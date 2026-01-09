Eugenia Noemí Rolón e Iñaki Gutiérrez no son desconocidos en la esfera de la política libertaria, como así tampoco en las redes sociales. Ambos son ibfluencer libertarios e incluso fue candidata a convencional constituyente en Santa Fe en las elecciones del 2025 y en las últimas horas, su nombre volvió a escucharse luego de que chocara borracha contra un poste.
Quién es Eugenia Noemí Rolón, la influencer que chocó borracha y que es novia de Iñaki Gutiérrez
Iñaki Gutiérrez fue uno de los responsables de las redes sociales de la Casa Rosada. Ambos son dos de los libertarios más conocidos en las redes sociales
La joven es conocida por sus posturas más extremas dentro de La Libertad Avanza. De hecho, uno de los enfoques anti woke de la joven de 23 años fue eliminar el Ministerio de Mujeres, además, milita en redes sociales para el presidente Javier Milei desde 2018 y se define como “Cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”.
Entre remeras de “Enjoy capitalism” y montajes de Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, la joven de La Libertad Avanza se pasea por las redes sociales con su melena rubia, una gran sonrisa y postales con su novio que debió ir a buscarla después del accidente de esta tarde.
Nacida el 11 de marzo de 2002, Eugenia Noemi se muestra como “Influencer”, así ejerce en el X de “Tv Pública Libertaria” y su cercanía con el jefe de estado la llevó a que el mismo Manuel Adorni la felicite por los 17 mil votos que la dejaron en tercer lugar: “¡La ganadora!, impecable lo tuyo”.
Hija del peronista Gustavo Rolón, estudió Ciencias Políticas en la UBA y Derecho en la Universidad Católica Argentina, sin embargo, ganó popularidad en enero de 2024 cuando Gutierrez reposteó una foto de ambos, durante la celebración de año nuevo, desde la cuenta oficial de la Casa Rosada.
Tiempo después, ambos fueron desplazados de las funciones que llevaban adelante en la institución, aunque retomaron sus carreras políticas al poco tiempo.__IP__
Años atrás, la joven compartió una publicación en donde Iñaki despotricó contra una funcionaria kirchnerista por manejar ebria: “La diputada electa por Salta, Soledad Gramajo, se le ocurrió salir borracha a manejar cerca de un montón de chicos, asco”.
Ante esto, Eugenia Noemí Rolón escribía: “La impunidad es total. Así se filmó @solegramajok, concejal electa del kirchnerismo en Salta, manejando borracha encima de un tipo. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas”.