El intendente de San Carlos auxilió a víctimas de un accidente en la Ruta 40 vieja

intendente de san carlos auxilio a un accidentado1 Fueron tres las víctimas del accidente en San Carlos, en el que el intendente Morillas apeló a su oficio de médico para auxiliarlas. Foto: Leandro Quintal

El propio intendente Morillas contó lo sucedido

Alejandro Morillas detalló: “Volvíamos (de Laguna del Diamante) y de repente vi algo en la ruta. Al acercarme observé a dos personas: una recostada en el piso, cubierta, y una mujer visiblemente angustiada. Se trataba de una pareja que hablaba inglés y un tercer integrante del grupo que estaba llegando al lugar”.

Al identificarse como médico, el intendente inició de inmediato las primeras maniobras de auxilio, mientras que un integrante de su equipo se dirigió a buscar señal telefónica para dar aviso al Servicio Coordinado de Emergencias, que arribó rápidamente al lugar junto a personal policial.

Al lugar también llegó la presidenta de la Cámara de Comercio de San Carlos, Claudia Fragala, quien brindó asistencia y contención a la pareja que acompañaba a la persona accidentada, colaborando en el auxilio hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La ambulancia trasladó al herido al Hospital Tagarelli, desde donde posteriormente fue derivado al Hospital Scaravelli para una atención médica de mayor complejidad.

Durante el traslado, Alejandro Morillas acompañó al herido en la ambulancia hasta el centro asistencial.

Las personas accidentadas se encuentran fuera de peligro, aunque presentan múltiples fracturas en costillas, hombro y clavícula.

Fuente: Leandro Quintal, periodista de Canal 7.