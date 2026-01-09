Alejandro Morillas contó cómo ayudó a turistas accidentados que habían volcado en la ruta

Ante la gravedad del impacto, el jefe comunal de San Carlos, quien es médico de profesión, coordinó de inmediato la asistencia sanitaria en un sector con nula conectividad. “Tuvimos que asistirlos y esperar a que Sebastián, que es mi secretario de Gobierno, saliera a buscar señal. En la zona no hay señal, nada; es un lugar bastante inhóspito. Entonces él salió a buscar señal para llamar a la ambulancia y nos quedamos haciendo los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia”, detalló el intendente sobre el difícil momento vivido tras el accidente. En ese contexto, reflexionó: “Dios nos pone en algún lugar sin saber por qué y me tocó asistirlos”

Un cruce inesperado en plena Ruta 101

Morillas evaluó personalmente el estado de salud del herido debido a la complejidad de las lesiones detectadas en el lugar. El intendente manifestó: “Había tenido fracturas de costillas, aparentemente el hombro también”. En ese sentido, detalló: “Me subí con ellos en la ambulancia y aparentemente tenía fractura de costillas, lo que me preocupó inmediatamente por la cervical”.

El intendente de San Carlos auxilió a víctimas de un accidente en la Ruta 40

El jefe comunal de San Carlos advirtió que “el problema era justamente en las costillas que tenía rotas, por lo que podría haber hecho un neumotórax”, razón por la cual decidió no abandonar a las víctimas. Concluyó, valorando “la suerte de que Dios nos puso en el mismo momento y me permitió ayudarlos”. Finalmente, expresó: “Gracias a Dios salió todo bien y por irnos por esa ruta me puso en el momento justo”.

De acuerdo con los reportes, los turistas estadounidenses se recuperan bajo supervisión médica.