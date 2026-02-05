No solo es la cámara o la batería: lo que debes tener en cuenta antes de comprar un teléfono

Pantalla

La pantalla es el elemento con el que más interactuamos. Un estándar moderno de calidad debe incluir tecnología OLED (o sus variantes), que ofrece negros puros y colores vibrantes. Además, para una experiencia visual sedosa, es recomendable buscar una tasa de refresco de al menos 120 Hz y una resolución mínima FullHD+, siendo el estándar 1,5K el ideal para la gama alta actual.

Materiales

En cuanto al diseño, los materiales no solo influyen en la durabilidad, sino en la sensación térmica y táctil. Mientras que el plástico es común en gamas económicas, el uso de vidrio y aluminio proporciona una resistencia superior y un acabado premium que distingue a los teléfonos gama media o alta.

Cámara

En lo que respecta al sistema de cámaras, la calidad debe primar sobre la cantidad. Es preferible contar con un sensor principal de excelente resolución (como 50 mp), fabricado por marcas líderes y acompañado de estabilización óptica (OIS), que tener múltiples lentes de bajo rendimiento. Aunque los teleobjetivos son más raros en el segmento medio, su presencia es un gran valor añadido para la polivalencia del equipo.

iphone 17 El sistema de cámaras es clave para el funcionamiento de un buen celular.

Batería

Finalmente, la batería y la velocidad de carga son factores determinantes para el día a día. Aunque es un punto subjetivo, un buen equilibrio entre una capacidad amplia y un sistema de carga rápida eficiente asegura que el dispositivo esté siempre disponible. Se recomienda un celular con una batería superior a los 4.500 mAh.