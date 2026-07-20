Dos personas murieron de un paro cardíaco durante el partido de Argentina y España

En el primero de los casos, el llamado de emergencia se recibió a las 18.40. Se trataba de un hombre de 67 años que vivía en el barrio porteño de Monserrat. Cuando los médicos llegaron, se encontraron con que otras personas ya le estaban practicando técnicas de reanimación.

A pesar de la intervención de los profesionales de la salud, estos no lograron revertir el cuadro y tuvieron que declarar su muerte.

El partido entre Argentina y España provocó muchos nervios y tensión.

En tanto, la segunda víctima, de 88 años, sufrió un paro cardíaco a las 17.39. Su hija fue la que llamó a Emergencias diciendo que su padre presentaba dificultades para respirar y que se encontraba en paro. A pesar de las maniobras de RCP y de ser trasladado al Hospital Durand, se declaró su muerte tras permanecer cinco horas internado.

Finalmente, un hombre de 72 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez, con pronóstico reservado. Lo habían asistido cerca de las 18.22 por una dificultad respiratoria y dolor precordial de inicio repentino.