Alejandro Morillas contó cómo ayudó a turistas accidentados que habían volcado en la ruta

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, auxilió a dos turistas extranjeros que sufrieron un grave accidente mientras circulaban en moto por una ruta de Mendoza. El jefe comunal relató la experiencia en El ventilador (Radio Nihuil), donde detalló cómo ocurrió el episodio.
“Ayer (por el jueves) estuvimos en el acto oficial de apertura de la Laguna del Diamante, decidimos ir por otro camino secundario, que es la ruta 101, y nos encontramos justamente con un accidente de dos motociclistas oriundos de Estados Unidos”, explicó el mandatario.
Según relató, los turistas se habían caído de la moto y estaban cumpliendo un sueño de viajar desde Mendoza hasta Ushuaia, aunque la comunicación fue dificultosa porque “poco nos entendíamos, porque ellos no hablaban castellano”.
Ante la gravedad del impacto, el jefe comunal de San Carlos, quien es médico de profesión, coordinó de inmediato la asistencia sanitaria en un sector con nula conectividad. “Tuvimos que asistirlos y esperar a que Sebastián, que es mi secretario de Gobierno, saliera a buscar señal. En la zona no hay señal, nada; es un lugar bastante inhóspito. Entonces él salió a buscar señal para llamar a la ambulancia y nos quedamos haciendo los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia”, detalló el intendente sobre el difícil momento vivido tras el accidente. En ese contexto, reflexionó: “Dios nos pone en algún lugar sin saber por qué y me tocó asistirlos”
Un cruce inesperado en plena Ruta 101
Morillas evaluó personalmente el estado de salud del herido debido a la complejidad de las lesiones detectadas en el lugar. El intendente manifestó: “Había tenido fracturas de costillas, aparentemente el hombro también”. En ese sentido, detalló: “Me subí con ellos en la ambulancia y aparentemente tenía fractura de costillas, lo que me preocupó inmediatamente por la cervical”.
El jefe comunal de San Carlos advirtió que “el problema era justamente en las costillas que tenía rotas, por lo que podría haber hecho un neumotórax”, razón por la cual decidió no abandonar a las víctimas. Concluyó, valorando “la suerte de que Dios nos puso en el mismo momento y me permitió ayudarlos”. Finalmente, expresó: “Gracias a Dios salió todo bien y por irnos por esa ruta me puso en el momento justo”.
De acuerdo con los reportes, los turistas estadounidenses se recuperan bajo supervisión médica.