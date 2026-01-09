Trump canceló ataques contra Venezuela después de la liberación de presos políticos

nahuel gallo en mendoza 1 Nahuel Gallo está detenido en Venezuela.

Venezuela libera presos políticos

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos, como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas. Gracias a esta cooperación, cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria", expresó Trump.

“Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, aseguró sobre el bloqueo de petroleros en las costas venezolanas.

Además, informó que este viernes se reunirá en la Casa Blanca con las grandes petroleras que “invertirán al menos 100 mil millones de dólares”.