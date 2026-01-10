Cómo usar la mezcla de laurel y bicarbonato para limpiar los pisos de casa: limpiador casero efectivo

Como se dijo, Debes poner a hervir aproximadamente un litro de agua con 10 o 15 hojas de laurel seco o fresco. Una vez que el agua alcance su punto de ebullición, déjala reposar hasta que esté tibia, en proceso en el que el laurel libera sus aceites esenciales.

Luego de usar el laurel, el siguiente paso es activar el bicarbonato de sodio. Vierte el líquido de laurel (colado para evitar restos de hojas) en un balde de limpieza con agua tibia y añade de 3 a 4 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio.

pisos limpieza.jpg Esta mezcla puede darte otros beneficios además de la limpieza.

Por último, para la aplicación efectiva, todo lo que tienes que hacer es sumergir la mopa o el trapo de pisa sobre esta mezcla, y escurrirlo bien antes de fregar el suelo.

Como segunda opción, y si encuentras manchas persistentes o juntas muy sucias, puedes aplicar un poco de bicarbonato directamente sobre la zona y frotar con un cepillo humedecido en la infusión de laurel.

Otros usos de la mezcla de laurel y bicarbonato

Además de ser una mezcla efectiva para limpiar los pisos de casa, la combinación entre el laurel y el bicarbonato puede servir para algunas de las funciones que se ven a continuación: