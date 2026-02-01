Samsung destrona a Xiaomi con el teléfono más barato del mercado con funciones de IA y una cámara de lujo

Si bien Xiaomi se destaca por tener los teléfonos más baratos y completos del mercado, Samsung desde hace años intenta apoderarse de esta franja con su línea Galaxy A. Al parecer, con este último lanzamiento lo ha logrado: un smartphone delgado y elegante, con herramientas de inteligenciar artificial y a un precio irrisorio.
Conoce el barato teléfono de Samsung que trae funciones para todos los gustos
Por tan solo 200 dólares puedes hacerte con el Samsung Galaxy A17, un celular de los más completos y económicos del mercado. Este teléfono no dispone de las herramientas que traen los dispositivos tope de gama de la compañía surcoreana, pero sí cuenta con funciones de las más variadas y satisfactorias.
El nuevo Galaxy A17 tiene una pantalla Full HD+ de tecnología Super AMOLED y cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz. Esto le brinda una mayor fluidez que otros teléfonos económicos (incluyendo los pertenecientes a la línea Galaxy A). Además, el dispositivo nos brinda herramientas de inteligencia artificial con Google Gemini, por lo que podremos realizar múltiples tareas y resolver cualquier tipo de duda.
La cámara también se destaca en este modesto smartphone. Su lente principal cuenta con 50 MP de resolución. El sistema se completa con un macro de 2 MP y un ultra gran angular de 5MP. Por el otro lado, la cámara frontal brinda una resolución de 13MP.
Respecto a su software, este teléfono contará con hasta 6 años de actualizaciones, tanto de Android como de One UI, su capa de personalización. Esto quiere decir que disfrutaremos por largo tiempo las últimas funciones que lance el sistema operativo de Google y también Samsung.
Otro de los puntos fuertes que trae el Galaxy A17 es su procesador. El chip es Mediatek Helio G99, de 8 núcleos, por lo que podremos hacer múltiples tareas en simultáneo sin temor al que el smartphone se sobrecaliente. Además, la experiencia está respaldada gracias a su batería de 5.000 mAh con una carga rápida de 25 W.
Respecto a su almacenamiento, la versión de 128 GB y 4 GB de RAM es la más económica, mientras que si buscamos un poco más de capacidad podremos optar por 256 GB y 8 GB de RAM. Esta última versión tiene un valor cercano a los 300 dólares.