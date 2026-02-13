Recién se estrena en Netflix una serie turca de drama y romance que arrasa en visualizaciones

La serie que está basada en la novela homónima de Orhan Pamuk publicada en 2008, transcurre en la ciudad turca de Estambul, en los años 70, con un hombre rico en el centro de la escena. El adinerado empresario está comprometido con una mujer de la alta sociedad. Pro todo cambia en su vida cuando conoce y se enamora de una bella chica, con quien tiene una aventura.

El estreno de El museo de la inocencia, que la está rompiendo entre todas la series y películas de Netflix, se estrenó este 13 de febrero de 2026, con 9 episodios sensacionales.

Netflix: de qué trata la serie El museo de la inocencia

La nueva serie sensación de Netflix, describe en la sinopsis oficial de la plataforma: “La chispa de un romance clandestino se enciende cuando un hombre se enamora de una mujer inalcanzable para él, en esta adaptación de la exitosa novela”.

Reparto de El museo de la inocencia, serie de Netflix

Selahattin Pasali (Kemal)

Eylül Lize Kandemir (Füsun)

Oya Unustasi

Tilbe Saran

Bülent Emin Yarar

Gülçin Kültür Sahin

Ercan Kesal

Zeynep Dinsel

Tolga Iskit

Onur Ünsal

Tráiler de El museo de la inocencia, serie de Netflix

