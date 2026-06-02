El orden sí altera el resultado: esta es la forma correcta de conectar el cargador del celular al enchufe

cargar celular Antes de cargar el celular, es fundamental saber cuál es el orden correcto para conectar cargador y cable.

Según explican los especialistas de Xataka, cuando conectamos primero el cable al celular y, acto seguido, el cargador al enchufe, se desencadena un problema que, de repetirse constantemente, dañará los componentes.

Esta acción genera un repentino pico de tensión eléctrica que viaja directo hacia el cable. Si bien hacerlo una única vez no trae consecuencias inmediatas, la repetición constante de esta práctica termina afectando severamente la integridad del accesorio.

En otro orden de las palabras, si el celular ya se encuentra conectado al cargador cuando lo enchufamos al tomacorriente, la energía puede originar un minúsculo arco eléctrico justo donde hacen contacto las clavijas.

Ese diminuto chispazo es el principal responsable de que los pines del cable sufran un daño progresivo, lo que a la larga se traduce en una carga intermitente o en la necesidad de mover el cable en distintos ángulos para lograr que funcione.

En este sentido, la técnica adecuada consiste en enchufar primero el cargador a la pared y, recién después, el cable al celular. De este modo, el impacto del pico de tensión queda contenido y absorbido por los circuitos internos del cargador.

cargar telefono Esta es la forma correcta de cargar el celular.

Es menester destacar que los celulares gama media y tope de gama están equipados con avanzados sistemas de protección interna contra irregularidades eléctricas. Por lo tanto, si no respetamos este orden preventivo, debemos saber que el único componente expuesto a sufrir daños será el cable de alimentación, mientras que el teléfono permanecerá totalmente a salvo.