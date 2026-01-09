El gobierno de Milei ordenó congelar activos vinculados a la proliferación de armas de destrucción masiva

El gobierno de Javier Milei ordenó este viernes el congelamiento administrativo de activos relacionados con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La nueva disposición se conoció a través de las redes oficiales de la administración libertaria.
La medida se tomó tras una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que utilizó datos de inteligencia financiera de organismos extranjeros, según un comunicado de la presidencia que procesó Agencia Noticias Argentinas.
Esta acción sigue los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Argentina, en contra de las arrmas de destrucción masiva y el financiamiento del terrorismo
Según la información oficial, Argentina es la primera jurisdicción en Latinoamérica en aplicar una medida de este tipo bajo los estándares internacionales actuales.
El comunicado informa que la decisión se tomó “en estricto cumplimiento de los estándares internacionales y en el marco de las facultades conferidas a la UIF por la normativa vigente”.
El parte detalla de forma textual que “se reunieron elementos suficientes para disponer una medida de congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Argentina”.
Además, el texto oficial explica que la medida busca proteger el sistema económico."Esta decisión responde a una política clara: concentrar todos los recursos del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas graves contra el orden institucional, protegiendo la integridad del sistema económico y financiero”, sumaron.
Finalmente, el Poder Ejecutivo ratificó su compromiso con la seguridad internacional y el cumplimiento de los tratados asumidos ante la comunidad global. El objetivo planteado es evitar que el sistema financiero local sea utilizado para el desarrollo de estructuras criminales.