De no creer: una publicidad reveló a qué precio estaba el dólar cuando empezó la serie de Stranger Things

Stranger Things (2) El próximo 26 de noviembre se estrena la primera parte de la última temporada de Stranger Things.

Qué dice la curiosa campaña en la vía pública de Netflix sobre el dólar

El mensaje utiliza la figura de “Once” (Eleven), interpretada por Millie Bobby Brown, para jugar con el paso del tiempo desde 2016, año en que la serie debutó y se convirtió en un fenómeno global. La pieza publicitaria logró viralizarse rápidamente en redes sociales por su referencia directa a un dato económico sensible y por el contraste entre cómo comenzaron los eventos de la serie y cómo cambió el contexto nacional desde aquel entonces."Cuando conocimos a 11, el dólar estaba a 14. Fueron años de cosas extrañas", puede leerse.

La campaña sorprende por mezclar dos mundos aparentemente lejanos: la inflación y el universo sobrenatural de Hawkins. El recordatorio del dólar a 14 pesos funciona como un guiño a los espectadores argentinos, acostumbrados a medir el paso del tiempo a través de la economía. Esa comparación convierte a Stranger Things en una especie de marcador generacional.

Stranger Things campaña publicitaria dolar Los datos proporcionados en la página del Banco Central de la República Argentina, mientras se estrenaba la primera temporada de Stranger Things, la divisa estadounidense tenía una cotización de $14,95.

El uso de Once como protagonista del afiche no es casual. La plataforma sabe que el personaje es uno de los más queridos y reconocibles de la serie, y al vincularlo con un dato concreto de la vida cotidiana argentina genera una reacción inmediata.

Sin lugar a dudas, la publicidad llamó la atención de los fanáticos y se hizo viral al instante, donde se espera además la continuidad de la campaña con otras referencias a los actores y momentos vividos en Argentina.