Netflix tiene la serie turca del 2025 considerada perfecta

Permanentemente, Netflix está renovando su extenso y moderno catálogo de series y películas, entre las que acaban de aterrizar en la serie turca considerada perfecta
Cartas desde el pasado gira en torno a un grupo de estudiantes que, en 2003, su profesora Fatma Ayar, les propone un ejercicio particular: escribir cartas a sus "yo" del futuro.
Esta iniciativa, aparentemente inofensiva, se convierte en el punto de partida para una serie de revelaciones que sacuden a quienes participaron en la actividad
En 2023, conocemos a Elif, la hija adoptiva de Fatma, quien descubre esas cartas olvidadas y sospecha que entre en ese grupo se encuentra su madre biológica. Este hallazgo la llevará a investigar no solo su propia identidad, sino a su madre adoptiva, quien padece Alzheimer y no recuerda el pasado.
Ahora, solo queda el diario de su madre y las cartas escritas hace dos décadas.
A partir de ahí, el relato alterna entre el pasado y el presente mientras las vidas de estos personajes vuelven a cruzarse de forma inesperada.
Netflix: reparto de la serie Cartas desde el pasado
- Gokce Bahadr (Zuha)
- Onur Tuna (Mert)
- Erdem enocak (Murat)
- Selin Yeninci (Banu)
- ipek Turktan (Fatma Ayar)
- Gune Ensoy (Elif)
- Pelin Karahan (Pelin ahin)
- Yusuf Akgun (Tufan ahin)
Tráiler de la serie Cartas desde el pasado
Dónde ver la serie Cartas desde el pasado
Netflix
- Estados Unidos: la serie Cartas desde el pasado se puede ver en Netflix.
- España: la serie Cartas desde el pasado se puede ver en Netflix.