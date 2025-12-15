El intendente de San Carlos, Aleandro Morillas salió a aclarar que no va a permitir violentos escraches de antimineros como el que ocurrió este fin de semana en la casa del diputado Mauricio Torres, que vive en esa comuna.
El intendente de San Carlos denunció un violento escrache de antimineros a un diputado
Alejandro Morillas publicó un video en el que denunció el escrache que sufrió el diputado Mauricio Torres. "Yo voy a ser el garante de la paz en San Carlos"
Según publicó en un video que difundió en sus redes, el pasado viernes un grupo de violentos antimineros que se habían reunido en la terminal de ómnibus de esa comuna decidieron escrachar al diputado en su casa de la Villa de San Carlos. Allí comenzaron a insultar a los gritos al legislador que en ese momento no se encontraba en su vivienda.
Sí estaban su esposa y su hija, quienes ante la horda de manifestantes y la escalada de violencia en los insultos y gritos, decidieron refugiarse en el baño de la casa y apagar las luces de la casa.
"Todo podía pasar. Ante esto quiero decirles algo bien claro, en mi rol como intendente, a mi no me van a encontrar en esos grupos violentos, que después de una reunión encaran un escrache, generando miedo no sólo en el escrachado sino también en los vecinos del barrio. Yo voy a ser el garante de la paz en San Carlos", afirmó Morillas.
Y sumó: "Mientras yo esté ocupando este sillón, la minería que combatimos a San Carlos no entra".
Ante la consulta de Diario UNO, el intendente sancarlino contó que después de que la Legislatura aprobara la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino hubo una escalada de escraches en las redes sociales a los legisladores del Valle de Uco que votaron a favor de ese aval, entre ellos el diputado Mauricio Torres, del monobloque Hacer por Mendoza, que integra Cambia Mendoza y que además es el cuñado del gobernador Alfredo Cornejo.
"Recibí muchas amenazas pero no imaginé que escracharían mi casa"
Tras el escrache, el diputado Mauricio Torres contó lo que pasaron su esposa y su hija ante el avance de unos 50 manifestantes que se avalanzaron sobre su casa en San Carlos.
"Venía recibiendo varias amenazas, de que me iban a cruzar en el supermercado y me iban a pegar, había gente en las redes incitando a que me golpearan en la calle, pero nunca pensé que vendrían a manifestarse en mi casa. Ellos tienen garantizada la posibilidad de manifestarse donde quieran, de marchar incluso, pero no en mi vivienda", contó el legislador.