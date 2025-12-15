El intendente de San Carlos denunció un violento escrache de antimineros a un diputado

Embed - Alejandro Morillas denunció escraches violentos de antimineros

"Todo podía pasar. Ante esto quiero decirles algo bien claro, en mi rol como intendente, a mi no me van a encontrar en esos grupos violentos, que después de una reunión encaran un escrache, generando miedo no sólo en el escrachado sino también en los vecinos del barrio. Yo voy a ser el garante de la paz en San Carlos", afirmó Morillas.

Y sumó: "Mientras yo esté ocupando este sillón, la minería que combatimos a San Carlos no entra".

Ante la consulta de Diario UNO, el intendente sancarlino contó que después de que la Legislatura aprobara la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino hubo una escalada de escraches en las redes sociales a los legisladores del Valle de Uco que votaron a favor de ese aval, entre ellos el diputado Mauricio Torres, del monobloque Hacer por Mendoza, que integra Cambia Mendoza y que además es el cuñado del gobernador Alfredo Cornejo.

"Recibí muchas amenazas pero no imaginé que escracharían mi casa"

Tras el escrache, el diputado Mauricio Torres contó lo que pasaron su esposa y su hija ante el avance de unos 50 manifestantes que se avalanzaron sobre su casa en San Carlos.

Mauricio Torres El diputado provincial Mauricio Torres.

"Venía recibiendo varias amenazas, de que me iban a cruzar en el supermercado y me iban a pegar, había gente en las redes incitando a que me golpearan en la calle, pero nunca pensé que vendrían a manifestarse en mi casa. Ellos tienen garantizada la posibilidad de manifestarse donde quieran, de marchar incluso, pero no en mi vivienda", contó el legislador.