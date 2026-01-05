Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela y calificó como héroe a Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta ante la Asamblea Nacional de ese país.
Delcy Rodríguez se convirtió en la sucesora de Nicolás Maduro. Juró este lunes como presidenta del país ante la Asamblea Nacional
Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos.
Durante el acto de juramento, Rodríguez hizo referencia directa a la situación de los detenidos. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, afirmó. También señaló: “Vengo con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”.
Delcy Rodríguez se quejó de la "agresión militar ilegítima"
“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez en un acto encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el Salón del Tríptico del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.
Rodríguez manifestó también su pesar por la captura de la pareja presidencial, a quienes calificó como “héroes”, y aseguró que su gobierno trabajará para garantizar el futuro de los niños y jóvenes del país.
En su mensaje, la presidenta encargada hizo un llamado a la unidad nacional para defender al país “en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.
La juramentación de Rodríguez se realizó por orden del Tribunal Supremo de Justicia, ante la ausencia forzosa del presidente de la República.
Maduro y su esposa fueron capturados el pasado 3 de enero, en medio de un bombardeo contra la nación sudamericana por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, es una de las figuras políticas más importantes del país.
Fue designada por Maduro como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, además de formar parte de la dirección nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.