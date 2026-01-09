Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SomosBreve/status/2009357549343219963&partner=&hide_thread=false AHORA: Así fue el choque de Eugenia Rolón, la novia de Iñaki Gutiérrez, en Mar de Ajó. https://t.co/MLX4posidD pic.twitter.com/NMoepyjGgU — Breve (@SomosBreve) January 8, 2026

Quién es Eugenia Noemí Rolón, la influencer que chocó borracha y que es novia de Iñaki Gutiérrez

Nacida el 11 de marzo de 2002, Eugenia Noemi se muestra como “Influencer”, así ejerce en el X de “Tv Pública Libertaria” y su cercanía con el jefe de estado la llevó a que el mismo Manuel Adorni la felicite por los 17 mil votos que la dejaron en tercer lugar: “¡La ganadora!, impecable lo tuyo”.

Hija del peronista Gustavo Rolón, estudió Ciencias Políticas en la UBA y Derecho en la Universidad Católica Argentina, sin embargo, ganó popularidad en enero de 2024 cuando Gutierrez reposteó una foto de ambos, durante la celebración de año nuevo, desde la cuenta oficial de la Casa Rosada.

eugenia rolon, inaki gutierrez

Tiempo después, ambos fueron desplazados de las funciones que llevaban adelante en la institución, aunque retomaron sus carreras políticas al poco tiempo.__IP__

Años atrás, la joven compartió una publicación en donde Iñaki despotricó contra una funcionaria kirchnerista por manejar ebria: “La diputada electa por Salta, Soledad Gramajo, se le ocurrió salir borracha a manejar cerca de un montón de chicos, asco”.

Ante esto, Eugenia Noemí Rolón escribía: “La impunidad es total. Así se filmó @solegramajok, concejal electa del kirchnerismo en Salta, manejando borracha encima de un tipo. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas”.