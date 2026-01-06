El pronóstico del tiempo en Mendoza marcó la continuidad del calor y tormentas para este miércoles

granizo san rafael (1) Una granizada afectó al departamento de San Rafael este martes. El pronóstico informó que seguirán los días con inestabilidad. Foto: gentileza La Ventana San Rafael

El pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana

Hacia el viernes 9 de enero, el cielo estará parcialmente nublado y se registrará un ascenso en las temperaturas. Los vientos serán moderados y provendrán del sudeste. La máxima proyectada es de 32°C y la mínima de 17°C. En la zona cordillerana se espera un cielo parcialmente nublado.

El sábado 10 de enero se anticipa un día caluroso e inestable, con nubosidad variable en la provincia. Los vientos serán leves del noreste. La temperatura máxima podría alcanzar los 35°C, con una mínima de 19°C. La cordillera presentará poca nubosidad.

Para el domingo 11 de enero, el pronóstico indica un día muy caluroso, con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas. Los vientos soplarán moderados desde el noreste. Se espera una máxima de 38°C y una mínima de 21°C.

Finalmente, el lunes 12 de enero continuará la ola de calor, con temperaturas muy elevadas y nubosidad variable. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima se mantendrá en los 38°C, con una mínima de 23°C.