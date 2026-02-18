Google anticipa que la inteligencia artificial alcanzará nivel humano en menos de 8 años

Google-DeepMind-CEO El director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis, en una imagen de archivo. Crédito: ENEFE/EPA/Tolga Akmen.

El test consiste en entrenar a un sistema de IA con todo el conocimiento humano disponible, pero cortando los datos en 1911, antes de que Albert Einstein formulara la Teoría de la Relatividad General. El desafío es observar si el algoritmo puede reinventar por sí mismo ese descubrimiento, considerado uno de los mayores hitos científicos de la historia.

Hassabis advirtió que, aunque los modelos actuales de Google y otras compañías funcionan como “expertos enciclopédicos”, todavía carecen de una dimensión creativa profunda. “Resuelven lo que ya existe, pero no generan hipótesis científicas nuevas”, señaló.

Tecnología de Google para una IA más creativa y autónoma

Para alcanzar ese nivel de razonamiento, Google plantea combinar la capacidad de planificación de sistemas como AlphaGo con la potencia de procesamiento de los modelos fundacionales modernos. Hassabis destacó que herramientas como Gemini, el modelo avanzado de Google, serán claves para construir un “mapa del mundo” que permita a la inteligencia artificial aprender, inferir y descubrir fenómenos que hoy escapan incluso a la mente humana.

Esta transición marcaría un cambio profundo: la IA dejaría de ser una enciclopedia veloz para convertirse en un motor de descubrimiento científico, capaz de resolver misterios que la humanidad no ha logrado descifrar.

inteligencia-artificial-acciones-freepik La Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial 2026, donde líderes mundiales debaten cómo equilibrar innovación, seguridad y el impacto social de una tecnología que avanza más rápido que cualquier otra en la historia reciente.

Un debate global sobre el futuro de la tecnología

La Cumbre de Impacto de IA 2026, la más grande realizada hasta ahora, reúne en Nueva Delhi a más de 20 jefes de Estado y 500 líderes de la industria tecnológica. El objetivo: definir reglas globales para una economía digital que estará dominada por la inteligencia artificial en la próxima década.

Las palabras de Hassabis no solo anticipan un salto tecnológico: también plantean preguntas profundas sobre creatividad, conocimiento y responsabilidad. Si la inteligencia artificial alcanza la capacidad humana, el desafío será garantizar que ese poder se utilice para ampliar horizontes y no para profundizar desigualdades.