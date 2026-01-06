Según Donald Trump, Nicolás Maduro es un violento que mató a millones de personas

El líder republicano dio algunos detalles del ataque a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, a quien calificó como un violento "que ha matado a millones de personas".

Además, Donald Trump se jactó de que Estados Unidos posee el ejército más poderoso del mundo y de que no sufrió bajas en la incursión a Caracas. Sí, admitió, que hubo víctimas fatales del otro lado: "Mucha gente murió".