La Selección argentina no pudo con España en la final del Mundial 2026: qué dijeron las redes

Qué dijeron las redes de la final en la que España venció a la Selección argentina

"Claro y merecido campeón España. Jugaron un partidazo, Argentina no pateó al arco en 120 y fue en gran parte mérito de ellos, aunque los cambios fueron malos y hubo muchos rendimientos bajos. Nada que reprocharle a esta selección increíble que ganó todo y algún día iba a perder" (Juan Igal)

"España es campeón europeo, campeón olímpico y campeón mundial. Hizo un torneo extraordinario y pasó por encima a dos dominadores de la época, Francia y Argentina. Sólo el amor propio y un enorme Dibu sostuvieron a esta Selección que se deshilachó en la final. Lo dimos todo" (Angela Lerena)

"Te amo Argentina! Orgulloso de este equipo" (Facundo Campazzo)

"Hoy se vio por qué el DT decía que llegábamos con lo justo. Fue una épica la final, el Italia 90 de una generación. Demasiada alegría nos dieron" (Diego Abatecola)

"La comparación de este equipo con el de Italia90 (más allá de obvias diferencias) se repitieron hoy: avanzamos sabiendo sufrir, con resiliencia y semifinales épicas, antes con Diego y ahora con Lionel, y perdimos la final 1-0 siendo superados. Héroes igual, como tituló El Gráfico" (Andrés Burgo)

"A todo este grupo enorme que es la Selección argentina todo para agradecerle nada para reclamarle. Eternos" (Hernán Castillo)

"Merecido campeón del mundo España. Tiene diferentes registros y hoy fue superior a una Argentina que nunca encontró el partido. Justos ganadores de su segunda estrella. Argentina intentó reaccionar con el corazón pero no alcanzó sobre el final" (Matías Baldo)

"Que se te lesionen los dos centrales titulares te cambia todo, igual España con Francia hace un par de años que son superiores al resto. Se peleó hasta dónde se pudo, el corazón no alcanzó hoy pero así y todo estuvo cerca" (Carlos Juvenal)

"Duele en el alma. Por perder, por el llanto de Messi, por haber haber quedado tan lejos en la final, tan superados. Jode mucho tener menos estrellas de las que mereceríamos. Pero todo eso queda chico frente al agradecimiento a este ciclo de la Selección. Llorar y seguir" (Pato Insúa)