La "visita inesperada" que recibió a Juan Cruz Yacopini mientras se recupera en Buenos Aires

Juan Cruz Yacopini compartió en sus redes sociales imágenes de lo que él mismo calificó como "una visita inesperada", la de Alfredo uno de los médicos que lo atendió cuando estaba en estado crítico, en Mendoza.
"Una visita inesperada, mi doctor Alfredo. Que por esas casualidades de la vida nos cruzamos. Fue una persona que sin hablarnos los primeros días en el hospital, ya hubo una conexión especial", dijo el joven piloto para presentar al especialista que lo visitó en el Fleni, donde está internado actualmente en Buenos Aires.
"De doctor pasó a ser mi amigo y cómo todos mis amigos, hoy es un hermano de la vida", agregó Yacopini en referencia a Alfredo Guiroy, prestigioso neurocirujano especialista en columna que formó parte del equipo que lo atendió e intervino después del accidente sufrido el 19 de diciembre en El Carrizal.
"Solo tengo palabras de agradecimiento para vos hermano. Te quiero mucho", afirmó el campeón mundial de Bajas Cross-Country de la FIA 2025 para manifestar su agradecimiento con el especialista que lo ayudó a atravesar el momento más difícil de su vida y que decidió viajar por solo unas horas a Buenos Aires para darle una linda sorpresa con su visita.
En los últimos días Juan Cruz Yacopini compartió imágenes en sus redes sociales acompañado por sus familiares y amigos en el Fleni.
Aunque hay mucho hermetismo respecto de su estado de salud, su familia y los médicos analizan la posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos para continuar con su rehabilitación.