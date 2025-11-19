De no creer: una publicidad reveló a qué precio estaba el dólar cuando empezó la serie de Stranger Things

Una campaña de vía pública llamó la atención esta semana al combinar nostalgia, marketing creativo y una referencia directa a la economía argentina. La plataforma de streaming lanzó un afiche en el que se lee: “Cuando conocimos a 11, el dólar estaba a... Fueron años de cosas extrañas”, en alusión al estreno de Stranger Things y a la cotización del dólar.
La plataforma de series y películas de Netflix anunció el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en este orden:
- La primera parte arribará a Netflix el 26 de noviembre de 2025.
- La segunda llegará a la plataforma el 25 de diciembre de 2025.
- El último episodio se podrá ver el 31 de diciembre de 2025.
Para aprovechar que se aproxima la fecha, la campaña publicitaria que se hizo en Argentina la hicieron referida al dólar a raíz del incremento estremecedor que tuvo con el paso de los años desde aquel 2016.
Qué dice la curiosa campaña en la vía pública de Netflix sobre el dólar
El mensaje utiliza la figura de “Once” (Eleven), interpretada por Millie Bobby Brown, para jugar con el paso del tiempo desde 2016, año en que la serie debutó y se convirtió en un fenómeno global. La pieza publicitaria logró viralizarse rápidamente en redes sociales por su referencia directa a un dato económico sensible y por el contraste entre cómo comenzaron los eventos de la serie y cómo cambió el contexto nacional desde aquel entonces."Cuando conocimos a 11, el dólar estaba a 14. Fueron años de cosas extrañas", puede leerse.
La campaña sorprende por mezclar dos mundos aparentemente lejanos: la inflación y el universo sobrenatural de Hawkins. El recordatorio del dólar a 14 pesos funciona como un guiño a los espectadores argentinos, acostumbrados a medir el paso del tiempo a través de la economía. Esa comparación convierte a Stranger Things en una especie de marcador generacional.
El uso de Once como protagonista del afiche no es casual. La plataforma sabe que el personaje es uno de los más queridos y reconocibles de la serie, y al vincularlo con un dato concreto de la vida cotidiana argentina genera una reacción inmediata.
Sin lugar a dudas, la publicidad llamó la atención de los fanáticos y se hizo viral al instante, donde se espera además la continuidad de la campaña con otras referencias a los actores y momentos vividos en Argentina.