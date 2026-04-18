El envío al Congreso del proyecto de nueva Ley de Emergencia en Discapacidad empezó a mostrar sus primeros lineamientos a partir de lo que adelantaron legisladores mendocinos aliados al gobierno, quienes pusieron el foco en un fuerte reordenamiento del sistema de pensiones, al menos es lo que se adelantó por parte del Ejecutivo nacional.
Legisladores mendocinos anticiparon más controles en la Emergencia en Discapacidad que presentó Milei
Si bien los legisladores no cuentan con el borrador final, ya hay lineamientos sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad propuesta por el gobierno
Aunque el texto aún no se conoce en detalle, desde el oficialismo ya dejaron trascender que la iniciativa avanzará sobre tres ejes: mayor control, actualización del padrón de beneficiarios y revisión de la sostenibilidad del esquema actual.
Control del sistema y cruce de datos
El diputado nacional por la Libertad Avanza, Álvaro Martínez explicó a Diario UNO que uno de los principales objetivos será “ordenar el sistema” y evitar irregularidades.
Para eso, se prevé reforzar auditorías y establecer un cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, con el fin de detectar inconsistencias en el otorgamiento de pensiones.
Reempadronamiento y criterios más estrictos
Otro de los puntos centrales será un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, que permitirá actualizar los datos y verificar el cumplimiento de los requisitos.
En paralelo, se analiza la aplicación de reglas más estrictas tanto para el acceso como para la permanencia en el sistema, en línea con una política de mayor control del gasto público.
El financiamiento no cambiaría
Por su parte, el también diputado mendocino Lisandro Nieri, especialista en temas de Hacienda por su experiencia como funcionario de Alfredo Cornejo, indicó que la fuente de financiamiento no tendría modificaciones.
“Son rentas generales”, señaló, aunque aclaró que el proyecto será estudiado en detalle en el Congreso, con una comparación entre el costo del sistema actual y el que propone la reforma.
Un debate que recién empieza
Con estas definiciones preliminares, el oficialismo busca avanzar hacia un esquema más “transparente y sostenible”, según coinciden los legisladores aliados.
El proyecto ingresó por el Senado y se espera que en las próximas semanas comience el tratamiento formal, en un debate que pondrá en discusión el equilibrio entre control, gasto público y cobertura en un área particularmente sensible.