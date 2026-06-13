Su empleado le tiró aceite hirviendo en la cara: esto es lo que dijo durante su recuperación

La solidaridad de la población civil se manifestó mediante una plataforma de recaudación de fondos digitales para cubrir los gastos del tratamiento. "Estoy sumamente bendecido y me siento como una de las personas más afortunadas de la tierra y agradezco a todos por hacerme sentir de esa manera. Y simplemente por ayudarme a superar esto", concluyó el afectado.

Así fue el ataque con aceite hirviendo

quemado Así quedó el joven atacado con aceite hirviendo.

La investigación policial determinó que los hechos ocurrieron el pasado treinta de mayo en el establecimiento comercial. El agresor resultó ser un compañero de labores de veintitrés años, identificado bajo el nombre de Jalani Bluett. El sospechoso escapó del lugar, pero las fuerzas de seguridad lo capturaron días después de la agresión.

La madre de la víctima inició la campaña económica que busca juntar doscientos mil dólares para los costos médicos de manutención. La progenitora expresó la desolación familiar ante la agresión. "Como su madre, me rompió el corazón cuando me miró y dijo: '¿Por qué me haría esto a mí?'", detalló la mujer. Las cirugías reconstructivas continuarán durante los próximos meses.