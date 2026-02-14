Independiente Rivadavia perdió el invicto ante Belgrano en el Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia resignó su invicto y la punta en el Bautista Gargantini al perder 1 a 0 ante Belgrano de Córdoba.
En el duelo entre mendocinos y cordobeses el único gol lo hizo el Mudo Vázquez a los 37' del primer tiempo.
Empujado por su gente y por una racha positiva que en lo que va del 2026 indica 5 victorias consecutivas, la Lepra tomó el protagonismo del encuentro ante un rival de cuidado que también llegó invicta a la quinta fecha.
Entre dos equipos sólidos y bien plantados por sus respectivos técnicos, todo fue muy parejo y el partido no fue demasiado entretenido.
Con el correr de los minutos la pelota pasó a estar más tiempo en los pies del Mudo Vázquez, conductor de la visita, pero sus toques de calidad no alcanzaron para vulnerar a la línea defensiva local.
Y fue el propio Vázquez quien aprovechó una jugada preparada y definió con categoría para establecer el 1 a 0 a los 37'.
En el segundo tiempo la Lepra buscó el empate, a veces con fútbol y a veces no tanto, pero hizo méritos y tuvo tres situaciones clara para al menos igualar y conservar su invicto.
Berti mandó a la cancha a Sequeira, muy aplaudido, pero también de tanto ir Independiente Rivadavia también otorgó espacios y Belgrano tuvo chances para liquidar el resultado.
Literalmente el equipo local luchó hasta la última pelota y esa fue la que Sartori cabeceó y pegó en el travesaño ante la desazón de jugadores e hinchas.