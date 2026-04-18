El documental sobre el tortugo Jorge entró en la etapa final de su producción

Embed - Teaser | Tortugo Jorge - Un Sueño de Libertad

“11 de abril se cumplió el primer aniversario de un hito histórico para el Derecho Animal en Argentina: la liberación al mar del tortugo Jorge tras cuatro décadas de cautiverio. En este marco, el documental cinematográfico Tortugo Jorge – Un sueño de Libertad se encuentra en su etapa final de postproducción” indicaron desde el equipo de trabajo al diario La Capital de Mar del Plata.

Esta no es solo la historia de una tortuga; es un manifiesto de respeto por cada ser sintiente. Porque la libertad no debería ser un sueño, sino un derecho Esta no es solo la historia de una tortuga; es un manifiesto de respeto por cada ser sintiente. Porque la libertad no debería ser un sueño, sino un derecho

Su retorno al océano profundo fue una reivindicación de los animales y su derecho a vivir libres en su hábitat natural.

La película, escrita y dirigida por la cineasta Luna Herrera reconstruye el camino épico de Jorge: desde su rescate en Bahía Blanca en 1984, sus 38 años en el ex Acuario Municipal de Mendoza, hasta su rehabilitación y regreso al océano en Mar del Plata.

“Esta no es solo la historia de una tortuga; es el reflejo de una sociedad que decidió evolucionar y transformar el paradigma de exhibición animal por uno de respeto y libertad”, analizó Luna ante el mencionado medio marplatense.

El filme contiene imágenes inéditas, con testimonios de profesionales e investigadores. No hay fecha precisa de estreno aunque desde la producción indicaron que "será en los próximos meses. Ya finalizó la etapa más importante".

tortugo jorge y alfredo mellado El abogado Alfredo Mellado saluda a Jorge. Foto: Gentileza Alfredo Mellado

Qué fue del tortugo Jorge

Después de numerosos y constantes reportes que permitieron seguir paso a paso el recorrido del tortugo Jorge, la Ciudad de Mendoza finalizó el 29 de julio del año pasado el período activo de monitoreo satelital.

Ese día fue la última transmisión del dispositivo satelital SPOT-6, lo que era esperable en este tipo de seguimientos y no representaba ningún indicio negativo sobre la salud o el comportamiento del animal.

El tortugo Jorge recorrió tras ser liberado el 25 de abril de 2025, entre 3.500 y 4.000 kilómetros en mar abierto, desplazándose desde su punto de liberación hasta las cálidas aguas de Brasil, en una trayectoria migratoria considerada típica para un macho adulto de su especie.

Su capacidad de orientación, su comportamiento adecuado y su adaptación al entorno natural consolidaron esta experiencia como un verdadero hito en materia de conservación marina.

La doctora Mariela Dassis, bióloga e integrante del equipo del Conicet que lideró el monitoreo, explicó que “Jorge logró orientarse, desplazarse hacia aguas cálidas y mostrar patrones esperables. Todo indica que realizó una migración típica para su especie. Su reinserción fue un verdadero éxito. Sabíamos que el transmisor podía dejar de emitir en cualquier momento. La información que obtuvimos en estos más de 100 días es de enorme valor científico y refuerza la importancia de apostar por estos procesos”.

Su liberación fue posible luego de casi tres años de preparación clínica, entrenamiento, simulaciones ambientales y un intenso trabajo interdisciplinario en Mar del Plata en el que participaron biólogos, veterinarios, instituciones científicas, ONGs y la Ciudad de Mendoza, que hizo posible la adquisición del rastreador satelital y acompañó todo el proceso.