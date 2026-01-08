El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un viernes agradable y con ascenso de la temperatura

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (31).jpeg Este fin de semana ingresará un frente frío a Mendoza. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Después de las lluvias y el calor, ingresa un frente frío a Mendoza

El domingo 11 de enero se presentará muy caluroso. Se prevé nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche, extendiéndose las precipitaciones a la cordillera. Los vientos soplarán moderados del noreste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21°C y una máxima de 37°C.

El inicio de la semana, el lunes 12 de enero, mantendrá el calor intenso con un día muy caluroso y nubosidad variable. Se esperan tormentas aisladas a lo largo de la jornada y precipitaciones en la cordillera. Los vientos seguirán siendo moderados del noreste. La temperatura máxima podría llegar a los 38°C, con una mínima de 23°C.

Finalmente, el martes 13 de enero marcará un cambio en el pronóstico con el ingreso de un frente frío. La jornada será inestable, con nubosidad variable y un descenso de la temperatura. Los vientos, algo fuertes, soplarán desde el sector sur. Se espera una máxima de 33°C y una mínima de 23°C.