La tecnología que convierte calor corporal en energía y elimina las baterías

Calor corporal y ondas de radio: cómo funciona la nueva tecnología

La tecnología de captación energética aprovecha recursos cotidianos que normalmente se desperdician: luz solar, vibraciones, diferencias de temperatura y ondas de radio.

Uno de los desarrollos más prometedores proviene del uso del calor corporal. Investigadores de la Universidad Nankai, en China, desarrollaron parches termoeléctricos de hidrogel impresos en 3D que convierten pequeñas diferencias térmicas en electricidad. Según un estudio publicado en ACS Energy Letters, estos sistemas pueden generar hasta 2,6 milivatios, suficiente para alimentar comunicaciones inalámbricas de bajo consumo.

En Estados Unidos, científicos de la Universidad Purdue diseñaron textiles capaces de producir más de 20 milivatios por metro cuadrado a partir del calor. Esto permite integrar sensores en ropa inteligente sin depender de baterías tradicionales.

La captación por radiofrecuencia también avanza. Los módulos desarrollados por Powercast convierten señales Wi-Fi y móviles en energía estable para dispositivos IoT, audífonos y controles remotos.

energía-baterías-tecnología-freepik-(2) El crecimiento del mercado de dispositivos autosustentables responde a una necesidad ambiental y económica.

Energía sostenible: menos baterías, más eficiencia

El crecimiento del mercado de dispositivos autosustentables responde a una necesidad ambiental y económica. Cada año se descartan miles de millones de baterías que contienen metales pesados contaminantes. Reducir su uso impacta directamente en la sostenibilidad.

Además, en entornos industriales, sensores térmicos y de vibración ya operan durante años sin mantenimiento gracias al aprovechamiento del calor y la energía mecánica disponible.

La tecnología actual no elimina por completo las baterías, pero reduce su tamaño, frecuencia de recarga y reemplazo. En un escenario con miles de millones de dispositivos conectados, generar energía desde el entorno deja de ser una curiosidad científica y se convierte en infraestructura clave.

La revolución no está en un nuevo dispositivo, sino en la manera de obtener energía. Cuando el calor del cuerpo y las ondas invisibles se transforman en electricidad, la dependencia de las baterías empieza a redefinirse.