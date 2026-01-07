Según el pronóstico de Contingencias Climáticas adelantó para este jueves 8 de enero de 2026, que la provincia experimentará un marcado descenso de la temperatura. Se espera un día mayormente nublado, con probabilidades de lluvias y tormentas. La temperatura máxima alcanzará los 25°C, mientras que la mínima se registrará en 19°C. Los vientos serán algo fuertes y provendrán del sector sur, y se esperan precipitaciones en la zona de cordillera.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó la persistencia de tormentas con caída de granizo
Hay alerta amarilla por tormentas graniceras para este jueves. Habrá un fuerte descenso de las máximas y el viernes vuelve el calor
Para el viernes 9, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar y se anticipa un ascenso de la temperatura. El cielo estará algo nublado y los vientos serán moderados, soplando desde el sudeste. La máxima prevista para este día será de 32°C y la mínima de 17°C, con el cielo parcialmente nublado en cordillera.
El pronóstico del tiempo extendido
El sábado 10 se presenta caluroso, con nubosidad variable a lo largo de la jornada. Los vientos serán leves y soplarán del noreste. Se espera una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 19°C, con poca nubosidad en la cordillera mendocina.
La tendencia de altas temperaturas continuará el domingo 11, catalogado como muy caluroso. El cielo mostrará nubosidad variable, y hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima estimada es de 37°C, con una mínima de 21°C. También se esperan precipitaciones en cordillera.
Detalles para los próximos días
El inicio de la semana, el lunes 12, se mantendrá muy caluroso en Mendoza. Se anticipa nubosidad variable con tormentas aisladas durante el día. Los vientos moderados soplarán del noreste. La temperatura máxima podría llegar a los 38°C, con una mínima de 23°C. Las precipitaciones también estarán presentes en la cordillera.
Finalmente, el martes 13 se espera un cambio en las condiciones. Un ingreso de frente frío provocará inestabilidad, con nubosidad variable y un descenso de la temperatura. Los vientos serán algo fuertes del sector sur. La máxima descenderá a 33°C, mientras que la mínima se mantendrá en 23°C.