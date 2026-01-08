Durante el regreso del acto protocolar de apertura de la temporada de la Laguna del Diamante en San Carlos, el intendente del departamento, Alejandro Morillas, asistió a las víctimas de un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 40 vieja, en cercanías de la zona conocida como La Isla. Fue en un contexto de intensas lluvias y bajas temperaturas.
El intendente de San Carlos auxilió a víctimas de un accidente en la Ruta 40 vieja
Alejandro Morillas, intendente de San Carlos y médico, ayudó a tres personas que sufrieron un accidente. Les practicó las primeras maniobras de auxilio
El incidente involucró a una pareja de ciudadanos estadounidenses que se desplazaban en motocicleta.
Ocurrió mientras el intendente regresaba del acto desarrollado en el Refugio Guardaparque Alvarado, cuando advirtió la presencia de personas sobre la calzada y detuvo su marcha para brindar asistencia.
El propio intendente Morillas contó lo sucedido
Alejandro Morillas detalló: “Volvíamos (de Laguna del Diamante) y de repente vi algo en la ruta. Al acercarme observé a dos personas: una recostada en el piso, cubierta, y una mujer visiblemente angustiada. Se trataba de una pareja que hablaba inglés y un tercer integrante del grupo que estaba llegando al lugar”.
Al identificarse como médico, el intendente inició de inmediato las primeras maniobras de auxilio, mientras que un integrante de su equipo se dirigió a buscar señal telefónica para dar aviso al Servicio Coordinado de Emergencias, que arribó rápidamente al lugar junto a personal policial.
Al lugar también llegó la presidenta de la Cámara de Comercio de San Carlos, Claudia Fragala, quien brindó asistencia y contención a la pareja que acompañaba a la persona accidentada, colaborando en el auxilio hasta la llegada de los servicios de emergencia.
La ambulancia trasladó al herido al Hospital Tagarelli, desde donde posteriormente fue derivado al Hospital Scaravelli para una atención médica de mayor complejidad.
Durante el traslado, Alejandro Morillas acompañó al herido en la ambulancia hasta el centro asistencial.
Las personas accidentadas se encuentran fuera de peligro, aunque presentan múltiples fracturas en costillas, hombro y clavícula.
Fuente: Leandro Quintal, periodista de Canal 7.