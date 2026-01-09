Google lleva la inteligencia artificial a Gmail y cambia para siempre la forma de usar el correo

La relación cotidiana con el correo electrónico está a punto de dar un giro histórico. Google anunció una nueva ola de funciones basadas en inteligencia artificial para Gmail, con el objetivo de transformar la bandeja de entrada en un verdadero asistente personal capaz de escribir, resumir y organizar tareas de manera automática.
La novedad marca un punto de inflexión para el servicio de correo más utilizado del mundo, que ya supera los 3.000 millones de usuarios. La promesa es clara: menos tiempo leyendo mails, más tiempo para lo importante.
Google apuesta a la inteligencia artificial para reinventar Gmail
Entre las funciones más destacadas se encuentra “Help Me Write”, una herramienta que aprende el estilo de escritura del usuario y sugiere mejoras en tiempo real. La idea es que los correos suenen más claros, profesionales o empáticos según el contexto, sin necesidad de empezar desde cero.
Además, los usuarios de planes pagos podrán realizar búsquedas conversacionales dentro de Gmail, formulando preguntas como si hablaran con un asistente virtual. La inteligencia artificial analiza los mensajes y devuelve respuestas rápidas, resúmenes o datos clave ocultos entre cientos de correos.
Gmail como asistente personal: comodidad y dudas sobre privacidad
Otra de las funciones en prueba es “AI Inbox”, que analiza la bandeja de entrada para sugerir listas de tareas y temas pendientes. El objetivo es anticiparse a las necesidades del usuario y ayudarlo a organizar su día.
Sin embargo, el avance de la inteligencia artificial en Gmail también reaviva viejas preocupaciones sobre la privacidad. Google asegura que el contenido analizado no se usará para entrenar sus modelos y que existen barreras técnicas para proteger la información personal, pero el debate vuelve a estar sobre la mesa.
Aun así, el impacto emocional es evidente: para millones de personas, el correo dejará de ser una carga diaria y pasará a ser una herramienta que “trabaja a favor”.
Fuente: AP News.