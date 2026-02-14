Gimnasia y Esgrima sufrió una nueva derrota y tendrá dos partidos seguidos en condición de local

Tras la derrota ante Talleres, en Córdoba, Gimnasia y Esgrima seguirá su camino en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol jugando de local ante Gimnasia La Plata.
Tras la derrota ante Talleres, en Córdoba, Gimnasia y Esgrima seguirá su camino en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol jugando de local ante Gimnasia La Plata.
El encuentro, válido por la 6ta fecha, se jugará el viernes 20 a las 22.15 en el estadio Víctor Legrotaglie y luego el Lobo afrontará otro encuentro en condición de local frente a Independiente de Avellaneda, el martes 24 desde las 22.
Gimnasia y Esgrima estaba invicto en el historial de enfrentamientos ante Talleres y la de este sábado fue su primera caída en 8 encuentros, ya que ahora los números indican 4 victorias del Lobo, 3 empates y un triunfo de La T.
La última vez que se habían enfrentado en el Mario Kempes de Córdoba fue cuando el Mensana logró un triunfo histórico por 1 a 0 el 7 de diciembre de 2014 y con el gol del Mago Sergio Oga logró el primer ascenso a la Primera Nacional, bajo la conducción del Toti Arias.
Gimnasia y Esgrima lleva 5 presentaciones en este Torneo Apertura y no ha empatado ya que acumula 6 puntos por 2 triunfos, y 3 derrotas.
En la primera fecha le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y luego en su debut de local perdió 1 a 0 ante San Lorenzo.
En su visita a Santa Fe fue goleado por Unión 4 a 0, luego le ganó 1 a 0 a Instituto y este sábado perdió ante Talleres por 2 a 1.