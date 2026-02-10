Disney+ retrocede 10 años: elimina Dolby Vision del streaming y ofrece una imagen con tecnología del 2016

disney streaming El servicio de streaming sufre un cambio drástico.

Hasta hace poco, Dolby Vision era una de las joyas de la corona de Disney+, ofreciendo una experiencia cinematográfica con rangos dinámicos superiores y una paleta de colores mucho más amplia que el HDR estándar. Pero ahora, quienes disfrutaban su contenido en alta calidad se deberán conformar con una imagen estándar que, incluso, es mucho más inferior que la básica que encontramos en Netflix.

Esta decisión, que sorprendió a todos los usuarios con suscripción vigente, podría tratarse de un problema legal, según detalla la fuente citada. En concreto, el origen de esta medida está ligada a un problema legal, más precisamente a una guerra de patentes.

La empresa InterDigital demandó a Disney por el uso de ciertas tecnologías de video. Un tribunal de Alemania falló a favor de la primera y obligó al gigante del streaming a desactivar estas funciones para evitar multas. Un dato no menor es que InterDigital es conocida en la industria como una compañía oportunista, ya que vive de demandar a gigantes como Microsoft, Samsung o Amazon por el uso de licencias.

disney+ streaming Disney+ se vio perjudicado por este troll de patentes.

Por lo pronto, hasta que no se resuelva la situación, la plataforma dejará de brindar la opción Dolby Vision para reproducir imagen en alta calidad. Por lo tanto, quienes tengan suscripción a este servicio de streaming, deberán conformarse con los videos estándar.