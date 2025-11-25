Netflix tiene la serie turca del 2025 considerada perfecta

En 2023, conocemos a Elif, la hija adoptiva de Fatma, quien descubre esas cartas olvidadas y sospecha que entre en ese grupo se encuentra su madre biológica. Este hallazgo la llevará a investigar no solo su propia identidad, sino a su madre adoptiva, quien padece Alzheimer y no recuerda el pasado.

Ahora, solo queda el diario de su madre y las cartas escritas hace dos décadas.

A partir de ahí, el relato alterna entre el pasado y el presente mientras las vidas de estos personajes vuelven a cruzarse de forma inesperada.

Netflix: de qué trata la serie Cartas desde el pasado

En 2003, una profesora de instituto pidió a sus alumnos de Literatura que se escribieran cartas a sí mismos como parte de la campaña Cartas desde el pasado del servicio de correos turco.

Tiempo después, Elif, hija de la profesora, descubre por casualidad las cartas, que debían entregarse en 2023. El hallazgo de las misivas, caídas en el olvido, impactará en sus destinatarios, pero será la vida de Elif la que cambie drásticamente.

Netflix: reparto de la serie Cartas desde el pasado

Gokce Bahadr (Zuha)

Onur Tuna (Mert)

Erdem enocak (Murat)

Selin Yeninci (Banu)

ipek Turktan (Fatma Ayar)

Gune Ensoy (Elif)

Pelin Karahan (Pelin ahin)

Yusuf Akgun (Tufan ahin)

Tráiler de la serie Cartas desde el pasado

Dónde ver la serie Cartas desde el pasado, según la zona geográfica