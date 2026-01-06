El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró sumamente verborrágico este martes en un discurso ante la Cámara de Representantes en el Kennedy Center, de Washingotn DC.
Fuertes definiciones
Según Donald Trump, Nicolás Maduro es un violento que mató a millones de personas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Estados Unidos tiene el ejército más temible del mundo
El líder republicano dio algunos detalles del ataque a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, a quien calificó como un violento "que ha matado a millones de personas".
Además, Donald Trump se jactó de que Estados Unidos posee el ejército más poderoso del mundo y de que no sufrió bajas en la incursión a Caracas. Sí, admitió, que hubo víctimas fatales del otro lado: "Mucha gente murió".
Definiciones de Donald Trump
- “Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el ejército más poderoso, letal, sofisticado y temible del planeta".
- “Lo llevo diciendo mucho tiempo: nadie puede con nosotros".
- “Llevan años persiguiendo a este tipo, (Nicolás Maduro) y es un tipo violento. Sube ahí e intenta imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento, y ha matado a millones de personas. Ha torturado… tienen una cámara de tortura en pleno Caracas que están cerrando. Pero ha torturado a gente”.
- “Nadie podría haber hecho lo que hizo nuestro ejército".
- “Nadie tiene nuestras armas. Nadie tiene la calidad de nuestras armas".
- “Teníamos muchas botas sobre el terreno, pero fue increíble, Fue brillante tácticamente”.
- "Estados Unidos cortó la electricidad en las principales zonas de Venezuela justo antes de entrar al país. Eso le dio a nuestras fuerzas armadas el elemento sorpresa al acercarse al complejo de Maduro".
- “Y piensen en esto, nadie murió. Sí, del otro lado, mucha gente murió”.
- “En algún momento los demócratas deberían decir, ya saben, ‘hiciste un gran trabajo. Gracias, felicitaciones’. ¿No sería bueno?”.