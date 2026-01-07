Tensión en altamar por un barco petrolero de Venezuela mientras se frena la exportación del crudo a China

Petróleo Venezuela2.jpg Venezuela mantiene suspendidos por quinto día consecutivo los envíos de petróleo a China.

El mes pasado, la Guardia Costera estadounidense intentó abordarlo en el Caribe con una orden de decomiso cuando se creía que se dirigía a Venezuela. Desde entonces, el barco modificó drásticamente su rumbo hacia Europa, un movimiento que coincidió con la llegada a la región de aviones de transporte militar y helicópteros estadounidenses, de acuerdo con lo que informó CBS News.

Funcionarios estadounidenses citados por el medio señalaron que Estados Unidos prefiere capturar el buque antes que hundirlo y que cualquier operación desde territorio británico sería previamente comunicada al Reino Unido. Por ahora, el Ministerio de Defensa británico evitó hacer comentarios sobre actividades militares de otros países, mientras Rusia afirmó estar “monitoreando con preocupación” la situación, según la BBC.

Bloqueo, sanciones y una ruta energética en jaque

La escalada marítima se inscribe en una política más amplia. El presidente Donald Trump anunció recientemente un “bloqueo” a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una medida que el gobierno venezolano calificó de “robo”.

En las redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos aseguró estar listo para apoyar a agencias gubernamentales en la lucha contra buques y actores sancionados en la región.

En paralelo, Venezuela mantiene suspendidos por quinto día consecutivo los envíos de petróleo a China, su principal comprador histórico, en medio del endurecimiento del cerco estadounidense y un escenario político interno de transición, informó Infobae con datos de seguimiento marítimo y documentos internos de PDVSA citados por Reuters.

Venezuela-Chevron-efe-1.jpg Chevron es la empresa petrolera estadounidense que mantiene sus envíos del crudo venezolano al exterior. Foto: Agencia EFE

Según esos registros, al cierre del martes solo se estaban cargando embarques destinados a la petrolera estadounidense Chevron, amparada por una licencia especial que la exime de las sanciones.

Las operaciones orientadas al mercado asiático permanecen detenidas, lo que corta una vía clave de ingresos para PDVSA y agrava los problemas logísticos de la industria.

Chevron, la excepción en un escenario de máxima presión

"Las instalaciones de almacenamiento terrestre están prácticamente llenas, lo que obliga a reducir la producción si no se logra evacuar inventarios. En los puertos de José y Bajo Grande, los únicos buques autorizados a cargar crudo esta semana fueron los fletados por Chevron, mientras el resto realizaba traslados internos o almacenaba petróleo en alta mar, una señal de saturación del sistema", revelaron fuentes en off a la agencia Reuters.

Chevron confirmó que retomó los envíos hacia Estados Unidos tras una breve pausa y que reactivó operaciones con el regreso de personal a Venezuela, una vez restablecidos los vuelos internacionales. “Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, señaló un portavoz de la compañía, que evitó referirse a detalles comerciales.

donald trump operacion nicolas maduro Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que petroleras de su país invertirán en Venezuela.

Aun así, la caída de las exportaciones de petróleo es significativa. En diciembre, los envíos de crudo venezolano descendieron a su nivel más bajo en 17 meses, de acuerdo con datos de mercado citados por Reuters. Aunque una decena de buques logró salir de aguas venezolanas la semana pasada con unos 12 millones de barriles destinados originalmente a China -algunos navegando en “modo oscuro”-, el destino final de esos cargamentos sigue sin aclararse.

En el corto plazo, el flujo energético venezolano parece atado a las decisiones de Estados Unidos y a una única excepción operativa vigente: Chevron. Mientras, la tensión en alta mar mantiene en vilo a los mercados y a la diplomacia internacional.