OSEP prorrogó la suspensión del ingreso de afiliados voluntarios durante el 2026

La prórroga se fundamenta en la persistencia de las condiciones técnicas, financieras y presupuestarias que motivaron originalmente la suspensión del sistema, conforme a lo informado por el Departamento de Recaudaciones y la Subdirección de Finanzas y Presupuesto. Asimismo, la resolución cuenta con dictamen favorable de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y con el conocimiento del Director General de la Obra Social.

Desde OSEP se recordó que la medida se sustenta en lo establecido por el Decreto Ley Nº 4.373/63, Carta Orgánica del organismo, que define como prioridad la atención de los afiliados obligatorios pertenecientes al régimen de empleo público, y habilita la afiliación voluntaria únicamente en función de las posibilidades financieras y reglamentarias de la institución.