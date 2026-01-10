Cómo usar la mezcla de laurel y bicarbonato para limpiar los pisos de casa: limpiador casero efectivo

La mezcla de laurel con bicarbonato de sodio puede ser efectiva para limpiar los pisos de casa, en algo que muchas personas no saben. Esto se debe a que uno de los elementos es un abrasivo suave y desodorizante, mientras que el otro aporta su fragancia fresca y sus propiedades.
Tanto el bicarbonato como el laurel crea una solución económica y natural que elimina olores y ayuda a mantener la higiene sin dañar las superficies.
Cómo usar la mezcla de laurel y bicarbonato para limpiar los pisos de casa
Para usar laurel y bicarbonato en pisos, puedes hacer un infusionado para trapear o utilizar una mezcla en polvo para limpiar las manchas.
Como se dijo, Debes poner a hervir aproximadamente un litro de agua con 10 o 15 hojas de laurel seco o fresco. Una vez que el agua alcance su punto de ebullición, déjala reposar hasta que esté tibia, en proceso en el que el laurel libera sus aceites esenciales.
Luego de usar el laurel, el siguiente paso es activar el bicarbonato de sodio. Vierte el líquido de laurel (colado para evitar restos de hojas) en un balde de limpieza con agua tibia y añade de 3 a 4 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio.
Por último, para la aplicación efectiva, todo lo que tienes que hacer es sumergir la mopa o el trapo de pisa sobre esta mezcla, y escurrirlo bien antes de fregar el suelo.
Como segunda opción, y si encuentras manchas persistentes o juntas muy sucias, puedes aplicar un poco de bicarbonato directamente sobre la zona y frotar con un cepillo humedecido en la infusión de laurel.
Otros usos de la mezcla de laurel y bicarbonato
Además de ser una mezcla efectiva para limpiar los pisos de casa, la combinación entre el laurel y el bicarbonato puede servir para algunas de las funciones que se ven a continuación:
- Repelente de insectos: deja la mezcla en recipientes en áreas propensas a hormigas, moscas o polillas, o quema hojas trituradas sobre bicarbonato para potenciar su efecto insecticida.
- Aromatizador ambiental: coloca la mezcla en cuencos decorativos o cerca de fuentes de calor para perfumar naturalmente los espacios.
- Cuidado de textiles: un saquito con la mezcla en los armarios ayuda a mantener la ropa fresca y alejar polillas.