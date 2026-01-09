Argentina devolvió el swap de EE.UU. y el secretario del Tesoro norteamericano elogió a Milei

El trasfondo de ese anuncio se remonta a octubre de 2025, cuando el Tesoro de EE.UU. comunicó un esquema de respaldo financiero para la Argentina en medio de tensiones cambiarias que se produjeron justo antes de las elecciones legislativas.

Un informe del Congressional Research Service (CRS) consignó que el apoyo incluyó una línea swap de hasta U$S20.000 millones financiada mediante el ESF.

En esos días, la intervención fue presentada por funcionarios estadounidenses como una medida de estabilización “rápida” para sostener la confianza y evitar un deterioro mayor del mercado cambiario. Reuters informó que el 9 de octubre de 2025 el Tesoro estadounidense compró pesos y anunció un marco de swap por US$20.000 millones con el Banco Central argentino.

Luego, el Banco Central informó que había firmado el acuerdo de estabilización cambiaria por US$20.000 millones con el Tesoro norteamericano. En paralelo, economistas señalaron que se desconocían condiciones clave -plazos, tasa, etc.- por falta de información pública completa.

El propio Bessent ya había sostenido públicamente, en noviembre de 2025, que Estados Unidos “hizo dinero” con el esquema de apoyo a la Argentina y que la estrategia no implicaría pérdidas para el contribuyente.

El tema también generó debate institucional en Washington. Un artículo del Buenos Aires Herald indicó esta semana que el Congreso estadounidense analiza el uso del ESF y las implicancias políticas y financieras del respaldo a la Argentina. En el nuevo tuit, Bessent enmarcó el movimiento dentro de la doctrina “America First” y lo presentó como una jugada para “anclar” estabilidad y prosperidad en el hemisferio occidental.

Todo lo anterior, además, se produce en medio de una avanzada de Estados Unidos para incrementar su influencia en Latinoamérica, de modo militar -como en el caso de Venezuela-, pero también con herramientas económicas y estrategias diplomáticas.