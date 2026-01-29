WhatsApp prepara un cambio radical en la foto de perfil de cada usuario: ahora necesitarás dos imágenes

WhatsApp (1) Esta es la novedad que llega a WhatsApp.

Los usuarios podrán cargar su imagen de portada directamente desde el menú de ajustes de perfil, siguiendo la misma lógica que se utiliza para modificar la fotografía principal. De esta forma, cada persona que ingrese a ver nuestra información también verá la foto de portada. La misma tendrá un formato rectangular, permitiendo así añadir otro tipo de imagen en comparación de la principal, la cual puede ser circular o cuadrada.

En lo que concierne a la seguridad y privacidad, desde los ajustes podremos elegir qué personas pueden ver nuestra segunda foto, tal como sucede con la imagen de perfil principal: 'Nadie', 'Mis contactos', 'Mis contactos excepto…' y 'Todos'. Además, vale la pena destacar que la foto de portada solo se podrá ver cuando alguien ingresa a nuestro perfil y busca información extra. En los chats se seguirá mostrando la imagen principal.

WhatsApp Ahora podrás tener doble foto de perfil en WhatsApp.

Por el momento, esta herramienta se encuentra en prueba beta y, tras el visto bueno de los testeadores, comenzará a desplegarse a todos los teléfonos con sistema operativo Android o iOS que sean compatibles con la última versión de WhatsApp.