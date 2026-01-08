Luis Petri es el único mendocino en una encuesta sobre las 100 personas más influyentes del 2025

Petri, único mendocino en la mesa chica de Milei, también fue destacado por Diario UNO entre las personalidades del año.

Luis Petri, en el puesto 31

La encuesta del 2025 identifica 100 figuras con peso social y político en Argentina. Algunos son nacionales, otros extranjeros e incluso algunos son personas jurídicas.

Un dato revelador de esta edición es la crisis de representación política, evidenciada por la presencia de cinco figuras fallecidas, como San Martín y Perón, dentro de los diez primeros puestos.

El ranking también destaca funcionarios del gabinete de Javier Milei, como lo fue el mendocino Luis Petri, que ocupa el puesto 31; y la influencia de empresarios tecnológicos como Elon Musk o Mark Zuckerberg.

El diputado nacional y ex ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, es el único mendocino que figura en la lista de las 100 personas más influyentes de la Argentina en 2025, publicada por la revista Noticias.

Se trata de un ránking que el medio realiza cada diciembre y que tiene liderando el top 3 –por tercer año consecutivo- al presidente argentino Javier Milei. Lo siguen el de los Estados Unidos, Donald Trump, y el futbolista y capitán de la Selección argentina Lionel Messi. En ese mismo orden figuraron el año anterior.

El listado de los primeros 5 lo completan el General José de San Martín y la ex presidenta Cristina Kirchner.

El informe también está marcado por una pérdida de protagonismo de la oposición tradicional y la creciente relevancia de influencers digitales como el Gordo Dan o Tipito Enojado en el debate público nacional.

Fallecidos en el ránking de la Revista Noticias

En la lista de 100, hay 31 personas que están muertas.

Además de próceres como San Martín y Belgrano, o ex presidentes como Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner; también figuran René Favaloro, Diego Maradona, Jorge Lanata, Jorge Luis Borges o la Madre Teresa de Calcuta, entre otros.