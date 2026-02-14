La "visita inesperada" que recibió a Juan Cruz Yacopini mientras se recupera en Buenos Aires

"Una visita inesperada, mi doctor Alfredo. Que por esas casualidades de la vida nos cruzamos. Fue una persona que sin hablarnos los primeros días en el hospital, ya hubo una conexión especial", dijo el joven piloto para presentar al especialista que lo visitó en el Fleni, donde está internado actualmente en Buenos Aires.

yacopini 1

"De doctor pasó a ser mi amigo y cómo todos mis amigos, hoy es un hermano de la vida", agregó Yacopini en referencia a Alfredo Guiroy, prestigioso neurocirujano especialista en columna que formó parte del equipo que lo atendió e intervino después del accidente sufrido el 19 de diciembre en El Carrizal.