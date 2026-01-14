Cómo se vería el elenco de Stranger Things si protagonizaran Bridgerton, según la IA

¿Cómo se ve el elenco de Stranger Things en trajes de época?

Según las palabras de la usuaria que creó todas estas imágenes, la idea era personificar a todo el elenco como si fueran los protagonistas de otro de los éxitos de Netflix: Bridgerton.

Stranger Things 2 (2) Robin, Nancy y Lucas como si fueran protagonistas de Bridgerton.

Sin dudas el trabajo realizado por la Inteligencia Artificial es impecable, no solo porque se mantienen los rostros de los actores (no han sido distorcionados, como suele hacer la IA), sino que además los trajes están impecables.

Embed - AI Art Director & Visual Creator · AI Photo & Video on Instagram: "Stranger things on the BRIDGERTON’S Ball . — , . We grew up with them. Now they dance." View this post on Instagram

Quienes sientan nostalgia por la finalización de Stranger Things, los fanáticos pueden ver en Netflix un documental que revela caos en el rodaje, escenas cuestionadas y detalles destonocidos sobre el emotivo final.

Stranger Things 2 Eleven, Max y Mike como si fueran protagonistas de Bridgerton.

El documental lleva por título "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5", y durante dos horas podemos ver el detrás de cámaras de la quinta temporada de la serie, demostrando que fue un total caos.

Stranger Things Steve, Will y Henry como si fueran protagonistas de Bridgerton.

Además, es importante destacar que si bien la serie Stranger Things terminó oficialmente, Netflix tiene preparado el estreno de "Relatos del 85", una serie animada que llegará a la plataforma este año.