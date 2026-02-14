Independiente Rivadavia perdió el invicto ante Belgrano en el Bautista Gargantini

Entre dos equipos sólidos y bien plantados por sus respectivos técnicos, todo fue muy parejo y el partido no fue demasiado entretenido.

villa 2 Villa no estuvo cómodo ante el planteo defensivo de Belgrano. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Con el correr de los minutos la pelota pasó a estar más tiempo en los pies del Mudo Vázquez, conductor de la visita, pero sus toques de calidad no alcanzaron para vulnerar a la línea defensiva local.

Y fue el propio Vázquez quien aprovechó una jugada preparada y definió con categoría para establecer el 1 a 0 a los 37'.

EL "MUDO" VÁZQUEZ ABRIÓ EL MARCADOR CON UN GOLAZO



Belgrano le está ganando 1-0 a Independiente Rivadavia a los 37 minutos del primer tiempo.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/dvSvDNrkOq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2026

En el segundo tiempo la Lepra buscó el empate, a veces con fútbol y a veces no tanto, pero hizo méritos y tuvo tres situaciones clara para al menos igualar y conservar su invicto.

Berti mandó a la cancha a Sequeira, muy aplaudido, pero también de tanto ir Independiente Rivadavia también otorgó espacios y Belgrano tuvo chances para liquidar el resultado.

Literalmente el equipo local luchó hasta la última pelota y esa fue la que Sartori cabeceó y pegó en el travesaño ante la desazón de jugadores e hinchas.