Gimnasia y Esgrima sufrió una nueva derrota y tendrá dos partidos seguidos en condición de local

La última vez que se habían enfrentado en el Mario Kempes de Córdoba fue cuando el Mensana logró un triunfo histórico por 1 a 0 el 7 de diciembre de 2014 y con el gol del Mago Sergio Oga logró el primer ascenso a la Primera Nacional, bajo la conducción del Toti Arias.

Los números del Lobo en estas primeras 5 fechas

Gimnasia y Esgrima lleva 5 presentaciones en este Torneo Apertura y no ha empatado ya que acumula 6 puntos por 2 triunfos, y 3 derrotas.

En la primera fecha le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y luego en su debut de local perdió 1 a 0 ante San Lorenzo.

En su visita a Santa Fe fue goleado por Unión 4 a 0, luego le ganó 1 a 0 a Instituto y este sábado perdió ante Talleres por 2 a 1.