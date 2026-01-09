Javier Milei festejó la firma del acuerdo con el Mercosur que aún necesita el okey del Parlamento

mercosur union europea Nicolas Caputo afirmó que el acuerdo nivelará a la Argentina frente a otros países que gozan preferencias con el bloque europeo, como Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Ucrania y Marruecos.

Un mercado de más de 700 millones de personas

Los productos argentinos podrán acceder a un mercado de más de 700 millones de personas que representa 20% del PBI mundial, de acuerdo a las estimaciones de Caputo.

Y aprovechó para resaltar a 3 figuras clave en este contexto: "Este acuerdo no hubiera sido posible sin el liderazgo del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el secretario Pablo Lavigne para tener una Argentina cada vez más libre y más próspera”.

"En este sentido, la eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país”, sumó el funcionario.

El ministro afirmó que el acuerdo nivelará a la Argentina frente a otros países que actualmente gozan preferencias con el bloque europeo, como los casos de Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Ucrania.

Entre otros beneficios mencionó las disposiciones de rápido despacho, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros.

acuerdo mercosur votacion

Luis Caputo explicó el beneficio directo para las pymes

Para Caputo, el nuevo tratado “facilitará a las pymes su integración en las cadenas globales de valor” y se aplicarán medidas de facilitación del comercio, por lo que, a su criterio, el acuerdo “generará mayores oportunidades comerciales para las pymes, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad en el acceso a bienes y servicios a precios competitivos”.

“Seguimos trabajando para generar más trabajo, incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo”, cerró el jefe del Palacio de Hacienda.

Previamente, el canciller Quirno también se refirió al anuncio del acuerdo de la UE con el Mercosur y pronosticó que generará “más comercio, más inversión y más empleo”.

El canciller argentino brindó algunos detalles del acuerdo: "La UE eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercousur se verán beneficiadas”.

Qué se aprobó en el Consejo de la Unión Europa

El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó de manera previsional el acuerdo comercial con Mercosur. Así, se despejó un obstáculo importante en la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace algo más de un año.

En caso de concretarse, se podría crear la zona de libre comercio más grande del mundo con más de 720 millones de consumidores potenciales.

A fines de julio del 2025, Estados Unidos y la Unión Europea habían sellado un acuerdo clave sobre aranceles del 15% y compras por 750.000 millones de dólares en energía y defensa. El régimen entró en vigencia el 1 de agosto.

La clave para la ratificación del acuerdo estuvo en las concesiones que realizaron las autoridades europeas a Italia, quien había querido frenar la aprobación hace unas semanas. Con esta jugada, se impidió la conformación de una nueva minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, ya que se requiere el respaldo de al menos 4 países que representen más del 35% de la población del bloque.

Esto despejó el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con los países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay este lunes en Asunción.

El Parlamento Europeo también deberá aprobar el tratado durante las próximas semanas antes de que pueda entrar en vigor. Allí se avecinan nuevas dificultades, ya que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la Justicia para impedir su aplicación.

Fuente: Noticias Argentinas