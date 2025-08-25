Xiaomi sacude el mercado con un teléfono indestructible que puede sumergirse varias horas debajo del agua

Esto significa que el teléfono puede soportar ser sumergido a una profundidad de hasta 1.5 metros durante largos periodos de tiempo, lo que lo diferencia de la mayoría de sus competidores y ofrece una tranquilidad considerable a los usuarios ante cualquier imprevisto que puede suceder. Además, cuenta con la capacidad para resistir condiciones extremas, como el contacto con agua a alta presión.

teléfono xiaomi batería Este teléfono trae una batería de larga duración.

Otra cualidad de este nuevo teléfono de Xiaomi reside en la autonomía, siendo también la mejor dentro del núcleo de celulares gama media. En concreto, según informan los especialistas de Xataka, el Redmi Note 15 Pro está equipado con una impresionante batería de 7000 mAh. Además, el dispositivo incluye soporte para carga rápida, de 45W en el modelo Pro y de hasta 90W en el modelo Pro+, lo que permite recargar la pila de manera eficiente.

Un detalle adicional es la función de carga inversa, que convierte al teléfono en una especie de "power bank" para otros dispositivos en caso de emergencia, añadiendo una capa extra de utilidad. Es decir que con este smartphone de Xiaomi también podrás cargar otros dispositivos.

xiaomi telefono Redmi Note 15 Pro, el nuevo buque insignia de Xiaomi.

Finalmente, la experiencia del usuario se verá mejorada por la calidad de la pantalla. El Redmi Note 15 Pro incorpora un panel AMOLED de 6.83 pulgadas con una resolución de 1220 x 2772 píxeles, lo que se traduce en una excelente nitidez y una densidad de 443 ppi. Esta pantalla no solo ofrece colores vibrantes y negros profundos, sino que también cuenta con una alta tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una fluidez excepcional en la navegación y el uso de aplicaciones.

Respecto a su precio de lanzamiento, el Redmi Note 15 Pro+ 5G tendrá un valor cercano a los 550 dólares, mientras que el Redmi Note 15 Pro se venderá, aproximadamente, a 220 dólares.