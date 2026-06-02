Tenía 4 años y un accidente en Rivadavia la dejó sin cuero cabelludo: décadas después habló de una extraña presencia

Eso lo confesó cuando Gladys Santos García, su mamá, comenzó a escribir el libro en su finca, aislada de la ciudad, durante la pandemia del Covid-19. Acercarse al torno estaba prohibido y, de un segundo para otro, ella estaba atrapada en él. Fue su padre quien pudo rescatarla, pero la lucha que vino después fue casi interminable.

"Mi pequeña entre la vida y la muerte" es un libro que Gladys publicó en 2022 y el caso volvió a tomar repercusión en toda la provincia. Para quienes lo han leído, es profundamente conmovedor, y no solo porque fue "un milagro" para los mendocinos.

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Mi pequeña entre la vida y la muerte: el libro del accidente

“Eliana es una pequeña de cuatro años de edad, que vive con sus padres y una hermana 2 años mayor que ella en una pequeña ciudad del este mendocino. Cuando todo estaba preparado para festejar los 6 años de su hermana, sucedió lo inesperado. Y desde ese momento se debate entre la vida y la muerte, durante 90 días al límite. Sus padres hacen hasta lo imposible para salvar su vida”, dice una parte de la sinopsis.

La autora rivadaviense se sinceró con Diario UNO: “Fue un milagro porque no era un accidente para que mi hija se salvara”. Según expresó Gladys, el libro “relata todo lo que pasamos, luchamos y corrimos para poder traer de vuelta”.

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Uno de los ejes principales del relato es que, para Gladys y para todos los médicos, que Eliana sobreviviera fue un milagro. Para la mujer, haber plasmado la historia del accidente significa transmitir a otras personas lo que tuvieron que atravesar durante noventa días, al límite.

Mientras sus padres estaban destrozados, Eliana los tranquilizaba: "Estoy bien papi, no me duele", le dijo a Antonio mientras a él se le caían las lágrimas en el primer traslado de urgencia en avión a Buenos Aires.

Días después, la víctima, que era una niña, sintió que estaba junto a su madre y su hermana en un balcón. De frente, un campo lleno de flores (que hoy es la portada del libro, ilustrado por Julieta González) y su madre que le susurraba: "Ya viene la primavera". Ella sintió que estaba muerta.

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Pero lo más sorprendente de todo es que, 38 años después, contó algo escalofriante. Eliana estaba jugando con su bicicleta el día más trágico de su vida y alguien, como una presencia, le tomó la mano y la llevó hasta el torno donde se produjo el accidente que casi le cuesta la vida. Nunca se supo nada más de eso.

"Mi hija es una guerrera de la vida" porque siguió adelante y nunca le importaron algunas burlas que sufrió en años posteriores. Las repercusiones del libro fueron “extraordinarias” y demostraron que “nos quieren mucho”, expresó Gladys.

Los comentarios de amor de la gente son algo “maravilloso” y “me han ayudado a seguir adelante”, cerró la escritora, que se animó a plasmar la historia del grave accidente de su hija.