¿El final de Stranger Things?: Netflix anunció una última aventura sorpresa

El 12 de enero verá la luz en Netflix"Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5". Este no se trata de un nuevo episodio de la serie, cuyo final divide a los que les gustó de los que terminaron decepcionados, sino que se trata de un documental en el que se toman datos de la última temporada y los protagonistas hablan sobre la serie desde el comienzo de esta.

stranger things

El documental de Stranger Things fue dirigido por Martina Radwan, que aseguró estar muy agradecida de los hermanos Duffer, creadores de la serie, por confiar en ella para este proyecto que se mantuvo en secreto: "Pasar todo un año en el set con ellos fue un verdadero privilegio y un disfrute total. Haber podido acercarme y verlos llevar a la pantalla esta serie tan querida en tiempo real fue un absoluto goce".