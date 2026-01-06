Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo en Mendoza marcó la continuidad del calor y tormentas para este miércoles

El calor y la inestabilidad se extenderán hasta el próximo lunes, con máximas que fluctuarán entre los 35°C y los 38°C

Por UNO
Calor insoportable y tormentas, así estará el tiempo en Mendoza durante toda la semana.

Después de la fuerte tormenta con granizo en el sur, la dirección de Contingencias Climáticas en Mendoza dio cuenta de la continuidad del calor para este miércoles 7 de enero y el jueves habrá un brusco descenso de las máximas.

El pronóstico del tiempo para Mendoza indica que este miércoles será un día de nubosidad variable con posibles tormentas aisladas a lo largo de la jornada. Se anticipa un ascenso de la temperatura, con vientos moderados de dirección variable. La temperatura máxima esperada es de 35°C, mientras que la mínima rondará los 20°C. En la cordillera se esperan precipitaciones.

El jueves 8 de enero, el tiempo experimentará un cambio significativo. Se prevé un día mayormente nublado con lluvias y tormentas, lo que provocará un descenso de la temperatura. Los vientos soplarán algo fuertes desde el sector sur. La máxima será de 25°C y la mínima de 19°C. Las precipitaciones también se harán presentes en la cordillera.

granizo san rafael (1)
Una granizada afectó al departamento de San Rafael este martes. El pronóstico informó que seguirán los días con inestabilidad.

El pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana

Hacia el viernes 9 de enero, el cielo estará parcialmente nublado y se registrará un ascenso en las temperaturas. Los vientos serán moderados y provendrán del sudeste. La máxima proyectada es de 32°C y la mínima de 17°C. En la zona cordillerana se espera un cielo parcialmente nublado.

El sábado 10 de enero se anticipa un día caluroso e inestable, con nubosidad variable en la provincia. Los vientos serán leves del noreste. La temperatura máxima podría alcanzar los 35°C, con una mínima de 19°C. La cordillera presentará poca nubosidad.

Para el domingo 11 de enero, el pronóstico indica un día muy caluroso, con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas. Los vientos soplarán moderados desde el noreste. Se espera una máxima de 38°C y una mínima de 21°C.

Finalmente, el lunes 12 de enero continuará la ola de calor, con temperaturas muy elevadas y nubosidad variable. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima se mantendrá en los 38°C, con una mínima de 23°C.

