La tapa de una revista de Estados Unidos que abrió la polémica con Donald Trump

De hecho, la publicación sugiere que el verdadero objetivo de Donald Trump no fue otro que el acceder a las reservas de crudo que posee Venezuela y por las que Estados Unidos ha anunciado que las empresas de ese país invertirán en la industria petrolera.

Asimismo, este número de la revista New Yorker contiene un artículo de la periodista Robin Wright en el que se analiza la nueva política exterior de la Casa Blanca. En ese sentido, se analiza el posible objetivo de Estados Unidos de eliminar cualquier presencia extranjera en América del Sur y ser solamente este país el que tenga influencia sobre estas naciones.

Revista new yorker, estados unidos

También se analiza lo que hará Estados Unidos y el anuncio de Venezuela de entregar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad al país gobernado por Donald Trump.

Por último, la revista New Yorker también toma las declaraciones de Donald Trump sobre el deseo de Estados Unidos de comprar la isla de Groenlandia bajo razones de seguridad nacional y la presencia de buques rusos y chinos en el Ártico.