Google lleva la inteligencia artificial a Gmail y cambia para siempre la forma de usar el correo

Además, los usuarios de planes pagos podrán realizar búsquedas conversacionales dentro de Gmail, formulando preguntas como si hablaran con un asistente virtual. La inteligencia artificial analiza los mensajes y devuelve respuestas rápidas, resúmenes o datos clave ocultos entre cientos de correos.

Gmail como asistente personal: comodidad y dudas sobre privacidad

Otra de las funciones en prueba es “AI Inbox”, que analiza la bandeja de entrada para sugerir listas de tareas y temas pendientes. El objetivo es anticiparse a las necesidades del usuario y ayudarlo a organizar su día.

Sin embargo, el avance de la inteligencia artificial en Gmail también reaviva viejas preocupaciones sobre la privacidad. Google asegura que el contenido analizado no se usará para entrenar sus modelos y que existen barreras técnicas para proteger la información personal, pero el debate vuelve a estar sobre la mesa.

Aun así, el impacto emocional es evidente: para millones de personas, el correo dejará de ser una carga diaria y pasará a ser una herramienta que “trabaja a favor”.