Después de la fuerte tormenta con granizo en el sur, la dirección de Contingencias Climáticas en Mendoza dio cuenta de la continuidad del calor para este miércoles 7 de enero y el jueves habrá un brusco descenso de las máximas.
El pronóstico del tiempo en Mendoza marcó la continuidad del calor y tormentas para este miércoles
El calor y la inestabilidad se extenderán hasta el próximo lunes, con máximas que fluctuarán entre los 35°C y los 38°C
El pronóstico del tiempo para Mendoza indica que este miércoles será un día de nubosidad variable con posibles tormentas aisladas a lo largo de la jornada. Se anticipa un ascenso de la temperatura, con vientos moderados de dirección variable. La temperatura máxima esperada es de 35°C, mientras que la mínima rondará los 20°C. En la cordillera se esperan precipitaciones.
El jueves 8 de enero, el tiempo experimentará un cambio significativo. Se prevé un día mayormente nublado con lluvias y tormentas, lo que provocará un descenso de la temperatura. Los vientos soplarán algo fuertes desde el sector sur. La máxima será de 25°C y la mínima de 19°C. Las precipitaciones también se harán presentes en la cordillera.
El pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana
Hacia el viernes 9 de enero, el cielo estará parcialmente nublado y se registrará un ascenso en las temperaturas. Los vientos serán moderados y provendrán del sudeste. La máxima proyectada es de 32°C y la mínima de 17°C. En la zona cordillerana se espera un cielo parcialmente nublado.
El sábado 10 de enero se anticipa un día caluroso e inestable, con nubosidad variable en la provincia. Los vientos serán leves del noreste. La temperatura máxima podría alcanzar los 35°C, con una mínima de 19°C. La cordillera presentará poca nubosidad.
Para el domingo 11 de enero, el pronóstico indica un día muy caluroso, con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas. Los vientos soplarán moderados desde el noreste. Se espera una máxima de 38°C y una mínima de 21°C.
Finalmente, el lunes 12 de enero continuará la ola de calor, con temperaturas muy elevadas y nubosidad variable. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima se mantendrá en los 38°C, con una mínima de 23°C.