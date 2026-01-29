WhatsApp prepara un cambio radical en la foto de perfil de cada usuario: ahora necesitarás dos imágenes

La tradicional foto de perfil en WhatsApp cambiará para siempre. Es que Meta está preparando un cambio radical en donde cada cuenta necesitará dos imágenes. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre esta nueva actualización y las modificaciones que implica.
WhatsApp sigue añadiendo funciones a su plataforma en pos de convertirla completamente en una red social. Por este motivo, el equipo de Meta decidió incorporar una doble foto de perfil, algo que en principio estaba disponible para cuentas de empresa y que en el corto plazo estará habilitada para todos los perfiles.
De acuerdo a lo que informa el sitio especializado WABetaInfo, la segunda foto que podrán agregar todas las cuentas de WhatsApp a su perfil funcionará como una portada, inspirándose en otras redes sociales como X o Facebook.
Los usuarios podrán cargar su imagen de portada directamente desde el menú de ajustes de perfil, siguiendo la misma lógica que se utiliza para modificar la fotografía principal. De esta forma, cada persona que ingrese a ver nuestra información también verá la foto de portada. La misma tendrá un formato rectangular, permitiendo así añadir otro tipo de imagen en comparación de la principal, la cual puede ser circular o cuadrada.
En lo que concierne a la seguridad y privacidad, desde los ajustes podremos elegir qué personas pueden ver nuestra segunda foto, tal como sucede con la imagen de perfil principal: 'Nadie', 'Mis contactos', 'Mis contactos excepto…' y 'Todos'. Además, vale la pena destacar que la foto de portada solo se podrá ver cuando alguien ingresa a nuestro perfil y busca información extra. En los chats se seguirá mostrando la imagen principal.
Por el momento, esta herramienta se encuentra en prueba beta y, tras el visto bueno de los testeadores, comenzará a desplegarse a todos los teléfonos con sistema operativo Android o iOS que sean compatibles con la última versión de WhatsApp.