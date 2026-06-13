Su empleado le tiró aceite hirviendo en la cara: esto es lo que dijo durante su recuperación

El caso del gerente de un local de comida rápida en el norte de California conmocionó a la comunidad local. Jacob Smith, un empleado de veinte años, recibió el alta parcial para comunicarse desde el centro médico donde recibe atención especializada. Una agresión con aceite hirviendo le provocó heridas de extrema gravedad en la mitad de su cuerpo.
Las quemaduras de tercer grado afectaron su rostro, cuello, manos y hombros. El joven utilizó la plataforma TikTok para difundir un mensaje de agradecimiento hacia las personas que colaboraron con su situación. Las muestras de afecto llegaron de distintas partes del país de forma virtual.
Declaraciones de la víctima
"Ha sido muy, muy doloroso", afirmó Smith en la filmación que registraron en su habitación médica. El trabajador lucía vendas protectoras sobre sus extremidades superiores y la zona cervical. La víctima calificó la vivencia actual como "definitivamente, una de las cosas más difíciles de mi vida de superar".
La solidaridad de la población civil se manifestó mediante una plataforma de recaudación de fondos digitales para cubrir los gastos del tratamiento. "Estoy sumamente bendecido y me siento como una de las personas más afortunadas de la tierra y agradezco a todos por hacerme sentir de esa manera. Y simplemente por ayudarme a superar esto", concluyó el afectado.
Así fue el ataque con aceite hirviendo
La investigación policial determinó que los hechos ocurrieron el pasado treinta de mayo en el establecimiento comercial. El agresor resultó ser un compañero de labores de veintitrés años, identificado bajo el nombre de Jalani Bluett. El sospechoso escapó del lugar, pero las fuerzas de seguridad lo capturaron días después de la agresión.
La madre de la víctima inició la campaña económica que busca juntar doscientos mil dólares para los costos médicos de manutención. La progenitora expresó la desolación familiar ante la agresión. "Como su madre, me rompió el corazón cuando me miró y dijo: '¿Por qué me haría esto a mí?'", detalló la mujer. Las cirugías reconstructivas continuarán durante los próximos meses.