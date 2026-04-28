El petróleo recupera los U$S 110: el rechazo de Trump a la propuesta iraní sacude los mercados globales

El mercado energético global ha vuelto a entrar en una fase de alta volatilidad como consecuencia de la crisis en Medio Oriente. Este martes, el precio del barril de petróleo Brent superó nuevamente la barrera psicológica de los U$S 110, situándose en U$S 111,81 (un alza del 3,3%), mientras que el West Texas Intermediate (WTI) escaló un 4,5% hasta los U$S 100,90.
La escalada responde directamente al estancamiento diplomático entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Teherán.
A pesar de la tregua vigente desde principios de abril, el Estrecho de Ormuz -por donde transita el 20% del crudo mundial- sigue operando a un mínimo del 5% de su capacidad habitual. Irán presentó recientemente una propuesta formal para reabrir el paso marítimo a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos. Sin embargo, el presidente Donald Trump, tras reunirse con su equipo de seguridad nacional, manifestó su insatisfacción con el plan.
La Casa Blanca sostiene que la oferta iraní no aborda de manera suficiente el programa nuclear, una de las "líneas rojas" innegociables para Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que, aunque la propuesta fue "mejor de lo esperado", persisten dudas sobre la autoridad de los interlocutores iraníes y la profundidad de los compromisos en materia de seguridad atómica.
Repercusión en los mercados financieros
El encarecimiento de la energía golpeó inmediatamente a la renta variable. En Nueva York, los futuros de Wall Street adelantan una jornada de pérdidas: el Nasdaq retrocedía un 1,15% en el premarket, lastrado por el temor a que la inflación persistente obligue a la Reserva Federal a mantener las tasas altas. El S&P 500 también operaba a la baja con una caída del 0,58%.
En Europa, la tendencia es similar. Los índices de Alemania (DAX) y Francia (CAC 40) registran retrocesos, mientras los inversores aguardan las decisiones de política monetaria que el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo anunciarán este jueves.
Un pequeño alivio en el mar
En medio del bloqueo, se registró un evento inusual: el metanero Mubaraz, con bandera de Emiratos Árabes Unidos, logró cruzar el Estrecho de Ormuz cargado de gas natural licuado (GNL). Es el primer buque de gran escala que completa la travesía desde marzo. No obstante, analistas de Kpler advierten que este hecho es un caso aislado y no representa una reapertura de la ruta comercial, que continúa bajo una presión militar extrema.
Con los depósitos de almacenamiento de Irán al borde de su capacidad máxima y la presión de los aliados internacionales sobre Washington, el mes de mayo se perfila como el periodo definitivo para evitar una crisis energética de escala global.