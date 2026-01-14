La serie Stranger Things es una de las producciones más importantes de Netflix, y si bien la misma ya llegó a su fin, los fanáticos de la misma "no quieren soltarla".
Cómo se vería el elenco de Stranger Things si protagonizaran Bridgerton, según la IA
¿Alguna vez te preguntaste cómo se vería el elenco de Stranger Things si fueran los protagonistas de Bridgerton?
Es por ello que las redes sociales se han llenado de videos, fotos y diversas publicaciones donde no solo se le rinde homenaje a los mejores momentos de la serie, sino que además algunas personas se animan a imaginar a sus protagonistas en universos nuevos.
Por ejemplo, la cuenta de Instagram @neuro_fotosss compartió una serie de imágenes, creadas con Inteligencia Artificial, donde se puede ver al elenco personificados como si fueran los protagonistas de una serie o película de época.
¿Cómo se ve el elenco de Stranger Things en trajes de época?
Según las palabras de la usuaria que creó todas estas imágenes, la idea era personificar a todo el elenco como si fueran los protagonistas de otro de los éxitos de Netflix: Bridgerton.
Sin dudas el trabajo realizado por la Inteligencia Artificial es impecable, no solo porque se mantienen los rostros de los actores (no han sido distorcionados, como suele hacer la IA), sino que además los trajes están impecables.
Quienes sientan nostalgia por la finalización de Stranger Things, los fanáticos pueden ver en Netflix un documental que revela caos en el rodaje, escenas cuestionadas y detalles destonocidos sobre el emotivo final.
El documental lleva por título "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5", y durante dos horas podemos ver el detrás de cámaras de la quinta temporada de la serie, demostrando que fue un total caos.
Además, es importante destacar que si bien la serie Stranger Things terminó oficialmente, Netflix tiene preparado el estreno de "Relatos del 85", una serie animada que llegará a la plataforma este año.