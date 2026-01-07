Cuando todavía no ha pasado ni una semana del capítulo final de Stranger Things, Netflix sorprendió a todos los fanáticos de la serie y anunció un nuevo episodio, aunque con una salvedad muy importante.
¿El final de Stranger Things?: Netflix anunció una última aventura sorpresa
Netflix confirmó la fecha de estreno de una última aventura de Stranger Things. Todos los detalles sobre el anuncio
El 12 de enero verá la luz en Netflix"Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5". Este no se trata de un nuevo episodio de la serie, cuyo final divide a los que les gustó de los que terminaron decepcionados, sino que se trata de un documental en el que se toman datos de la última temporada y los protagonistas hablan sobre la serie desde el comienzo de esta.
El documental de Stranger Things fue dirigido por Martina Radwan, que aseguró estar muy agradecida de los hermanos Duffer, creadores de la serie, por confiar en ella para este proyecto que se mantuvo en secreto: "Pasar todo un año en el set con ellos fue un verdadero privilegio y un disfrute total. Haber podido acercarme y verlos llevar a la pantalla esta serie tan querida en tiempo real fue un absoluto goce".
"Ojalá pudiera viajar atrás en el tiempo y documentar desde la temporada 1 hasta la 4", señaló la responsable del documental de Stranger Things y agregó: "Del reparto a sus colaboradores veteranos, todos me recibieron con mucha generosidad, compartiendo abiertamente sus experiencias personales y colectivas de una década de producción creativa, siempre ampliando los límites. Los Duffer inspiran a todo el mundo a ser mejor, incluyéndome a mí misma; su proceso y la serie representan todo lo que me encanta del oficio".
Netflix: el final polémico de Stranger Things
Stranger Things fue un fenómeno de masas desde la primera temporada. La nostalgia por los años 80 hizo, en parte, que esta serie tuviera un éxito descomunal, pero el final causó una importante indignación que hizo que muchos recordaran lo sucedido con Game of Thrones y con Lost, otras series que fueron muy populares, pero cuyo cierre hizo enojar a muchos de sus fanáticos.