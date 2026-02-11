La plataforma de Netflix está agregando muy buenas series y películas a su catálogo desde que empezó el 2026. Casi promediando febrero, se sumó la película Tornados, que está arrasando en el ranking de las más vistas y es un gran plan para ver hoy en día.
Acaba de estrenar en Netflix la película que tiene brillo propio y es bastante entretenida
Luego de mucho esperar, los usuarios de Netflix ya pueden disfrutar de este estreno imperdible, muy destacado entre todas las series y películas
Esta película estadounidense es una especie de continuación de la afamada cinta Twister de 1996, furor a nivel mundial. Para muchos, se trata de un “nuevo capítulo” de la entrega de los cazadores de tormentas.
Dirigida por Lee Isaac Chung, Torneados llegó a la plataforma de Netflix el reciente 8 de febrero de 2026, con una duración de 2 horas.
Daisy Edgar-Jones y Glen Powell se roban toda la atención como protagonistas principales, rodeados de un reparto exquisito y con buena química,
¿Por qué vale la pena ver este estreno? La película de Netflix es bastante entretenida y el espectador podrá disfrutar de muy buenos efectos especiales.
Netflix: de qué trata la película Tornados
Esta nueva película de Netflix, describe en su relato de qué manera un tornado azota con toda su furia a la ciudad estadounidense de Oklahoma. En ese panorama, la científica Kate Carter (Daisy Edgar-Jones) y el cazatormentas Tyler Owens (Glen Powell) tendrán que unir fuerzas para salir ilesos del tornado y no ser arrastrados.
Reparto de Tornados, película de Netflix
- Daisy Edgar-Jones (Kate Carter)
- Glen Powell (Tyler Owens)
- Anthony Ramos (Javier Rivera)
- Brandon Perea (Boone)
- Maura Tierney (Cathy Carter)
- Harry Hadden-Paton (Ben)
- Sasha Lane (Lily)
- Katy O’Brian (Dani)
Tráiler de Tornados, película de Netflix
Dónde ver la película Tornados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tornados se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Twisters no está disponible en Netflix.
- España: Misión: la película Tornados se puede ver en Netflix.