Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela y calificó como héroe a Nicolás Maduro

delcy rodriguez1 Delcy Rodríguez es oficialmente presidenta de Venezuela. Noticias Argentinas

Delcy Rodríguez se quejó de la "agresión militar ilegítima"

“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez en un acto encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el Salón del Tríptico del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

Rodríguez manifestó también su pesar por la captura de la pareja presidencial, a quienes calificó como “héroes”, y aseguró que su gobierno trabajará para garantizar el futuro de los niños y jóvenes del país.

Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como nación libre, soberana e independiente

En su mensaje, la presidenta encargada hizo un llamado a la unidad nacional para defender al país “en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.

La juramentación de Rodríguez se realizó por orden del Tribunal Supremo de Justicia, ante la ausencia forzosa del presidente de la República.

Maduro y su esposa fueron capturados el pasado 3 de enero, en medio de un bombardeo contra la nación sudamericana por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, es una de las figuras políticas más importantes del país.

Fue designada por Maduro como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, además de formar parte de la dirección nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.