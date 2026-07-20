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Dos personas murieron de un paro cardíaco durante el partido de Argentina y España

La final de la Copa del Mundo entre Argentina y España no solo terminó en derrota, sino que enlutó a dos familias por la muerte de dos personas que sufrieron un ataque al corazón

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Dos personas murieron de un paro cardíaco durante el partido de Argentina contra España

Dos personas murieron de un paro cardíaco durante el partido de Argentina contra España

Dos personas murieron este domingo a causa de un paro cardíaco mientras se jugaba la final de la Copa del Mundo de Fútbol entre Argentina y España. Además, hay una tercera persona internada con estado reservado.

El partido que Argentina perdió contra España no solo causó tristeza en millones de personas, los nervios y la tensión también provocaron que dos personas fallecieran a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El SAME atendi&oacute; a las tres personas por paros card&iacute;acos

El SAME atendió a las tres personas por paros cardíacos

Quiénes eran las personas que murieron durante el partido entre Argentina y España

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue el responsable de atender a las dos personas que murieron y a una tercera que quedó internada. Todos ellos son de Buenos Aires.

En el primero de los casos, el llamado de emergencia se recibió a las 18.40. Se trataba de un hombre de 67 años que vivía en el barrio porteño de Monserrat. Cuando los médicos llegaron, se encontraron con que otras personas ya le estaban practicando técnicas de reanimación.

A pesar de la intervención de los profesionales de la salud, estos no lograron revertir el cuadro y tuvieron que declarar su muerte.

El partido entre Argentina y Espa&ntilde;a provoc&oacute; muchos nervios y tensi&oacute;n.

El partido entre Argentina y España provocó muchos nervios y tensión.

En tanto, la segunda víctima, de 88 años, sufrió un paro cardíaco a las 17.39. Su hija fue la que llamó a Emergencias diciendo que su padre presentaba dificultades para respirar y que se encontraba en paro. A pesar de las maniobras de RCP y de ser trasladado al Hospital Durand, se declaró su muerte tras permanecer cinco horas internado.

Finalmente, un hombre de 72 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez, con pronóstico reservado. Lo habían asistido cerca de las 18.22 por una dificultad respiratoria y dolor precordial de inicio repentino.

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