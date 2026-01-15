Google lleva la Inteligencia Artificial a otro nivel: Gemini ahora puede leer correos y fotos

google La Inteligencia Artificial de Google da un nuevo paso hacia la personalización total. Crédito: EFE.

Gemini y Google: personalización opcional y control del usuario

Desde Google subrayan que la Inteligencia Personal será totalmente opcional. Si el usuario decide activarla, podrá elegir qué aplicaciones conectar a Gemini, manteniendo el control sobre sus datos.

Woodward señaló que esta nueva capacidad permite a la Inteligencia Artificial ofrecer recomendaciones más precisas, desde libros y series hasta viajes, compras o ropa, basadas en los hábitos reales del usuario.

El ejecutivo compartió un ejemplo práctico: al necesitar neumáticos nuevos para su vehículo, Gemini no solo identificó el tamaño correcto, sino que sugirió opciones adaptadas a viajes familiares previos detectados en Google Fotos, comparó precios y extrajo información clave desde Gmail y una imagen almacenada en Fotos.

google-gemini-freepik-(2) La función se lanzará inicialmente en versión beta, solo en Estados Unidos, para suscriptores elegibles de Google. Crédito: Freepik.

Una versión beta con advertencias

La función se lanzará inicialmente en versión beta, solo en Estados Unidos, para suscriptores elegibles de Google AI Pro y AI Ultra, y únicamente para cuentas personales.

Desde la empresa advierten que, aunque el sistema fue probado exhaustivamente, pueden producirse errores o “sobrepersonalización”, cuando la Inteligencia Artificial establece conexiones entre datos no relacionados.

A futuro, Google planea expandir esta función a más países y a la versión gratuita de Gemini, marcando un nuevo capítulo en la evolución de los asistentes inteligentes.