Legisladores mendocinos anticiparon más controles en la Emergencia en Discapacidad que presentó Milei

Para eso, se prevé reforzar auditorías y establecer un cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, con el fin de detectar inconsistencias en el otorgamiento de pensiones.

Álvaro Martínez.jpg Álvaro Martínez adelantó algunos lineamientos de la Ley de Emergencia de Discapacidad que ingresó este sábado en el Congreso.

Reempadronamiento y criterios más estrictos

Otro de los puntos centrales será un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, que permitirá actualizar los datos y verificar el cumplimiento de los requisitos.

En paralelo, se analiza la aplicación de reglas más estrictas tanto para el acceso como para la permanencia en el sistema, en línea con una política de mayor control del gasto público.

El financiamiento no cambiaría

Por su parte, el también diputado mendocino Lisandro Nieri, especialista en temas de Hacienda por su experiencia como funcionario de Alfredo Cornejo, indicó que la fuente de financiamiento no tendría modificaciones.

“Son rentas generales”, señaló, aunque aclaró que el proyecto será estudiado en detalle en el Congreso, con una comparación entre el costo del sistema actual y el que propone la reforma.

Nieri diputados Lisandro Nieri indicó que estudiarán la propuesta del gobierno y lo compararán con el sistema actual.

Un debate que recién empieza

Con estas definiciones preliminares, el oficialismo busca avanzar hacia un esquema más “transparente y sostenible”, según coinciden los legisladores aliados.

El proyecto ingresó por el Senado y se espera que en las próximas semanas comience el tratamiento formal, en un debate que pondrá en discusión el equilibrio entre control, gasto público y cobertura en un área particularmente sensible.