Acaba de estrenar en Netflix la película que tiene brillo propio y es bastante entretenida

Daisy Edgar-Jones y Glen Powell se roban toda la atención como protagonistas principales, rodeados de un reparto exquisito y con buena química,

¿Por qué vale la pena ver este estreno? La película de Netflix es bastante entretenida y el espectador podrá disfrutar de muy buenos efectos especiales.

netflix-tornados

Netflix: de qué trata la película Tornados

Esta nueva película de Netflix, describe en su relato de qué manera un tornado azota con toda su furia a la ciudad estadounidense de Oklahoma. En ese panorama, la científica Kate Carter (Daisy Edgar-Jones) y el cazatormentas Tyler Owens (Glen Powell) tendrán que unir fuerzas para salir ilesos del tornado y no ser arrastrados.

netflix-tornados1

Reparto de Tornados, película de Netflix

Daisy Edgar-Jones (Kate Carter)

Glen Powell (Tyler Owens)

Anthony Ramos (Javier Rivera)

Brandon Perea (Boone)

Maura Tierney (Cathy Carter)

Harry Hadden-Paton (Ben)

Sasha Lane (Lily)

Katy O’Brian (Dani)

Tráiler de Tornados, película de Netflix

Embed - TORNADOS - Tráiler Oficial 2 - Doblado

Dónde ver la película Tornados, según la zona geográfica