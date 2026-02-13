Recién se estrena en Netflix una serie turca de drama y romance que arrasa en visualizaciones

Esta nueva serie que se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix, seguramente le encantará a todo usuario que no puede esperar para meterse de lleno en una historia de drama y romance, dos de los géneros más populares dentro del catálogo de series y películas.
La serie que ya es un éxito entre las historias de amor, obsesión y felicidad, se llama El museo de la inocencia. Es una producción turca que tiene 9 capítulos que es especial para maratonear el fin de semana.
Dirigida por Zeynep Gunay, la cuenta con un reparto de excelencia, liderados por Selahattin Pasali y Eylül Lize Kandemir, protagonistas de un relato encantador, que pone los sentimientos y emociones en primer plano.
La serie que está basada en la novela homónima de Orhan Pamuk publicada en 2008, transcurre en la ciudad turca de Estambul, en los años 70, con un hombre rico en el centro de la escena. El adinerado empresario está comprometido con una mujer de la alta sociedad. Pro todo cambia en su vida cuando conoce y se enamora de una bella chica, con quien tiene una aventura.
El estreno de El museo de la inocencia, que la está rompiendo entre todas la series y películas de Netflix, se estrenó este 13 de febrero de 2026, con 9 episodios sensacionales.
Netflix: de qué trata la serie El museo de la inocencia
La nueva serie sensación de Netflix, describe en la sinopsis oficial de la plataforma: “La chispa de un romance clandestino se enciende cuando un hombre se enamora de una mujer inalcanzable para él, en esta adaptación de la exitosa novela”.
Reparto de El museo de la inocencia, serie de Netflix
- Selahattin Pasali (Kemal)
- Eylül Lize Kandemir (Füsun)
- Oya Unustasi
- Tilbe Saran
- Bülent Emin Yarar
- Gülçin Kültür Sahin
- Ercan Kesal
- Zeynep Dinsel
- Tolga Iskit
- Onur Ünsal
Tráiler de El museo de la inocencia, serie de Netflix
- Latinoamérica: la serie El museo de la inocencia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Museum of innocence se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la serie El museo de la inocencia se puede ver en Netflix.