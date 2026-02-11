Inicio Series y peliculas Netflix
Acaba de estrenar en Netflix la película que tiene brillo propio y es bastante entretenida

Luego de mucho esperar, los usuarios de Netflix ya pueden disfrutar de este estreno imperdible, muy destacado entre todas las series y películas

Miguel Guayama
La película de Netflix es una de las mejores producciones de acción, drama y aventura que llegó este 2026.

La plataforma de Netflix está agregando muy buenas series y películas a su catálogo desde que empezó el 2026. Casi promediando febrero, se sumó la película Tornados, que está arrasando en el ranking de las más vistas y es un gran plan para ver hoy en día.

Esta película estadounidense es una especie de continuación de la afamada cinta Twister de 1996, furor a nivel mundial. Para muchos, se trata de un “nuevo capítulo” de la entrega de los cazadores de tormentas.

Dirigida por Lee Isaac Chung, Torneados llegó a la plataforma de Netflix el reciente 8 de febrero de 2026, con una duración de 2 horas.

Daisy Edgar-Jones y Glen Powell se roban toda la atención como protagonistas principales, rodeados de un reparto exquisito y con buena química,

¿Por qué vale la pena ver este estreno? La película de Netflix es bastante entretenida y el espectador podrá disfrutar de muy buenos efectos especiales.

netflix-tornados

Netflix: de qué trata la película Tornados

Esta nueva película de Netflix, describe en su relato de qué manera un tornado azota con toda su furia a la ciudad estadounidense de Oklahoma. En ese panorama, la científica Kate Carter (Daisy Edgar-Jones) y el cazatormentas Tyler Owens (Glen Powell) tendrán que unir fuerzas para salir ilesos del tornado y no ser arrastrados.

netflix-tornados1

Reparto de Tornados, película de Netflix

  • Daisy Edgar-Jones (Kate Carter)
  • Glen Powell (Tyler Owens)
  • Anthony Ramos (Javier Rivera)
  • Brandon Perea (Boone)
  • Maura Tierney (Cathy Carter)
  • Harry Hadden-Paton (Ben)
  • Sasha Lane (Lily)
  • Katy O’Brian (Dani)

Tráiler de Tornados, película de Netflix

Embed - TORNADOS - Tráiler Oficial 2 - Doblado

Dónde ver la película Tornados, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Tornados se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Twisters no está disponible en Netflix.
  • España: Misión: la película Tornados se puede ver en Netflix.

