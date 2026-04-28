El petróleo recupera los U$S 110: el rechazo de Trump a la propuesta iraní sacude los mercados globales

y el precio del petróleo Donald Trump no cierra el acuerdo con Irán.

La Casa Blanca sostiene que la oferta iraní no aborda de manera suficiente el programa nuclear, una de las "líneas rojas" innegociables para Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que, aunque la propuesta fue "mejor de lo esperado", persisten dudas sobre la autoridad de los interlocutores iraníes y la profundidad de los compromisos en materia de seguridad atómica.

Repercusión en los mercados financieros

El encarecimiento de la energía golpeó inmediatamente a la renta variable. En Nueva York, los futuros de Wall Street adelantan una jornada de pérdidas: el Nasdaq retrocedía un 1,15% en el premarket, lastrado por el temor a que la inflación persistente obligue a la Reserva Federal a mantener las tasas altas. El S&P 500 también operaba a la baja con una caída del 0,58%.

En Europa, la tendencia es similar. Los índices de Alemania (DAX) y Francia (CAC 40) registran retrocesos, mientras los inversores aguardan las decisiones de política monetaria que el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo anunciarán este jueves.

Un pequeño alivio en el mar

En medio del bloqueo, se registró un evento inusual: el metanero Mubaraz, con bandera de Emiratos Árabes Unidos, logró cruzar el Estrecho de Ormuz cargado de gas natural licuado (GNL). Es el primer buque de gran escala que completa la travesía desde marzo. No obstante, analistas de Kpler advierten que este hecho es un caso aislado y no representa una reapertura de la ruta comercial, que continúa bajo una presión militar extrema.

Con los depósitos de almacenamiento de Irán al borde de su capacidad máxima y la presión de los aliados internacionales sobre Washington, el mes de mayo se perfila como el periodo definitivo para evitar una crisis energética de escala global.