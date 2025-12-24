Después de varias semanas de espera, finalmente ha llegado el momento de poder disfrutar de los últimos episodios de la serie de Netflix "Stranger Things". El cocreador de esta producción, Ross Duffer, reveló la duración de los últimos episodios y desde acá te aconsejamos ir preparando los pochoclos.
Cuánto durarán los episodios finales de Stranger Things: prepará los pochoclos
Uno por uno, te decimos cuánto durará cada episodio de la parte final de "Stranger Things", la serie éxito de Netflix
Tras el estreno de los primeros 4 episodios de la quinta temporada el pasado 26 de noviembre, Netflix ahora sumará 3 nuevos episodios de la plataforma mañana 25 de diciembre. Mientras que el episodio final se podrá ver en Año Nuevo.
¿Cuánto durarán los últimos episodios de la serie "Stranger Things"?
25 de diciembre
- Episodio 5: "Shock Jock", tendrá una duración de 1 hora y 8 minutos.
- Episodio 6: "Escape from Camazotz", tendrá una duración de 1 hora y 15 minutos.
- Episodio 7: "The Bridge", durará 1 hora y 6 minutos.
31 de diciembre
- Episodio 8: "The Rightside Up", tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos.
Los hermanos Duffer aseguraron que la duración de cada capítulo refleja el objetivo por cerrar de manera esmerada las tramas abiertas desde temporadas anteriores. "Llevábamos tiempo sabiendo cuál iba a ser la escena final. Fue un alivio saber hacia dónde nos dirigíamos. Pero en lo que respecta a los detalles más finos, eso llevó mucho tiempo descifrarlo", asegura Matt Duffer.
En cuanto a cómo fue el proceso para crear la temporada final de "Stranger Things", los hermanos dijeron: "Mientras escribíamos el guion final, íbamos entregando páginas. Así que cada vez que terminábamos diez páginas, se las pasábamos al resto del equipo. No a Netflix (ellos, de hecho, no sabían lo que estábamos haciendo)".
"Solo necesitábamos que nuestro equipo supiera lo que se venía", explica Matt. "No quiero estropear la sorpresa, pero mi decorado favorito de toda la serie fue en realidad uno de los últimos que construimos, y no se diseñó hasta muy tarde", fue lo único que dijo Ross Duffer sobre el final.