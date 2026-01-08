Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un viernes agradable y con ascenso de la temperatura

Tras el temporal de lluvias que se registró el miércoles y jueves, el calor vuelve a instalarse hasta el martes

Fin de las lluvias para este viernes y ascenso de la temperatura hasta el martes que viene.

Luego de 24 horas marcadas por una lluvia débil pero intensa en Mendoza, este viernes vuelve a mejorar el tiempo con temperaturas agradables y ascenso de la temperatura. Así lo informó la Dirección de Contingencias Climáticas en su pronóstico extendido.

Para este viernes, se espera que el cielo se presentará algo nublado en el llano y parcialmente nublado en cordillera, con vientos moderados soplando desde el sudeste. La temperatura máxima esperada es de 32°C, mientras que la mínima se ubicará en los 17°C, marcando una mejora en las condiciones meteorológicas.

El sábado 10 de enero continuará la tendencia de calor, con una jornada de altas temperaturas y nubosidad variable. Los vientos serán leves y provendrán del noreste. En la zona de cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso. La máxima alcanzará los 35°C, con una mínima de 19°C.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (31).jpeg
Este fin de semana ingresar&aacute; un frente fr&iacute;o a Mendoza.

Después de las lluvias y el calor, ingresa un frente frío a Mendoza

El domingo 11 de enero se presentará muy caluroso. Se prevé nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche, extendiéndose las precipitaciones a la cordillera. Los vientos soplarán moderados del noreste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21°C y una máxima de 37°C.

El inicio de la semana, el lunes 12 de enero, mantendrá el calor intenso con un día muy caluroso y nubosidad variable. Se esperan tormentas aisladas a lo largo de la jornada y precipitaciones en la cordillera. Los vientos seguirán siendo moderados del noreste. La temperatura máxima podría llegar a los 38°C, con una mínima de 23°C.

Finalmente, el martes 13 de enero marcará un cambio en el pronóstico con el ingreso de un frente frío. La jornada será inestable, con nubosidad variable y un descenso de la temperatura. Los vientos, algo fuertes, soplarán desde el sector sur. Se espera una máxima de 33°C y una mínima de 23°C.

