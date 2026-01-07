El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó la persistencia de tormentas con caída de granizo

La tendencia de altas temperaturas continuará el domingo 11, catalogado como muy caluroso. El cielo mostrará nubosidad variable, y hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima estimada es de 37°C, con una mínima de 21°C. También se esperan precipitaciones en cordillera.

Calor verano piletas Durante el fin de semana retornarán las altas temperaturas y será mejor buscar refrescarse para hacerle frente a una máxima de 38°C.

Detalles para los próximos días

El inicio de la semana, el lunes 12, se mantendrá muy caluroso en Mendoza. Se anticipa nubosidad variable con tormentas aisladas durante el día. Los vientos moderados soplarán del noreste. La temperatura máxima podría llegar a los 38°C, con una mínima de 23°C. Las precipitaciones también estarán presentes en la cordillera.

Finalmente, el martes 13 se espera un cambio en las condiciones. Un ingreso de frente frío provocará inestabilidad, con nubosidad variable y un descenso de la temperatura. Los vientos serán algo fuertes del sector sur. La máxima descenderá a 33°C, mientras que la mínima se mantendrá en 23°C.