A casi 10 años del estreno del primer episodio de "Stranger Things", así han cambiado sus protagonistas

Stranger Things 1 Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Millie Bobby Brown y Finn Wolfhard.

Además, esta producción de Netflix "revivió" actores de los años 80 y 90 que llevaban varios años sin aparecer en pantalla como fue el caso de la icónica Winona Ryder en el papel de Joyce Byers, David Harbour como Jim Hopper, Cara Buono como Karen Wheeler, Matthew Modine como el Dr. Martin Brenner y Sean Astin como Bob Newby.

Winona Ryder Stranger Things Winona Ryder como Joyce Byers en la primera temporada.

También podemos mencionar a otros actores como Natalia Dyer en el papel de Nancy, Charlie Heaton como Jonathan Byers, Joe Keery en el rol de Steve Harrington.

Stranger Things 2 Charlie Heaton, Natalia Dyer y Joe Keery.

La actriz Sadie Sink se unió al elenco de "Stranger Things" en la segunda temporada y se volvió una de las más queridas e importantes en la trama, y algo similar ocurrió con Maya Hawke (la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke) quien se unió en la tercera temporada interpretando a Robin.

Stranger Things 3 Sadie Sink se sumó al elenco en la segunda temporada de "Stranger Things".

¿Cuándo se estrena la última temporada se la serie "Stranger Things"?

La quinta y última temporada de "Stranger Things" se estrenará el miércoles 26 de noviembre. La espera por el final ha sido muy larga, ya que los fanáticos han tenido que esperar casi 3 años desde el estreno de la cuarta temporada.

Premiere Stranger Things El elenco de "Stranger Things" en la última premiere.

"El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él desapareció sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez", es la sinopsis que compartió Netflix sobre la última temporada de "Stranger Things".

Premiere Stranger Things 2 Millie Bobby Brown, David Harbour, Natalie Dyer y Maya Hawke.

Los hermanos Duffer aseguraron que la última temporada tendrá un total de 8 episodios. Los primeros 4 se estrenarán el 26 de noviembre, luego se estrenarán 4 más el 26 de diciembre, y el episodio final el 1 de enero.

Última premiere Stranger Things Última premiere de "Stranger Things".