Luego de 24 horas marcadas por una lluvia débil pero intensa en Mendoza, este viernes vuelve a mejorar el tiempo con temperaturas agradables y ascenso de la temperatura. Así lo informó la Dirección de Contingencias Climáticas en su pronóstico extendido.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un viernes agradable y con ascenso de la temperatura
Tras el temporal de lluvias que se registró el miércoles y jueves, el calor vuelve a instalarse hasta el martes
Para este viernes, se espera que el cielo se presentará algo nublado en el llano y parcialmente nublado en cordillera, con vientos moderados soplando desde el sudeste. La temperatura máxima esperada es de 32°C, mientras que la mínima se ubicará en los 17°C, marcando una mejora en las condiciones meteorológicas.
El sábado 10 de enero continuará la tendencia de calor, con una jornada de altas temperaturas y nubosidad variable. Los vientos serán leves y provendrán del noreste. En la zona de cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso. La máxima alcanzará los 35°C, con una mínima de 19°C.
Después de las lluvias y el calor, ingresa un frente frío a Mendoza
El domingo 11 de enero se presentará muy caluroso. Se prevé nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche, extendiéndose las precipitaciones a la cordillera. Los vientos soplarán moderados del noreste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21°C y una máxima de 37°C.
El inicio de la semana, el lunes 12 de enero, mantendrá el calor intenso con un día muy caluroso y nubosidad variable. Se esperan tormentas aisladas a lo largo de la jornada y precipitaciones en la cordillera. Los vientos seguirán siendo moderados del noreste. La temperatura máxima podría llegar a los 38°C, con una mínima de 23°C.
Finalmente, el martes 13 de enero marcará un cambio en el pronóstico con el ingreso de un frente frío. La jornada será inestable, con nubosidad variable y un descenso de la temperatura. Los vientos, algo fuertes, soplarán desde el sector sur. Se espera una máxima de 33°C y una mínima de 23°C.