Google lleva la Inteligencia Artificial a otro nivel: Gemini ahora puede leer correos y fotos

La Inteligencia Artificial de Google da un nuevo paso hacia la personalización total. La compañía anunció que su asistente Gemini podrá conectarse con Gmail, Google Fotos, el historial de búsquedas y YouTube del usuario para ofrecer respuestas “excepcionalmente útiles”, adaptadas al contexto personal de cada cuenta.
Google amplía las capacidades de Gemini: su Inteligencia Artificial podrá analizar correos, fotos y búsquedas para ofrecer respuestas más personalizadas
La función, llamada Personal Intelligence (Inteligencia Personal), permite que Gemini razone a partir de la información del ecosistema Google del usuario y extraiga detalles relevantes, de un correo o una imagen, sin que sea necesario pedirle explícitamente que revise cada aplicación.
Según explicó Josh Woodward, vicepresidente de Gemini, Google Labs y AI Studio, el sistema no se entrena directamente con los correos o las fotos privadas, aunque sí utiliza información limitada como las indicaciones que los usuarios escriben y las respuestas que genera el modelo.
Gemini y Google: personalización opcional y control del usuario
Desde Google subrayan que la Inteligencia Personal será totalmente opcional. Si el usuario decide activarla, podrá elegir qué aplicaciones conectar a Gemini, manteniendo el control sobre sus datos.
Woodward señaló que esta nueva capacidad permite a la Inteligencia Artificial ofrecer recomendaciones más precisas, desde libros y series hasta viajes, compras o ropa, basadas en los hábitos reales del usuario.
El ejecutivo compartió un ejemplo práctico: al necesitar neumáticos nuevos para su vehículo, Gemini no solo identificó el tamaño correcto, sino que sugirió opciones adaptadas a viajes familiares previos detectados en Google Fotos, comparó precios y extrajo información clave desde Gmail y una imagen almacenada en Fotos.
Una versión beta con advertencias
La función se lanzará inicialmente en versión beta, solo en Estados Unidos, para suscriptores elegibles de Google AI Pro y AI Ultra, y únicamente para cuentas personales.
Desde la empresa advierten que, aunque el sistema fue probado exhaustivamente, pueden producirse errores o “sobrepersonalización”, cuando la Inteligencia Artificial establece conexiones entre datos no relacionados.
A futuro, Google planea expandir esta función a más países y a la versión gratuita de Gemini, marcando un nuevo capítulo en la evolución de los asistentes inteligentes.
Fuente: EFE.