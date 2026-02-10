Disney ha dado un paso en falso en la lucha del streaming y benefició a Netflix con una decisión sin precedentes. Es que la plataforma realizó un cambio drástico en la calidad de la imagen, afectando a todos sus planes: dejó de ofrecer Dolby Vision y volvió a una tecnología de 2016, generando ira entre sus suscriptores.
Disney+ retrocede 10 años: elimina Dolby Vision del streaming y ofrece una imagen con tecnología del 2016
Un cambio significativo movilizó los cimientos del streaming: Disney+ ha comenzado a recortar funciones premium, específicamente en países europeos, sin descartar la posibilidad que esto suceda en el mercado americano. De hecho, se cree que el próximo en la lista será Estados Unidos.
Según cuenta el sitio especializado Xataka, la plataforma ha eliminado el soporte para Dolby Vision y en su reemplazo retrocedió a HDR10, una tecnología que data del 2016, por lo que se puede afirmar que Disney+ dio varios pasos atrás (más precisamente una década).
Hasta hace poco, Dolby Vision era una de las joyas de la corona de Disney+, ofreciendo una experiencia cinematográfica con rangos dinámicos superiores y una paleta de colores mucho más amplia que el HDR estándar. Pero ahora, quienes disfrutaban su contenido en alta calidad se deberán conformar con una imagen estándar que, incluso, es mucho más inferior que la básica que encontramos en Netflix.
Esta decisión, que sorprendió a todos los usuarios con suscripción vigente, podría tratarse de un problema legal, según detalla la fuente citada. En concreto, el origen de esta medida está ligada a un problema legal, más precisamente a una guerra de patentes.
La empresa InterDigital demandó a Disney por el uso de ciertas tecnologías de video. Un tribunal de Alemania falló a favor de la primera y obligó al gigante del streaming a desactivar estas funciones para evitar multas. Un dato no menor es que InterDigital es conocida en la industria como una compañía oportunista, ya que vive de demandar a gigantes como Microsoft, Samsung o Amazon por el uso de licencias.
Por lo pronto, hasta que no se resuelva la situación, la plataforma dejará de brindar la opción Dolby Vision para reproducir imagen en alta calidad. Por lo tanto, quienes tengan suscripción a este servicio de streaming, deberán conformarse con los videos estándar.