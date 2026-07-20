Dos personas murieron este domingo a causa de un paro cardíaco mientras se jugaba la final de la Copa del Mundo de Fútbol entre Argentina y España. Además, hay una tercera persona internada con estado reservado.
Dos personas murieron de un paro cardíaco durante el partido de Argentina y España
La final de la Copa del Mundo entre Argentina y España no solo terminó en derrota, sino que enlutó a dos familias por la muerte de dos personas que sufrieron un ataque al corazón
El partido que Argentina perdió contra España no solo causó tristeza en millones de personas, los nervios y la tensión también provocaron que dos personas fallecieran a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Quiénes eran las personas que murieron durante el partido entre Argentina y España
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue el responsable de atender a las dos personas que murieron y a una tercera que quedó internada. Todos ellos son de Buenos Aires.
En el primero de los casos, el llamado de emergencia se recibió a las 18.40. Se trataba de un hombre de 67 años que vivía en el barrio porteño de Monserrat. Cuando los médicos llegaron, se encontraron con que otras personas ya le estaban practicando técnicas de reanimación.
A pesar de la intervención de los profesionales de la salud, estos no lograron revertir el cuadro y tuvieron que declarar su muerte.
En tanto, la segunda víctima, de 88 años, sufrió un paro cardíaco a las 17.39. Su hija fue la que llamó a Emergencias diciendo que su padre presentaba dificultades para respirar y que se encontraba en paro. A pesar de las maniobras de RCP y de ser trasladado al Hospital Durand, se declaró su muerte tras permanecer cinco horas internado.
Finalmente, un hombre de 72 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez, con pronóstico reservado. Lo habían asistido cerca de las 18.22 por una dificultad respiratoria y dolor precordial de inicio repentino.