Mendocinos del Año 2025: los hacedores de una provincia que se proyecta al mundo

En el plano económico y político, el año quedará registrado como el inicio de la "era del cobre”, con la aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino para Uspallata y el impulso del Distrito Minero Malargüe, todo de acuerdo a la Ley 7722.

El sector vitivinícola y turístico, por su parte, elevó la vara de la competitividad global. El 2025 confirmó a Mendoza como la capital indiscutida de la hospitalidad de lujo en Sudamérica, con bodegas obteniendo el Oro Global en las Grandes Capitales del Vino y referentes históricos logrando distinciones inéditas como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo".

El deporte vivió, quizás, su año más glorioso. El 2025 será recordado como la temporada en que el fútbol mendocino copó la escena nacional, con el título de la Copa Argentina y un ascenso histórico a la Primera División. A este fenómeno se sumó la jerarquía internacional de atletas que brillaron en los Juegos Panamericanos, el Mundial de Bajas y los test matches históricos de Los Pumas.

La cultura y la identidad local también jugaron un rol protagónico en la construcción de la "Marca Mendoza". Campañas publicitarias que resignificaron modismos locales lograron premios nacionales, mientras que artistas consagrados llevaron la ópera y el tango a los escenarios más prestigiosos, desde el Teatro Colón hasta la obtención de un Latin Grammy.

Este balance no estaría completo sin las historias de superación que encarnan el verdadero gen mendocino: la cultura del esfuerzo. Desde jóvenes que pasaron de la finca a foros internacionales en Europa, hasta niños que desafiaron diagnósticos médicos para convertirse en lectores destacados. Estas narrativas humanas son el hilo conductor que une a las 50 personalidades seleccionadas con los otros millones de mendocinos que también merecen un reconocimiento.

Desde acá, desde la redacción de Diario UNO, los que formamos parte de este equipo brindamos por todos y cada uno ustedes, comprovincianos.

A continuación, presentamos nuestra selección de los Mendocinos del año, en orden alfabético según el apellido.

Milagros Alastra y Sol Guignet

Milagros Alastra- Sol Guignet/mendocinos del año 2025 Milagros Alastra y Sol Guignet se consagraron campeonas continentales con las Leoncitas.

Se consagraron campeonas continentales con las Leoncitas tras vencer a Chile en una final electrizante en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Ambas jugadoras fueron piezas fundamentales en la estructura del seleccionado argentino, demostrando que el hockey de Mendoza sigue siendo la cantera inagotable de talento para los equipos nacionales de élite.

Ambas jugadoras fueron piezas fundamentales en la estructura del seleccionado argentino, demostrando que el hockey de Mendoza sigue siendo la cantera inagotable de talento para los equipos nacionales de élite. El aporte de las mendocinas fue determinante a lo largo de todo el torneo, aportando solidez defensiva y despliegue ofensivo en momentos clave de la competencia. Su desempeño en Paraguay ratificó el gran momento personal que atraviesan en sus clubes y las posicionó como el recambio generacional necesario para el futuro de las Leonas, manteniendo la mística ganadora del hockey mendocino en el mundo.

a lo largo de todo el torneo, aportando solidez defensiva y despliegue ofensivo en momentos clave de la competencia. Su desempeño en Paraguay ratificó el gran momento personal que atraviesan en sus clubes y las posicionó como el recambio generacional necesario para el futuro de las Leonas, manteniendo la mística ganadora del hockey mendocino en el mundo. En el caso de Alastra también consiguió un premio individual que la puso en la vidriera internacional: fue elegida Rising Star of the Year por la Federación Internacional de Hockey.





Mike Amigorena

Mike Amigorena /mendocinos del año 2025 Mike Amigorena, actor y músico maipucino, se consolidó en 2025 como embajador de la marca provincial al protagonizar la campaña "Mendoza, Manso Destino".

El actor y músico maipucino se consolidó en 2025 como el gran embajador de la marca provincial al protagonizar la campaña "Mendoza, Manso Destino" . Su participación fue clave para resignificar la expresión popular "manso" -típicamente mendocina- y transformarla en un sello de calidad turística que celebra lo extraordinario, lo inmenso y lo auténtico de la región, logrando que la campaña fuera premiada como la Mejor Campaña Publicitaria de Destino Turístico del país en los Premios FED.

se consolidó en 2025 como el gran embajador de la marca provincial al protagonizar la campaña . Su participación fue clave para resignificar la expresión popular "manso" -típicamente mendocina- y transformarla en un sello de calidad turística que celebra lo extraordinario, lo inmenso y lo auténtico de la región, logrando que la campaña fuera premiada como la en los Premios FED. A través de su estilo histriónico y descontracturado, Amigorena logró conectar la tradición con la modernidad, participando en spots que recorren desde el "puenting" y la aventura en alta montaña hasta la sofisticación de los Caminos del Vino. En diciembre de 2025, lanzó la segunda etapa de la campaña (orientada al verano 2026), donde no solo actúa sino que también presta su voz para el jingle oficial, reforzando un mensaje que apuesta por la calidez y el humor para atraer tanto al turismo nacional como al internacional.

Su labor este año representó un "volver a las raíces" que trascendió lo publicitario. Mike ayudó a proyectar una imagen de Mendoza más cercana y humana, alejada de los estereotipos rígidos. Para el actor, ser este "puente" entre su tierra natal y el mundo fue un motivo de orgullo personal, cerrando el año como una de las figuras más queridas y reconocidas.





Alberto Arizu (h)

Alberto Arizu /mendocinos del año 2025 Alberto Arizu, CEO de Luigi Bosca, la bodega que en 2025 fue distinguida como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo".

Como CEO de Luigi Bosca y referente de la cuarta generación de la familia fundadora, lideró a la bodega hacia un reconocimiento histórico en 2025 al ser distinguida como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo" por la prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast. Este galardón posiciona a la firma mendocina en la cumbre de la vitivinicultura global, premiando una trayectoria de excelencia y una visión estratégica que ha sabido llevar el terroir local a los mercados más exigentes.

por la prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast. Este galardón posiciona a la firma mendocina en la cumbre de la vitivinicultura global, premiando una trayectoria de excelencia y una visión estratégica que ha sabido llevar el terroir local a los mercados más exigentes. Bajo su gestión, la bodega ha profundizado su proceso de expansión internacional y modernización, consolidando al Malbec mendocino como un estándar de lujo y calidad en el mundo. El reconocimiento de Wine Enthusiast no solo es un premio a la marca, sino también a su capacidad personal para conducir una transición generacional exitosa, manteniendo la esencia familiar mientras se compite en los niveles más altos de la industria global del vino.

manteniendo la esencia familiar mientras se compite en los niveles más altos de la industria global del vino. Representa la síntesis del éxito empresarial mendocino, logrando que una institución con más de 120 años de historia viva su mejor momento de prestigio internacional. En un 2025 de alta competitividad, su liderazgo reafirma a Mendoza como el faro del Nuevo Mundo vitivinícola, demostrando que la consistencia en la calidad y el respeto por el origen son las claves para sostener el liderazgo en una industria en constante evolución.





Graciela Baccarelli

Graciela Baccarelli / mendocinos del año 2025 Graciela Bacarelli lidera la federación que nuclea a más de 50 organizaciones sociales que trabajan por las infancias vulnerables.

Como presidenta de la Federación de Entidades No Gubernamentales de Niñez y Adolescencia (FEDEM), consolidó la tarea que viene desarrollando esta red de más de 50 organizaciones sociales, y en noviembre de 2025 logró la apertura de la propia sede institucional, en Ciudad . Su liderazgo fue vital para fortalecer la defensa de los derechos de la infancia en la provincia, transformando la federación en un actor político y social con capacidad de incidencia real en las políticas públicas de niñez.

consolidó la tarea que viene desarrollando esta red de más de 50 organizaciones sociales, y en noviembre de 2025 logró la . Su liderazgo fue vital para fortalecer la defensa de los derechos de la infancia en la provincia, transformando la federación en un actor político y social con capacidad de incidencia real en las políticas públicas de niñez. Es la fundadora y presidenta de Fundación Vínculos Estratégicos y en mayo de 2025 inauguró, de la mano de otras instituciones, el espacio propio del centro socioeducativo y productivo “Tierra de Esperanza”, que depende de esta fundación. Este gran paso permitió profundizar el abordaje integral en la zona de los hornos de ladrillo, en El Algarrobal, brindando contención y educación para erradicar el trabajo infantil. Ofreciendo a las familias de Las Heras herramientas concretas de superación en contextos de alta vulnerabilidad.

que depende de esta fundación. Este gran paso permitió profundizar el abordaje integral en la zona de los hornos de ladrillo, en El Algarrobal, brindando contención y educación para erradicar el trabajo infantil. Ofreciendo a las familias de Las Heras herramientas concretas de superación en contextos de alta vulnerabilidad. Con el apoyo de otras organizaciones impulsó el taller textil sustentable “Mujeres Retaceando Historias”, y consiguió en 2025 que dispongan de un espacio propio. Se trata un proyecto de economía circular donde un grupo de mujeres transforma retazos de tela en oportunidades de empleo genuino. Con una visión que combina la autonomía económica y la dignidad, Baccarelli logró que mujeres en situación de riesgo alcancen la inserción laboral, cerrando un año de gestión marcado por la creación de infraestructuras sociales que garantizan derechos y esperanza para el futuro mendocino.





Julieta Benedetti

Julieta Benedetti /mendocinos del año 2025 La ciclista Julieta Benedetti, figura de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, consiguió tres medallas.

Fue la gran revelación y figura de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde se consagró con una actuación histórica al cosechar tres medallas. La ciclista de Luján de Cuyo alcanzó la gloria máxima al colgarse el oro en la prueba de ruta individual, tras una definición emocionante que la posicionó como la mejor del continente en su categoría.

La de Luján de Cuyo alcanzó la gloria máxima al colgarse el oro en la prueba de ruta individual, tras una definición emocionante que la posicionó como la mejor del continente en su categoría. Su versatilidad y dominio técnico quedaron demostrados al sumar, además del oro, 2 preseas de plata en las disciplinas de contrarreloj individual y ómnium. Este triplete de medallas no solo la convirtió en la atleta mendocina más laureada de la competencia , sino que también ratificó su crecimiento exponencial tras haber conquistado meses antes la Vuelta a San Juan femenina.

, sino que también ratificó su crecimiento exponencial tras haber conquistado meses antes la Vuelta a San Juan femenina. Con apenas 20 años, cerró el 2025 consolidada como la gran esperanza del ciclismo argentino de cara al ciclo olímpico. Su capacidad para brillar tanto en pista como en ruta, sumada a su madurez para afrontar finales cerradas contra las potencias de la región, la ubica como una deportista de élite que ha elevado el prestigio de Mendoza en el escenario internacional.





Octavio Bianchi Godoy

Octavio Bianchi Godoy /mendocinos del año 2025 El violinista Octavio Bianchi Godoy hizo historia al obtener el Latin Grammy al Mejor Álbum de Tango por el disco En Vivo 20 Años.

Como violinista de la agrupación Tanghetto , su triunfo representó un hito para la música de la provincia, al ser la primera vez que una banda de electrotango se alza con este galardón, validando dos décadas de innovación y posicionando al talento mendocino en la cima de la industria musical latinoamericana.

, su triunfo representó un hito para la música de la provincia, al ser la primera vez que una banda de electrotango se alza con este galardón, validando dos décadas de innovación y posicionando al talento mendocino en la cima de la industria musical latinoamericana. Su técnica depurada y versatilidad fueron piezas fundamentales para la identidad sonora del álbum ganador, grabado en vivo para celebrar el vigésimo aniversario de la banda. En 2025, Bianchi Godoy no solo brilló en la ceremonia de Las Vegas, sino que también fue reconocido como Referente Cultural Destacado por la Legislatura porteña, consolidando una carrera que lo ha llevado a compartir escenarios con figuras de la talla de Fito Páez y la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

por la Legislatura porteña, consolidando una carrera que lo ha llevado a compartir escenarios con figuras de la talla de Fito Páez y la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Además de su éxito con el Grammy, este año se destacó por su rol como concertino y solista en estrenos mundiales, como el Magnificat de Martín Palmeri con el Coro Nacional de Música Argentina. Al llevar la impronta de la educación musical mendocina a escenarios globales como el Lincoln Center y el CCK, el violinista sanrafaelino reafirmó que la calidad artística de la región tiene un alcance universal sin fronteras de género.





Paloma Bignone

Paloma Bignone /mendocinos del año 2025 La enóloga Paloma Bignone obtuvo el máximo galardón en The Winemakers. Es la profesional más joven en la historia del certamen en ser elegida por sus propios colegas.

Como enóloga de Bodega Séptima , se consagró en 2025 al obtener el máximo galardón en The Winemakers, siendo la profesional más joven en la historia del certamen en ser elegida por sus propios colegas . Su triunfo con un Cabernet Franc (el Séptima Gran Reserva 10 Barricas) marcó un punto de inflexión en la industria, validando la capacidad de las nuevas generaciones para liderar proyectos de alta gama con un enfoque técnico disruptivo y una sensibilidad particular por el terroir.

de , . Su triunfo con un (el Séptima Gran Reserva 10 Barricas) marcó un punto de inflexión en la industria, validando la capacidad de las nuevas generaciones para liderar proyectos de alta gama con un enfoque técnico disruptivo y una sensibilidad particular por el terroir. Su gestión destaca por una visión de "vinos con alma de suelo", donde aplica su formación como ingeniera agrónoma para trabajar la tierra de manera agroecológica, dejando la flora nativa en el interfilar y eliminando agroquímicos. Bajo su liderazgo, la bodega ha profundizado en la innovación, logrando productos que reflejan una identidad geográfica específica, lo que le permitió superar a otras 62 etiquetas de las regiones más prestigiosas de Argentina en una cata a ciegas.

para trabajar la tierra de manera agroecológica, dejando la flora nativa en el interfilar y eliminando agroquímicos. Bajo su liderazgo, la bodega ha profundizado en la innovación, logrando productos que reflejan una identidad geográfica específica, lo que le permitió superar a otras 62 etiquetas de las regiones más prestigiosas de Argentina en una cata a ciegas. Representa el liderazgo femenino en una industria tradicionalmente masculina, asumiendo la gerencia de enología tras la partida de su mentora a Estados Unidos. Su enfoque para 2025 se centró en acercar el vino al consumidor real, promoviendo una comunicación más cercana y despojada de dogmatismos, con el objetivo de repuntar el consumo interno mediante la calidad y la autenticidad, consolidándose como la gran revelación del año en la vitivinicultura nacional.





Martín y Pablo Burgos

Martín y Pablo Burgos, mendocinos del año 2025 Los hermanos Martín y Pablo Burgos, hijos de Claudio y referentes en cirugía cardiovascular.

Como cardiocirujanos del Hospital Italiano , consolidaron en 2025 el liderazgo familiar en cirugía cardiovascular que el apellido Burgos ostenta en la provincia desde 1986. Martín (43) y Pablo (39) conforman junto a su padre, Claudio Burgos , un tridente médico que se ha especializado en los procedimientos de mayor complejidad : trasplantes de corazón, pulmones, bloque cardiopulmonar y riñones, manteniendo índices de mortalidad muy bajos en comparación con estándares mundiales.

, consolidaron en 2025 el liderazgo familiar en cirugía cardiovascular que el apellido Burgos ostenta en la provincia desde 1986. , un tridente médico que se ha especializado en los : trasplantes de corazón, pulmones, bloque cardiopulmonar y riñones, manteniendo índices de mortalidad muy bajos en comparación con estándares mundiales. Su gestión destaca por el abordaje de "corazones al límite", atendiendo casos de urgencia extrema donde los pacientes llegan con infartos masivos, disecciones de aorta, miocarditis severas y aneurismas. En estos escenarios críticos, donde la alta probabilidad de muerte es una constante, los hermanos Burgos han logrado sacar adelante casos que requieren procedimientos heróicos, combinando técnica quirúrgica de élite con la experiencia acumulada en centros médicos de Europa y la formación directa bajo la tutela de su padre, a quien reconocen como "el mejor maestro".

donde los pacientes llegan con infartos masivos, disecciones de aorta, miocarditis severas y aneurismas. En estos escenarios críticos, donde la alta probabilidad de muerte es una constante, los hermanos Burgos han logrado sacar adelante casos que requieren procedimientos heróicos, combinando con la experiencia acumulada en centros médicos de Europa y la formación directa bajo la tutela de Representan la continuidad de una marca registrada mendocina en la medicina de alta complejidad, demostrando que el talento se forja tanto en las aulas internacionales como en el quirófano local, donde el trabajo en equipo y la conciencia colectiva -valores heredados de su padre- son la clave para lidiar cotidianamente entre la vida y la muerte, manteniendo vivo el legado de excelencia que posiciona a Mendoza en la vanguardia de la cardiocirugía nacional.



Bruno Calcagno

Bruno Calcagno/mendocinos del año 2025 Bruno Calcagno fue el único argentino en participar de The Bridge, un programa impulsado por Entrepreneurs First, una organización que apoya la creación de startups con potencial global.

Fue el único argentino en participar de The Bridge , un programa impulsado por Entrepreneurs First, una organización que apoya la creación de startups con potencial global. Fruto de eso, actualmente, se encuentra en Silicon Valley , Estados Unidos, donde se define qué proyectos recibirán una inversión millonaria.

, un programa impulsado por Entrepreneurs First, una organización que apoya la creación de startups con potencial global. Fruto de eso, actualmente, se encuentra en , Estados Unidos, donde se define qué proyectos recibirán una inversión millonaria. La experiencia combina convivencia, innovación y competencia, y que muchos definen como una especie de “Gran Hermano para emprendedores”.

Anteriormente, vivió en un castillo al norte de Alemania junto a fundadores de startups de distintos países. La meta: encontrar un socio ideal y desarrollar un proyecto capaz de cambiar el mundo.

Julio Camsen

Julio Camsen /mendocinos del año 2025 Julio Camsen, empresario hotelero, vitícola y del rubro de las finanzas y fundador del grupo Huentala, consolidó sus negocios en un año muy delicado para la economía del país.

El empresario hotelero, vitícola y del rubro de las finanzas y fundador del grupo Huentala consolidó sus negocios en un año muy delicado para la economía del país. Sus 3 hoteles conectados (uno con casino y otro con bodega en el Km 0) siguieron recibiendo centenares de turistas y albergando foros y conferencias de la más variada índole.

en un año muy delicado para la economía del país. Sus 3 hoteles conectados (uno con casino y otro con bodega en el Km 0) siguieron recibiendo centenares de turistas y albergando foros y conferencias de la más variada índole. En pleno invierno, y a través de la Fundación Huentala, abrieron un refugio en Ciudad para albergar a personas en situación de calle . Se trató de un lugar seguro con 40 camas equipadas con sábanas limpias y frazadas, calefacción, ducha de agua caliente, desayuno y cena diaria, y un entorno digno y seguro para atravesar las noches más frías.

. Se trató de un lugar seguro con 40 camas equipadas con sábanas limpias y frazadas, calefacción, ducha de agua caliente, desayuno y cena diaria, y un entorno digno y seguro para atravesar las noches más frías. Si bien tuvo la oportunidad de trabajar en otros países, siempre eligió Mendoza para desarrollar sus actividades y su familia. Asegura que está preparando todo para que sea su descendencia la que siga desarrollando y haciendo crecer sus negocios.



Verónica Cangemi

Verónica Cangemi/ mendocinos del año 2025 Verónica Cangemi compartió por primera vez un escenario de ópera con su hijo mayor, el tenor Joaquín Cangemi.

La célebre soprano -una de las voces argentinas más reconocidas en el mundo- vivió en 2025 uno de los momentos más emocionantes de su carrera al cumplir el sueño de compartir por primera vez un escenario de ópera con su hijo mayor, el tenor Joaquín Cangemi. El evento tuvo lugar en el Teatro del Bicentenario de San Juan con la producción de Pagliacci, marcando un hito tanto artístico como afectivo para la dinastía Cangemi.

El evento tuvo lugar en el con la producción de Pagliacci, marcando un hito tanto artístico como afectivo para la dinastía Cangemi. En esta producción especial, Verónica encarnó a Nedda mientras que Joaquín interpretó a Beppe . La colaboración fue definida por la soprano como una "causalidad hermosa", ya que su hijo, quien desarrolla su carrera profesional en Europa, fue convocado por el teatro de manera independiente para el rol de tenor. La puesta en escena, dirigida por el ganador del Oscar Eugenio Zanetti, transformó el drama verista en una celebración familiar que unió a dos generaciones de talento lírico sobre las tablas.

. La colaboración fue definida por la soprano como una "causalidad hermosa", ya que su hijo, quien desarrolla su carrera profesional en Europa, fue convocado por el teatro de manera independiente para el rol de tenor. La puesta en escena, dirigida por el ganador del Oscar Eugenio Zanetti, transformó el drama verista en una celebración familiar que unió a dos generaciones de talento lírico sobre las tablas. Más allá de este debut compartido, el 2025 consolidó su rol como embajadora cultural y formadora: llevó su Ópera Studio al prestigioso Teatro Colón y fue distinguida en el Senado de la Nación por su trayectoria. Profundamente ligada a sus raíces, cerró el año reafirmando su compromiso con la región de Cuyo, donde continúa impulsando el desarrollo de la ópera con estándares internacionales y formando a las nuevas voces del país.





Rodrigo Casavalle

Rodrigo Casavalle / mendocinos del año 2025 Rodrigo Casavalle reafirmó su proyección internacional al ser convocado por Netflix para integrar el elenco de la segunda temporada de División Palermo.

Si bien nació en Necochea, el actor lleva más de 20 años radicado en Mendoza. Consagró un 2025 de proyección internacional al ser convocado por Netflix para integrar el elenco de la segunda temporada de División Palermo , la serie más vista de la plataforma en Argentina. Su salto al streaming global, interpretando al personaje de "Ponce", representó el reconocimiento masivo a una carrera construida desde la autogestión y el talento.

, la serie más vista de la plataforma en Argentina. Su salto al streaming global, interpretando al personaje de "Ponce", representó el reconocimiento masivo a una carrera construida desde la autogestión y el talento. Logró un hito histórico para el teatro independiente con base en Mendoza al ganar el Premio Carlos 2025 al Mejor Unipersonal durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz . Su obra "Monólogos Heroicos", una parodia de superhéroes que fusiona el stand up con el teatro clásico, se convirtió en un fenómeno de taquilla y crítica, logrando "sold out" en las principales salas del país, desde Ushuaia hasta Jujuy, y consolidándose como un clásico indiscutido del humor federal.

. Su obra "Monólogos Heroicos", una parodia de superhéroes que fusiona el stand up con el teatro clásico, se convirtió en un fenómeno de taquilla y crítica, logrando "sold out" en las principales salas del país, desde Ushuaia hasta Jujuy, y consolidándose como un clásico indiscutido del humor federal. Inició su expansión al mercado europeo con su primera gira teatral por España, llevando la identidad del humor local a escenarios internacionales. Tras 15 años de trayectoria y de haber sido premiado en múltiples ocasiones por el Festival Estrenos de Mendoza, Casavalle cerró el año como un embajador cultural de la provincia, demostrando que la creatividad gestada en las salas mendocinas tiene la potencia necesaria para conquistar las carteleras más competitivas del mundo.

Nacho Castro

Nacho Castro /mendocinos del año 2025 Nacho Castro es impulsor de la iniciativa "Pacto Parental" en Mendoza, una movilización social sin precedentes que logró un consenso masivo para retrasar la entrega del primer celular a los niños.

Impulsor y referente de la iniciativa "Pacto Parental" en Mendoza , lideró una movilización social sin precedentes que logró un consenso masivo entre familias para retrasar la entrega del primer celular a los niños . La propuesta de este empresario y ex periodista nació desde la preocupación por la salud mental y el impacto de las redes sociales en la infancia.

, lideró una movilización social sin precedentes que logró un consenso masivo entre familias . La propuesta de este empresario y ex periodista nació desde la preocupación por la salud mental y el impacto de las redes sociales en la infancia. Logró que el debate sobre la "infancia libre de pantallas" saltara de los grupos de WhatsApp a la firma de acuerdos colectivos. El movimiento que encabeza consiguió que centenares de padres se comprometieran a no entregar celulares con acceso a internet antes de los 14 años (o el fin de la primaria), aliviando la presión social sobre los chicos y fomentando el regreso a formas de recreación analógicas.

saltara de los grupos de WhatsApp a la firma de acuerdos colectivos. El movimiento que encabeza consiguió que centenares de padres se comprometieran a no entregar celulares con acceso a internet antes de los 14 años (o el fin de la primaria), aliviando la presión social sobre los chicos y fomentando el regreso a formas de recreación analógicas. Previamente colegios como el San Luis Gonzaga -que fue el pionero- también tomaron medidas para evitar que los chicos usen celulares durante el tiempo que permanecen en las escuelas.

Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo /mendocinos del año 2025 Alfredo Cornejo dio un paso fundamental para iniciar la minería en Mendoza, fue referente del Consejo de Mayo a nivel nacional y tuvo un contundente triunfo en las elecciones.

Bajo la conducción del gobernador de Mendoza se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino , habilitando por primera vez un megaproyecto metalífero bajo la Ley 7722. A esto se sumó el impulso del Distrito Minero Malargüe con más de 30 proyectos de exploración, proyectando inversiones por más de 560 millones de dólares y la creación de miles de empleos.

, habilitando por primera vez un megaproyecto metalífero bajo la Ley 7722. A esto se sumó el impulso del con más de 30 proyectos de exploración, proyectando inversiones por más de y la creación de miles de empleos. Fue una figura central en la conformación y el desarrollo del Consejo de Mayo , actuando como interlocutor clave entre las provincias y el gobierno nacional. Su participación fue determinante para operativizar los puntos del Pacto de Mayo, consolidando a Mendoza como una provincia líder en la búsqueda de consensos para las reformas estructurales del país.

, actuando como interlocutor clave entre las provincias y el gobierno nacional. Su participación fue determinante para operativizar los puntos del Pacto de Mayo, consolidando a Mendoza como una provincia líder en la búsqueda de consensos para las reformas estructurales del país. En alianza con el presidente Javier Milei, lideró la victoria en las elecciones legislativas de medio término. Este triunfo le permitió mantener la mayoría para dar sostenibilidad política a su agenda de transformación económica y modernización del Estado.

Juan Pablo Cozzani

Juan Pablo Cozzani /mendocinos del año 2025 Juan Pablo Cozzani se convirtió en el "héroe del arco" en la obtención del primer título de Primera División en la historia de Platense.

Fue la figura indiscutida y el "héroe del arco" en la obtención del primer título de Primera División en la historia de Platense . Su actuación en la fase final fue determinante, logrando un nivel de seguridad y regularidad que lo posicionó como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino durante este 2025.

. Su actuación en la fase final fue determinante, logrando un nivel de seguridad y regularidad que lo posicionó como uno de los durante este 2025. Como mendocino formado en nuestra tierra, su éxito nacional reafirma el potencial de los deportistas locales. Cozzani logró lo que pocos: ganarse el respeto de todo el fútbol nacional manteniendo su perfil bajo y profesionalismo, convirtiéndose en el gran referente de Mendoza en el arco a nivel profesional.

convirtiéndose en el gran referente de Mendoza en el arco a nivel profesional. Su nombre quedó grabado para siempre en la memoria del hincha del "Calamar", pero su huella trasciende lo deportivo. En un año donde Mendoza fue protagonista en varias disciplinas, su título representa el esfuerzo del deportista que sale de la provincia para cumplir sus sueños y alcanza la gloria máxima en la élite del deporte nacional.

Marcelo De Benedectis

Marcelo De Benedectis /mendocinos del año 2025 Marcelo De Benedectis. Como vocero del Arzobispado de Mendoza fue el principal articulador social frente a la emergencia de las personas en situación de calle durante el invierno.

En marzo, lideró una convocatoria inédita que sentó en la misma mesa a representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y a los intendentes de la provincia, logrando coordinar una respuesta estatal conjunta antes del inicio del período invernal.

Su gestión fue determinante para transformar la asistencia simbólica en compromisos reales y operativos. Ante el recrudecimiento del frío, mantuvo una presencia activa en la agenda pública que forzó la apertura y el sostenimiento de refugios, garantizando atención humanitaria para los sectores más vulnerables bajo un esquema de colaboración público-privada que evitó tragedias climáticas.

Ejerció un liderazgo basado en la mediación, logrando que el problema de la falta de techo se tratara como una prioridad política. Su intervención, despojada de partidismos, permitió visibilizar la realidad de los sin techo desde una perspectiva afectiva y humanitaria, reafirmando el rol social de la Iglesia como puente necesario.

Elías Derrache y Adriana Gómez

Adriana Gómez y Elías Derrache / mendocinos del año 2025 Adriana Gómez y Elías Derrache, dueños de una bodega familiar en San Carlos, fueron distinguidos con el premio Travellers' Choice 2025 de TripAdvisor.

Como dueños de la bodega familiar De la Tierrita, en San Carlos, lograron un hito para el enoturismo de escala humana al ser distinguidos con el premio Travellers' Choice 2025 de TripAdvisor. Este reconocimiento, basado en la excelencia de las reseñas de visitantes reales, ubicó a su emprendimiento agroecológico de Eugenio Bustos dentro del 10% de las mejores experiencias turísticas del mundo, compitiendo a la par de los grandes destinos globales.

en San Carlos, lograron un hito para el enoturismo de escala humana al ser Este reconocimiento, basado en la excelencia de las reseñas de visitantes reales, ubicó a su emprendimiento agroecológico de Eugenio Bustos dentro del 10% de las mejores experiencias turísticas del mundo, compitiendo a la par de los grandes destinos globales. El proyecto, que nació hace 25 años en el patio de su casa con el sueño de elaborar vino para el cumpleaños de 15 de sus hijas, se transformó bajo su liderazgo en un referente de la hospitalidad auténtica. Su propuesta rompió el molde de la industria tradicional al abrir su propia cocina y viñedo familiar para ofrecer una experiencia cercana y sustentable que cautivó tanto al turismo nacional como al internacional por su calidez y respeto por la tierra.

Su propuesta rompió el molde de la industria tradicional al abrir su propia cocina y viñedo familiar para ofrecer una experiencia cercana y sustentable que cautivó tanto al turismo nacional como al internacional por su calidez y respeto por la tierra. Su éxito en 2025 representa el triunfo de los pequeños productores del Valle de Uco, demostrando que la identidad local y el trato personalizado son activos estratégicos para el turismo. Al frente de una bodega que no utiliza químicos y apuesta por la biodiversidad, Derrache y Gómez se consolidaron como embajadores de un modelo de negocio con alma, logrando que el nombre de Mendoza brille en las plataformas globales.

Alejandrina Funes

Alejandrina Funes/ mendocinos del año 2025 Alejandrina Funes se consagró como Reina Nacional de la Vendimia 2025.

Tras 13 años de sequía para su departamento, devolvió la corona nacional a Las Heras al consagrarse Reina de la Vendimia en el Acto Central "Pinceladas del alma". Su elección marcó un hito de representatividad al combinar su formación como subteniente de reserva del Ejército con su vocación como estudiante de Obstetricia , rompiendo moldes tradicionales y posicionándose como una soberana con un perfil profesional y de servicio civil muy marcado.

en el Acto Central "Pinceladas del alma". Su elección marcó un hito de representatividad al combinar su , rompiendo moldes tradicionales y posicionándose como una soberana con un perfil profesional y de servicio civil muy marcado. Centró su agenda en la salud pública y la educación sexual. Lideró proyectos territoriales para concientizar a jóvenes sobre métodos anticonceptivos y prevención de infecciones, alejándose del protocolo meramente estético para enfocarse en la gestión social y el compromiso solidario.

Lideró proyectos territoriales para concientizar a jóvenes sobre métodos anticonceptivos y prevención de infecciones, alejándose del protocolo meramente estético para enfocarse en la gestión social y el compromiso solidario. Como embajadora del turismo y el vino, representó a Mendoza en escenarios internacionales con una impronta de modernización, abogando por un reinado colaborativo junto a otras soberanas departamentales.

Luciano Galván

Luciano Galván, mendocino del año 2025 Luciano Galván es un ejemplo de superación. Trabajador de la viña en San Martín, ganó un concurso literario que le permitió conocer la casa de Ana Frank en Holanda.

El joven de 24 años, oriundo de San Martín, protagonizó una historia inspiradora al pasar de las fincas mendocinas a los canales de Ámsterdam. Jornalero desde los 15 años, trabajaba podando viñedos y cosechando uva, ajo y cebolla hasta el día anterior a su partida, logrando un viaje que calificó como una "caricia al alma" tras una vida de sacrificio físico extremo para ayudar a su familia.

Jornalero desde los 15 años, trabajaba podando viñedos y cosechando uva, ajo y cebolla hasta el día anterior a su partida, logrando un viaje que calificó como una "caricia al alma" tras una vida de sacrificio físico extremo para ayudar a su familia. Su destino cambió gracias a su esfuerzo académico en el CENS 3-511, donde estudia de noche. Motivado por sus docentes, participó en el concurso literario internacional "De Ana Frank a nuestros días", redactando desde su teléfono celular un ensayo sobre derechos humanos y discriminación que resultó ganador entre cientos de propuestas, otorgándole una beca para representar a Mendoza en el programa cultural de la Casa de Ana Frank, en Holanda.

otorgándole una beca para representar a Mendoza en el programa cultural de la Casa de Ana Frank, en Holanda. Considerado un ejemplo de superación, cerró el año como abanderado de su escuela y cursando el ingreso a la Licenciatura en Logística en la UNCuyo. Su viaje a Europa en agosto de 2025 no fue solo un premio personal, sino un símbolo para toda su comunidad rural, demostrando que la educación pública y el compromiso personal son herramientas poderosas.

Dalmiro Garay

Dalmiro Garay/mendocinos del año 2025 Dalmiro Garay fue reelecto como presidente de la Corte de Justicia por tercera vez consecutiva.

Fue reelecto como presidente de la Corte de Justicia por tercera vez consecutiva , reasumiendo en noviembre con un mandato que se extiende hasta 2027.

, reasumiendo en noviembre con un mandato que se extiende hasta 2027. Su gestión priorizó la mejora de la infraestructura con obras clave en la Justicia del Valle de Uco y la implementación de los remates judiciales vía online . Esta última, mediante una plataforma propia desarrollada por el Poder Judicial de Mendoza, marca un hito en la transparencia y agilidad de los procesos, eliminando barreras físicas para los ciudadanos.

y la implementación de los . Esta última, mediante una plataforma propia desarrollada por el Poder Judicial de Mendoza, marca un hito en la transparencia y agilidad de los procesos, eliminando barreras físicas para los ciudadanos. Enfrenta el desafío estratégico de gestionar el año judicial 2026 con un presupuesto recortado en un 5% por el Poder Ejecutivo respecto a lo solicitado. Su rol será determinante para garantizar la operatividad y la calidad del servicio de justicia, optimizando recursos sin frenar el plan de digitalización y modernización emprendido.

Juan Martín González y Rodrigo Isgró

Juan Martín González y Rodrigo Isgró/mendocinos del año 2025 Juan Martín González y Rodrigo Isgró fueron protagonistas centrales de la histórica victoria de Los Pumas frente a los All Blacks en cancha de Vélez.

Fueron protagonistas centrales de la histórica victoria de Los Pumas frente a los All Blacks en cancha de Vélez. Juan Martín, consolidado como uno de los mejores terceras líneas del mundo, fue el autor de un try decisivo que inclinó la balanza en un partido de intensidad física extrema contra la potencia neocelandesa.

Juan Martín, consolidado como uno de los mejores terceras líneas del mundo, fue el autor de un try decisivo que inclinó la balanza en un partido de intensidad física extrema contra la potencia neocelandesa. La presencia de los hermanos González en el quince inicial reafirmó el peso del rugby mendocino en el esquema de la Selección Nacional. Ambos aportaron una dinámica de juego y una solidez defensiva que resultaron vitales para neutralizar el ataque de Nueva Zelanda, demostrando una madurez técnica que los posiciona como piezas inamovibles de cara a los próximos desafíos internacionales.

Ambos aportaron una dinámica de juego y una solidez defensiva que resultaron vitales para neutralizar el ataque de Nueva Zelanda, demostrando una madurez técnica que los posiciona como piezas inamovibles de cara a los próximos desafíos internacionales. Con este triunfo histórico en casa, los hermanos cerraron un 2025 de ensueño, consolidando el legado de Mendoza como cuna de talentos de clase mundial. Su rendimiento no solo fue fundamental para el resultado deportivo, sino que sirvió de inspiración para el rugby del interior.

Fabián Gregorio

Fabián Gregorio/ mendocinos del año 2025 Fabián Gregorio como CEO de PSJ Cobre Mendocino, fue protagonista del proceso que culminó en la histórica aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la Legislatura, logrando el consenso necesario para que la minería metalífera sea una realidad.

Es el CEO de PSJ Cobre Mendocino , empresa que pertenece a Zonda Metals GmBH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina). Fue otro protagonista del proceso que culminó en la histórica aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la Legislatura, logrando el consenso necesario para que la minería metalífera vuelva a ser una realidad operativa en la provincia bajo los estándares de la Ley 7722.

, empresa que pertenece a Zonda Metals GmBH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina). Fue otro protagonista del proceso que culminó en la histórica aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la Legislatura, logrando el consenso necesario para que la minería metalífera vuelva a ser una realidad operativa en la provincia bajo los estándares de la Ley 7722. Bajo su gestión, el proyecto de cobre que se desarrollará en Uspallata fue rediseñado para cumplir con las exigencias hídricas y ambientales, eliminando el uso de químicos cuestionados y apostando por la flotación para producir concentrado de cobre. Su perfil de abogado con formación en negocios es clave para negociar el ingreso del emprendimiento al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), asegurando una inversión inicial de 560 millones de dólares .

fue rediseñado para cumplir con las exigencias hídricas y ambientales, eliminando el uso de químicos cuestionados y apostando por la flotación para producir concentrado de cobre. Su perfil de abogado con formación en negocios es clave para negociar el ingreso del emprendimiento al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( ), asegurando una inversión inicial de . Proyecta que el desarrollo de la mina generará cerca de 3.900 puestos de trabajo entre directos e indirectos, además de una mejora sustancial en la infraestructura eléctrica de la zona.

Julián Groisman

Julián Groisman/mendocinos del año 2025 Julián Groisman. Bajo su liderazgo el grupo Presidente se sumó al segmento de venta de autos híbridos y eléctricos.

Bajo su liderazgo el grupo empresario se sumó al segmento de venta de autos importados, tanto de la japonesa Mitsubishi como la china GWM para Mendoza, San Juan y Neuquén. La nueva unidad de negocios es AVANIM.

para Mendoza, San Juan y Neuquén. La nueva unidad de negocios es AVANIM. AVANIM se convirtió en poco tiempo en un referente de excelencia y atención personalizada. La apuesta de Groisman por el sector automotriz demuestra una visión audaz para detectar oportunidades de mercado y generar empleo genuino en múltiples provincias de manera simultánea.

en múltiples provincias de manera simultánea. Además, 2025 representó un año de celebración institucional para su familia y empresa con el 30° aniversario de Palmares. Bajo su órbita, el icónico centro comercial de Godoy Cruz no solo celebró 3 décadas de historia, sino que continuó su proceso de transformación hacia un "lifestyle center" integral, sumando servicios, oficinas y una propuesta gastronómica de primer nivel.

Víctor Ibañez Rozas

Víctor Ibáñez/ mendocinos del año 2025 Víctor Ibánez Rozas quedó a cargo de los litigios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Quedó a cargo de los litigios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el máximo tribunal autorizó a los abogados de su dirección a ejercer la representación legal de la Corte en el ámbito judicial, extrajudicial y administrativo. La medida incluye la habilitación para matricularse ante el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal , y establece que estos funcionarios no percibirán honorarios por sus actuaciones, dado que ya cobran un salario como empleados públicos. Según los considerandos de la medida, la creación y fortalecimiento de esta dependencia técnica apunta a garantizar una defensa más eficiente del tribunal, en especial ante plazos procesales ajustados y en casos de trascendencia institucional o patrimonial.

luego de que el máximo tribunal autorizó a los abogados de su dirección a ejercer la representación legal de la Corte en el ámbito judicial, extrajudicial y administrativo. La medida incluye la habilitación para matricularse ante el , y establece que estos funcionarios no percibirán honorarios por sus actuaciones, dado que ya cobran un salario como empleados públicos. Según los considerandos de la medida, la creación y fortalecimiento de esta dependencia técnica apunta a garantizar una defensa más eficiente del tribunal, en especial ante plazos procesales ajustados y en casos de trascendencia institucional o patrimonial. Su nombramiento, firmado por la Secretaría General de la Corte, lo posiciona como uno de los abogados de máxima confianza para custodiar la integridad jurídica del tribunal ante conflictos legales de alta relevancia.

Su llegada a esta importante estructura de la Corte refuerza el peso de los cuadros técnicos mendocinos en Buenos Aires.

Jimena Latorre

Jimena Latorre/ mendocinos del año 2025 Jimena Latorre. Durante su gestión se aprobaron 64 declaraciones de impacto ambiental de exploración en Malargüe, logrando destrabar un parate histórico para la actividad metalífera.

Bajo su órbita de ministra de Energía y Ambiente, se aprobaron 64 declaraciones de impacto ambiental de exploración en Malargüe, logrando destrabar un parate histórico para la actividad metalífera dentro del marco de la Ley 7722. Cuando comenzó su gestión solo había un proyecto con DIA aprobada, Cerro Amarillo.

dentro del marco de la Ley 7722. Cuando comenzó su gestión solo había un proyecto con DIA aprobada, Cerro Amarillo. Lideró la estrategia de posicionamiento del potencial minero local en foros fundamentales como ArMinera 2025 en Argentina, PDDAC en Toronto y Londres. Fue la encargada de presentar el proyecto PSJ Cobre Mendocino ante inversores globales, vinculando la producción mendocina con la demanda de minerales críticos para la transición energética mundial. Este proyecto recibió la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Minera y luego su ratificación legislativa logrando convertirse en la punta de lanza de la nueva era del cobre.

vinculando la producción mendocina con la demanda de minerales críticos para la transición energética mundial. Este proyecto recibió la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Minera y luego su ratificación legislativa logrando convertirse en la punta de lanza de la nueva era del cobre. Disertó en la Cumbre Mundial de Energía en París (junio 2025) ante 600 delegados de 40 países. En este foro internacional, expuso el "modelo mendocino", basado en una matriz equilibrada que integra energías renovables con minería responsable, consolidando el perfil técnico de la provincia ante la comunidad energética internacional.

Norma Llatser

Norma Llastser/ mendocinos del año 2025 Norma Llatser se convirtió en la tercera mujer en la historia de Mendoza en integrar la Suprema Corte de Justicia.

En marzo de 2025, se convirtió en la tercera mujer en la historia de Mendoza en integrar la Suprema Corte de Justicia. Su llegada, en reemplazo del histórico Pedro Llorente, representó un paso fundamental en el recambio institucional y la equidad de género dentro del máximo tribunal de la provincia.

Su llegada, en reemplazo del histórico Pedro Llorente, representó un paso fundamental en el recambio institucional y la equidad de género dentro del máximo tribunal de la provincia. Con una sólida trayectoria como especialista en Derecho Laboral, su incorporación aporta una visión técnica particular en un área de alta litigiosidad. Al asumir, reafirmó su compromiso con la independencia judicial y la modernización de los procesos de oralidad, fundamentales para agilizar los conflictos entre trabajadores y empleadores.

su incorporación aporta una visión técnica particular en un área de alta litigiosidad. Al asumir, reafirmó su compromiso con la independencia judicial y la modernización de los procesos de oralidad, fundamentales para agilizar los conflictos entre trabajadores y empleadores. En su juramento, definió a la Justicia como el "reaseguro de los derechos de los ciudadanos" y se propuso como objetivo mejorar la percepción social del servicio judicial. Su gestión se enfoca en consolidar un Poder Judicial que funcione como un pilar de equidad, favoreciendo el clima de negocios y la paz social a través de resoluciones ágiles y transparentes.

Gerardo Lorenzo

Gerardo Lorenzo /mendocinos del año 2025 Gerardo Lorenzo, referente principal del Grupo Lorenzo, se consagró como el "Ejecutivo del Año", recibiendo el máximo galardón individual otorgado por la Asociación de Empresarios de Mendoza (AEM).

El referente principal del Grupo Lorenzo se consagró como el "Ejecutivo del Año" , recibiendo el máximo galardón individual otorgado por la Asociación de Empresarios de Mendoza (AEM). Este reconocimiento destacó su visión estratégica y su liderazgo al frente de uno de los conglomerados automotrices más importantes del país, logrando mantener un crecimiento sostenido.

se consagró como el , recibiendo el máximo galardón individual otorgado por la Asociación de Empresarios de Mendoza (AEM). Este reconocimiento destacó su visión estratégica y su liderazgo al frente de uno de los conglomerados automotrices más importantes del país, logrando mantener un crecimiento sostenido. Bajo su conducción, el grupo no solo celebró este premio individual, sino que obtuvo un histórico triple reconocimiento durante la gala anual de AEM: la firma fue distinguida también como la Mejor Empresa del Sector Comercial y como la Empresa Generadora de Nuevos Empleos . Estos galardones subrayan la capacidad de Lorenzo para dinamizar la economía regional a través de una red que integra marcas líderes como Ford, Fiat, Jeep, Ram, Peugeot y Citroën, con presencia en Mendoza, San Juan y San Luis.

y como la . Estos galardones subrayan la capacidad de Lorenzo para dinamizar la economía regional a través de una red que integra marcas líderes como Ford, Fiat, Jeep, Ram, Peugeot y Citroën, con presencia en Mendoza, San Juan y San Luis. Además, Grupo Lorenzo junto a la automotriz BAIC inauguraron un nuevo concesionario de la marca china más vendida del país. BAIC Motors es un gigante que se destaca por la calidad y la tecnología. De hecho, es el socio estratégico de Mercedes-Benz y fabrica en China los modelos Clase E de chasis largo, Clase C, el nuevo Clase A y los SUV Mercedes-Benz GLC y GLA.

Rodolfo Montero

Rodolfo Montero /mendocinos del año 2025 El ministro de Salud, Rodolfo Montero, lideró cambios profundos en su cartera, ejecutó el nuevo régimen salarial médico, compró medicamentos importados y promovió las multas contra padres antivacunas.

El ministro de Salud impulsó y ejecutó el nuevo régimen salarial médico , un cambio histórico que pasó de la remuneración por antigüedad al pago por productividad y cumplimiento de objetivos. Esta medida, junto al modelo de hospital público de gestión privada, buscó optimizar el gasto estatal y mejorar la calidad de atención , rompiendo con estructuras administrativas de décadas.

, un cambio histórico que pasó de la remuneración por antigüedad al pago por productividad y cumplimiento de objetivos. Esta medida, , rompiendo con estructuras administrativas de décadas. Lideró la estrategia de compra directa de medicamentos a la India , logrando una reducción de costos de hasta el 50% en insumos críticos. Esta gestión permitió sostener el stock del sistema público frente a la inflación de los laboratorios tradicionales, garantizando el acceso a tratamientos esenciales con un uso más eficiente de los recursos provinciales.

, logrando una reducción de costos de hasta el 50% en insumos críticos. Esta gestión permitió sostener el stock del sistema público frente a la inflación de los laboratorios tradicionales, garantizando el acceso a tratamientos esenciales con un uso más eficiente de los recursos provinciales. Marcó un precedente jurídico y social al denunciar penalmente a 10 padres que se negaban a vacunar a sus hijos, amparándose en el derecho superior del niño y la salud colectiva.

Marcelino Moreno

Marcelino Moreno / mendocinos del año 2025 Marcelino Moreno, el hombre de Palmira, fue el estandarte y la gran figura de Lanús en la conquista de la Copa Sudamericana 2025.

El futbolista fue el eje creativo de un equipo que volvió a lo más alto del continente. Su jerarquía fue determinante en la final y a lo largo de todo el certamen, consolidándose como uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol argentino en la actualidad.

Nacido en Palmira, el volante reafirmó su sentido de pertenencia y llevó el talento mendocino a la vitrina internacional. Su regreso al país desde el fútbol brasileño no solo cumplió con las expectativas, sino que lo transformó en el líder futbolístico que Lanús necesitaba para romper una sequía de títulos y volver a los planos internacionales.

Su regreso al país desde el fútbol brasileño no solo cumplió con las expectativas, sino que lo transformó en el líder futbolístico que Lanús necesitaba para romper una sequía de títulos y volver a los planos internacionales. Su temporada 2025 fue la de la consagración definitiva como un jugador de élite, logrando un equilibrio entre efectividad goleadora y visión de juego. Con este título, Marcelino se posiciona como el gran referente mendocino en el fútbol de Sudamérica, demostrando que su vigencia y capacidad técnica siguen siendo su marca registrada en los escenarios más exigentes.

Gustavo Oriozabala

Gustavo Oriozabala /mendocinos del año 2025 Gustavo Oriozabala, el legendario nadador, cerró el 2025 con un broche de oro histórico al ser reconocido formalmente como el "Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia".

El legendario nadador godoycruceño cerró el 2025 con un broche de oro histórico al ser reconocido formalmente como el "Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia" . La distinción tuvo lugar en diciembre, durante la emblemática Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, donde se le otorgó una placa que detalla su inigualable listado de cruces y hazañas, un homenaje en vida que conmovió al mundo del deporte y que consolidó su estatus como el máximo referente de la disciplina en Argentina.

. La distinción tuvo lugar en diciembre, durante la emblemática Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, donde se le otorgó una placa que detalla su inigualable listado de cruces y hazañas, un homenaje en vida que conmovió al mundo del deporte y que consolidó su estatus como el máximo referente de la disciplina en Argentina. Gustavo Oriozabala fue varias veces campeón mendocino de natación en la década de los '90 representando al Club Mendoza de Regatas en 400, 800 y 1.500 metros. Luego fue segundo en el ranking mundial de la especialidad de aguas abiertas en 1998. Posteriormente comenzó a forjar una leyenda con sus inolvidables cruces en los lugares más inhóspitos.

Lejos de retirarse, a sus más de 50 años, Gustavo sigue marcando el camino para las nuevas generaciones: en 2025 fue el mentor y guía de Lautaro Arjona, el joven mendocino que batió el récord mundial de precocidad en el cruce del Río de la Plata.

Federico Pagano

Federico Pagano / mendocinos del año 2025 Federico Pagano, como presidente de Montemar Compañía Financiera, dio un salto tecnológico que vuelve a posicionar a la firma entre las líderes del país.

Lideró un 2025 histórico en el que la institución celebró 68 años de trayectoria consolidando un equilibrio entre tradición e innovación. Bajo su gestión, la compañía dio un salto tecnológico definitivo al lanzar, junto a su partner Credencial Payments, su modelo de Bank as a Service (BaaS). Esta infraestructura permitió a diversos actores nacionales propulsar sus propias soluciones financieras, brindando el sustento operativo a billeteras virtuales y productos como FarmaCloud, CALF PAY, C-Pay, Trade y Urbana Pay.

consolidando un equilibrio entre tradición e innovación. Bajo su gestión, la compañía dio un salto tecnológico definitivo al lanzar, junto a su partner Credencial Payments, su modelo de Bank as a Service (BaaS). Esta infraestructura permitió a diversos actores nacionales propulsar sus propias soluciones financieras, brindando el sustento operativo a billeteras virtuales y productos como FarmaCloud, CALF PAY, C-Pay, Trade y Urbana Pay. Crearon Montemar Pay en mayo, una billetera virtual propia que superó las expectativas, alcanzando en pocos meses más de 15.000 nuevos clientes activos y saldos superiores a los $15.000 millones . A este éxito se sumó la creación de la Cuenta Remunerada Empresas, una herramienta que atrajo a importantes compañías nacionales y provinciales gracias a su combinación de altos rendimientos y la solidez institucional.

en mayo, una billetera virtual propia que superó las expectativas, alcanzando en pocos meses más de y saldos superiores a los . A este éxito se sumó la creación de la Cuenta Remunerada Empresas, una herramienta que atrajo a importantes compañías nacionales y provinciales gracias a su combinación de altos rendimientos y la solidez institucional. En diciembre cerraron el ciclo con un avance clave en la experiencia del usuario: la integración de las tarjetas de crédito de Montemar a la app MODO. Esta alianza permite a los clientes la interoperabilidad total con el sistema bancario y el acceso a promociones exclusivas. Con carteras activas de préstamos y tarjetas que duplicaron su saldo en un solo año, Pagano posicionó a Montemar no solo como una entidad financiera de confianza, sino como un motor de innovación tecnológica.

Lucio Pérez Sardi

Lucio Perez Sardi /mendocinos del año 2025 Lucio Pérez Sardi, con 24 años, fue distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería con el premio "Ingeniero Isidoro Marín", uno de los reconocimientos más prestigiosos de Argentina para graduados de excelencia.

Con solo 24 años, el sanrafaelino fue distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería con el premio "Ingeniero Isidoro Marín" , uno de los reconocimientos más prestigiosos de Argentina para graduados de excelencia. Su distinción lo ubicó dentro del selecto grupo de los 21 mejores promedios de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a nivel país en 2025, premiando no solo su desempeño académico sobresaliente sino también su compromiso ético y profesional durante la carrera.

con el premio , uno de los reconocimientos más prestigiosos de Argentina para graduados de excelencia. Su distinción lo ubicó dentro del selecto grupo de los 21 mejores promedios de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a nivel país en 2025, premiando no solo su desempeño académico sobresaliente sino también su compromiso ético y profesional durante la carrera. Egresado de la Facultad Regional San Rafael de la UTN , representa el éxito de la educación pública y federal de Mendoza. Su formación técnica de excelencia le permitió insertarse rápidamente en la industria energética de alta competitividad, siendo seleccionado para el programa de jóvenes profesionales de Halliburton , la multinacional líder en servicios petroleros.

, representa el éxito de la educación pública y federal de Mendoza. Su formación técnica de excelencia le permitió insertarse rápidamente en la industria energética de alta competitividad, siendo seleccionado para el programa de jóvenes profesionales de , la multinacional líder en servicios petroleros. Su logro en 2025 simboliza el potencial del talento joven mendocino para liderar sectores clave del desarrollo nacional como la ingeniería y la energía.

Luis Petri

Luis Petri /mendocinos del año 2025 Luis Petri, ex ministro de Defensa y actual diputado nacional.

Como ministro de Defensa, concretó la llegada de los primeros 6 aviones F-16 , parte de una inversión de 301 millones de dólares . Este hito permite a la Argentina recuperar la capacidad de interceptación aérea perdida hace décadas, modernizando el equipamiento de las Fuerzas Armadas con tecnología de estándares internacionales.

, parte de una inversión de . Este hito permite a la Argentina recuperar la capacidad de interceptación aérea perdida hace décadas, modernizando el equipamiento de las Fuerzas Armadas con tecnología de estándares internacionales. Lideró la lista de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones legislativas de octubre, obteniendo el 53,7% de los votos (538.693 sufragios). Con una diferencia de casi 30 puntos sobre el peronismo, logró el mejor resultado para el espacio de Javier Milei a nivel nacional, consolidándose como el referente mendocino con mayor tracción de votos.

en las elecciones legislativas de octubre, obteniendo el (538.693 sufragios). Con una diferencia de casi 30 puntos sobre el peronismo, logró el mejor resultado para el espacio de Javier Milei a nivel nacional, consolidándose como el referente mendocino con mayor tracción de votos. Tras su desempeño en el Gabinete nacional y su validación en las urnas, asumió en diciembre como diputado nacional. Su figura se posiciona como una pieza clave para el bloque oficialista en el Congreso.

Noelia Rinaudo



Noelia Rinaudo /mendocinos del año 2025 Noelia Rinaudo, encargada de Turismo y Hospitalidad de bodega Doña Paula.

La bodega Doña Paula, de la cual Noelia Rinaudo es encargada de Turismo y Hospitalidad, ganó el oro en la premiación de las Grandes Capitales del Vino, en Francia

de la cual Noelia Rinaudo es encargada de Turismo y Hospitalidad, Bodega Doña Paula representó a Mendoza en dos categorías: Prácticas Sustentables y Experiencias Innovadoras. El Oro internacional lo obtuvo en la primera. En la premiación se destacó que el establecimiento se distingue por su compromiso integral con la sostenibilidad y la innovación aplicada al enoturismo. La bodega combina investigación científica, educación comunitaria y respeto por el entorno natural, integrando estas acciones en sus propuestas para visitantes. Además, su programa de recorridos virtuales inmersivos permite a los visitantes explorar distintos terroirs a través de realidad virtual, guiados por su equipo enológico.

representó a Mendoza en dos categorías: Prácticas Sustentables y Experiencias Innovadoras. El Oro internacional lo obtuvo en la primera. En la premiación se destacó que el establecimiento se distingue por su compromiso integral con la sostenibilidad y la innovación aplicada al enoturismo. La bodega combina investigación científica, educación comunitaria y respeto por el entorno natural, integrando estas acciones en sus propuestas para visitantes. Además, su programa de recorridos virtuales inmersivos permite a los visitantes explorar distintos terroirs a través de realidad virtual, guiados por su equipo enológico. Este triunfo no solo es un logro para su equipo, sino que refuerza el prestigio de Mendoza como capital vitivinícola, demostrando que la atención al detalle y la hospitalidad de excelencia son los pilares que mantienen a la provincia en el radar del turismo de lujo global.

Rocío

Rocio Negociadora/mendocinos del año 2025 Rocío, mediadora de la Policía de Mendoza. Su apellido y su rostro se resguardan por razones de seguridad.

Como mediadora de la Policía de Mendoza, fue la figura central en la resolución pacífica de la crisis ocurrida en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, donde una alumna armada mantuvo en vilo a la comunidad educativa. Su intervención profesional evitó una tragedia, logrando que la estudiante depusiera su actitud y entregara el arma tras un proceso de negociación de alta tensión emocional. Su apellido se mantiene en reserva por razones de seguridad.

donde una alumna armada mantuvo en vilo a la comunidad educativa. Su intervención profesional evitó una tragedia, logrando que la estudiante depusiera su actitud y entregara el arma tras un proceso de negociación de alta tensión emocional. Su apellido se mantiene en reserva por razones de seguridad. Su labor destacó por el manejo estratégico de la técnica de "cara a cara", estableciendo un vínculo de confianza y empatía en un entorno crítico. A través de una escucha activa y una comunicación asertiva, Rocío logró desescalar el conflicto, priorizando la integridad física tanto de la menor como de los docentes y alumnos presentes.

Su gestión puso de relieve el rol fundamental de los protocolos de negociación policial ante crisis en ámbitos escolares. Su actuación no solo garantizó un desenlace seguro, sino que reafirmó el valor del factor humano y la palabra como herramientas de contención.

Nicolás Romano

Nicolás Romano /mendocinos del año 2025 Nicolás Romano, futbolista.

Gimnasia y Esgrima entró en la historia grande de Mendoza al conseguir el ansiado ascenso a Primera División ante Deportivo Madryn. El equipo de Ariel Broggi fue el mejor durante todo el año y coronó siendo campeón para retornar a la máxima categoría del fútbol Argentino, luego de 41 años.

El equipo de Ariel Broggi fue el mejor durante todo el año y coronó siendo campeón para retornar a la máxima categoría del fútbol Argentino, luego de 41 años. Uno de los protagonistas de la final, y habitual estandarte del club mensana, fue Romano. El futbolista de 25 años c onsiguió su segundo ascenso con la camiseta de Gimnasia y Esgrima y coronó un año en el que empezó con la mala noticia de la lesión de ligamentos cruzados.

onsiguió su segundo ascenso con la camiseta de Gimnasia y Esgrima y coronó un año en el que empezó con la mala noticia de la lesión de ligamentos cruzados. Romano ya había escrito antes un capítulo dorado en la historia de Gimnasia y Esgrima. En 2018 estuvo en el plantel que ascendió desde el Federal A a la Primera Nacional. En el 2024 jugó la final ante San Martín de San Juan y no pudo conseguirlo. Pero el fútbol siempre da revancha y este 2025 finalmente se dio el ascenso a Primera División.

Julián Santero



Julián Santero/mendocinos del año 2025 Julián Santero, piloto de automovilismo.

El piloto de automovilismo se consagró campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional en una definición apasionante, devolviéndole a Mendoza una corona nacional en una de las categorías más competitivas y federales del automovilismo. Su regularidad a lo largo del calendario y su pericia conductiva lo llevaron a lo más alto del podio.

en una definición apasionante, devolviéndole a Mendoza una corona nacional en una de las categorías más competitivas y federales del automovilismo. Su regularidad a lo largo del calendario y su pericia conductiva lo llevaron a lo más alto del podio. El piloto de Guaymallén celebró el título frente a su gente, reafirmando el vínculo inquebrantable que mantiene con el público, que lo acompañó masivamente en su camino a la gloria. Esta consagración no solo premia su talento individual, sino también el esfuerzo de un equipo de trabajo que logró poner en pista un auto confiable y veloz durante toda la temporada 2025.

Esta consagración no solo premia su talento individual, sino también el esfuerzo de un equipo de trabajo que logró poner en pista un auto confiable y veloz durante toda la temporada 2025. Con este nuevo campeonato en su vitrina, Santero se ratifica como el gran referente actual del automovilismo de la provincia en la escena nacional. Su capacidad para pelear campeonatos simultáneos en distintas categorías demuestra una vigencia y una madurez profesional que lo posicionan entre los mejores corredores del país.

Gino Santilli

Gino Santilli, mendocinos del año 2025 Gino Santilli tiene 9 años y conmovió a todos con su historia.

A los 9 años, el pequeño mendocino se convirtió en una de las figuras más conmovedoras de 2025 al ser distinguido como Lector Destacado de Mendoza por la Fundación Leer. Su historia es un testimonio de superación: al nacer, fue diagnosticado con hidrocefalia y los médicos le dieron un pronóstico devastador, asegurando que nunca podría caminar, hablar ni, mucho menos, leer. Sin embargo, desafió cada una de esas sentencias científicas a través de su amor por los libros.

por la Fundación Leer. Su historia es un testimonio de superación: al nacer, fue diagnosticado con y los médicos le dieron un pronóstico devastador, asegurando que nunca podría caminar, hablar ni, mucho menos, leer. Sin embargo, desafió cada una de esas sentencias científicas a través de su amor por los libros. Su camino hacia la lectura no fue sencillo, pero estuvo marcado por una constancia inquebrantable y el apoyo de su familia. Tras superar las barreras iniciales de la lectoescritura, Gino encontró en las historietas y las enciclopedias su gran pasión, logrando un desempeño excepcional en el programa de fluidez lectora de la DGE. Alumno de la escuela Juan Pascual Pringles , demostró que los libros fueron la herramienta clave para su estimulación y desarrollo personal.

Alumno de la escuela , demostró que los libros fueron la herramienta clave para su estimulación y desarrollo personal. Más allá de su éxito académico, integra su vida con el deporte practicando handball y natación en la UNCuyo, actividades que le devolvieron la confianza en su propio cuerpo. Sueña con acercar libros a niños en los hospitales.

Diego Tonetto

Diego Tonetto/ mendocinos del año 2025 Diego Tonetto, uno de los referentes de Independiente Rivadavia.

El 2025 marcó el retiro de uno de los máximos referentes contemporáneos de Independiente Rivadavia. Tras años de entrega y liderazgo, anunció el fin de su etapa como futbolista profesional, dejando un vacío difícil de llenar en el vestuario y un legado de profesionalismo para las nuevas generaciones.

Se despidió de las canchas de la mejor manera posible: levantando el trofeo de la Copa Argentina . Este título no solo representa un hito inédito para el club y el fútbol mendocino, sino que fue el broche de oro para una temporada donde su presencia en el mediocampo fue determinante en los partidos decisivos.

. Este título no solo representa un hito inédito para el club y el fútbol mendocino, sino que fue el broche de oro para una temporada donde su presencia en el mediocampo fue determinante en los partidos decisivos. Más allá de los resultados, Tonetto se consolidó como el gran embajador de los valores de la institución en la Primera División.

Daniel Vila

Daniel Vila/ mendocinos del año Daniel Vila, empresario y presidente de Grupo América e Independiente Rivadavia.

Como presidente de Independiente Rivadavia lideró un hito histórico para el deporte mendocino, que en 2025 se consagró campeón de la Copa Argentina tras una final épica. La Lepra no solo obtuvo el primer título oficial de Primera División para un club de la provincia, sino que también aseguró una clasificación inédita a la Copa Libertadores 2026, consolidando un proyecto deportivo que llevó al club de los promedios a la gloria nacional.

La Lepra no solo obtuvo el primer título oficial de Primera División para un club de la provincia, sino que también aseguró una consolidando un proyecto deportivo que llevó al club de los promedios a la gloria nacional. Protagonizó la operación mediática del año al concretar, junto a sus socios de Grupo América, la adquisición de Telefe a la multinacional Paramount . El regreso del canal líder de audiencia a manos de capitales argentinos, en una transacción cercana a los 95 millones de dólares, reconfiguró el mapa de medios en el país y posicionó a Vila como uno de los empresarios con mayor influencia en la industria audiovisual y el ecosistema multiplataforma.

. El regreso del canal líder de audiencia a manos de capitales argentinos, en una transacción cercana a los 95 millones de dólares, reconfiguró el mapa de medios en el país y posicionó a Vila como uno de los empresarios con mayor influencia en la industria audiovisual y el ecosistema multiplataforma. Consolidó su rol como un actor central en la vida institucional y económica de la provincia, logrando un equilibrio entre el éxito deportivo y la expansión empresarial. En un 2025 marcado por la transformación digital, su gestión al frente de uno de los grupos de medios más grandes de Argentina, sumada a la histórica recaudación récord de la Vendimia Solidaria, reafirmó su capacidad para traccionar proyectos de alto impacto social y político.

Adrián Yacopini

Adrián Yacopini/ mendocinos del año 2025 Adrián Yacopini, empresario.

El empresario se posicionó como el pionero de la movilidad sustentable en la región al liderar el desembarco de BYD (Build Your Dreams) , el gigante mundial de vehículos eléctricos.

, el gigante mundial de A través de Territorio Yacopini , su grupo fue seleccionado como uno de los concesionarios estratégicos para la preventa exclusiva de modelos tecnológicos , marcando un hito en la industria nacional al ofrecer una alternativa real de movilidad limpia y eficiente.

, su grupo fue , marcando un hito en la industria nacional al ofrecer una alternativa real de movilidad limpia y eficiente. Su gestión fue clave para acercar tecnología de vanguardia al consumidor argentino, proyectando un futuro inminente donde la eficiencia energética y la sostenibilidad sean los pilares del transporte en el país.

Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini / mendocinos del año 2025 Juan Cruz Yacopini, piloto de automovilismo.

Alcanzó la cima del automovilismo internacional al consagrarse campeón del Mundial de Bajas de la FIA 2025, un hito sin precedentes para el deporte motor de la provincia . Su regularidad y destreza en los terrenos más exigentes le permitieron dominar la categoría máxima, llevando la bandera de Mendoza a lo más alto de los podios en Europa, África y Oriente Próximo.

. Su regularidad y destreza en los terrenos más exigentes le permitieron dominar la categoría máxima, llevando la bandera de Mendoza a lo más alto de los podios en Europa, África y Oriente Próximo. Con 26 años y a bordo de su Toyota Hilux del equipo Overdrive, el piloto demostró una madurez conductiva excepcional, superando a los mejores especialistas del rally raid global. Este título mundial es el resultado de años de evolución técnica y perseverancia, consolidándose como uno de los pilotos más rápidos y consistentes del mundo en la disciplina de cross-country.

(NdR: tras consagrarse campeón sufrió una accidente en el dique El Carrizal, tras lo cual permanece internado con pronóstico reservado)

Estrellas Michelin

Mendoza sumó dos restaurantes en 2025

Josefina Diana y Juan Manuel Feijoo, chefs de Angélica Cocina Maestra (Luján de Cuyo)

Ubicado en la Bodega Catena Zapata, el restaurante logró su primera estrella gracias a una propuesta de pasos que celebra los sabores del terroir.

Juan Manuel Feijoo y Josefina Diana/mendocinos del año 2025 Juan Manuel Feijoo y Josefina Diana, los chefs distinguidos.

Juan Ventureyra, chef de Riccitelli Bistro(Luján de Cuyo)

Situado en una bodega de familia, este espacio gastronómico se destaca por su cocina innovadora y su conexión con el entorno.

Juan Ventureyra/ mendocinos del año 2025 Juan Ventureyra, chef de Riccitelli Bistro.

Otros cuatro restoranes conservaron su estrella

Sebastián Weigandt, chef de Azafrán (Ciudad de Mendoza).Con un menú degustación de impronta regional mantuvo su estrella obtenida en 2023.

chef de (Ciudad de Mendoza).Con un menú degustación de impronta regional mantuvo su estrella obtenida en 2023. Mariano Gallego, chef de Brindillas (Luján de Cuyo). Este restaurante ofrece menús de degustación que combinan productos locales con técnicas internacionales.

chef de (Luján de Cuyo). Este restaurante ofrece menús de degustación que combinan productos locales con técnicas internacionales. Iván Azar, chef de Casa Vigil (Maipú). Resalta los productos de temporada y la identidad mendocina.

chef de (Maipú). Resalta los productos de temporada y la identidad mendocina. Augusto García, chef de Zonda Cocina de Paisaje (Mayor Drummond). Brilla con menús diseñados para destacar las mejores materias primas locales.





Llaves Michelin

Dos hoteles obtuvieron 2 llaves

Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites (Luján de Cuyo). Bajo el liderazgo y visión de Susana Balbo, este hotel boutique se convirtió en un referente del concepto be spoked (hecho a medida). Este reconocimiento, que posiciona a su establecimiento de Luján de Cuyo entre los destinos más excepcionales del mundo, destacando su excelencia en diseño, servicio, carácter y la creación de una experiencia memorable para el huésped. Este galardón llega en un año de plena vigencia para la empresaria, quien continúa expandiendo los límites de la industria vitivinícola y turística. Al recibir esta distinción, Balbo reafirmó su rol como embajadora de la excelencia argentina, demostrando que su capacidad de innovación no se detiene en la bodega, sino que se extiende a la hospitalidad de alta gama, elevando la vara de calidad para todo el sector enológico y hotelero del país.

Susana Balbo/mendocinos del año 2025 Susana Balbo, enóloga y empresaria.

(Cavas Wine Lodge también recibió dos Llaves Michelín, pero en este caso no hay mendocinos en su gestión).

Otros cuatro hoteles lograron una Llave Michelin

Chozos Resort (Luján de Cuyo)

(Luján de Cuyo) Lares de Chacras (Luján de Cuyo)

(Luján de Cuyo) Casa de Uco (Tunuyán)

(Tunuyán) The Vines Resort & Spa (Tunuyán)

