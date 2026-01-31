Con algunos caminos todavía cortados y con las máquinas de Vialidad Provincial, como también de Hidráulica trabajando por las consecuencias y daños del intenso temporal de este viernes -que fue noticia nacional- se cumplió el pronóstico de nuevas precipitaciones en la provincia. En la jornada de ayer los milímetros caídos se asemejaron a una de las peores tormentas que se registraron en la región, hace 30 años. Sin embargo, en la jornada de hoy fue sin mayores contratiempos.
Tras las lluvias, se hizo el Festival de La Tonada en Tunuyán y Rivadavia Canta al País
Lo informó el intendente Emir Andraos en la cuenta oficial de la Municipalidad. Las Heras suspendió el Festival Full Verano
Por eso, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, confirmó la realización de La Tonada en el Anfiteatro Municipal.
Se hace el Festival de La Tonada este sábado
El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, confirmó que este sábado se realizará con normalidad el Festival Nacional La Tonada.
Tendrá lugar la primera noche con Campedrinos y Lázaro Caballero en el Anfiteatro Municipal.
La decisión se tomó hace unos instantes y luego de superarse el panorama de nuevas tormentas. Minutos antes de las 18.30 volvió a llover, con algunos relámpagos que se podían apreciar en el Gran Mendoza. Y con una provincia que está sufriendo los efectos colaterales de un diluvio pocas veces visto. Desde el Instituto Nacional del Agua (INA), su subgerente, Santigo Ruiz, explicó que "hubo registros de entre 3 y 4 milímetros por minuto, cuando a partir de los 2 milímetros por minuto ya se considera una precipitación intensa o severa. En algunas de nuestras estaciones se alcanzaron niveles 3 y 4 de intensidad, lo que implica que en muy pocos minutos cayó una enorme cantidad de agua”, en referencia al fenómeno meteorológico de ayer.
Se produjo un corte a la altura de la Ruta 7 en Uspallata
A raíz de las nuevas lluvias, se produjo el desprendimiento de material de alta montaña en la zona de Picheuta, y se procedió a cortar el acceso de nuevos vehículos al ACI de Uspallata.
La información se conoció hace algunos minutos, a través del parte de Osvaldo Valle, de Gendarmería Nacional.
El Festival Full Verano pasó para este domingo
La Municipalidad de Las Heras informó que se reprogramó para este domingo el Festival Full Verano y las actividades se reprogramaron para el domingo 1 de febrero.
"Siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, ajustamos el cronograma para que vivas el festival con la mejor energía y seguridad: Hoy sábado 31, la actividad se traslada al lunes 2 de febrero. Domingo 1 de febrero ¡Se realiza sin cambios! Nos encontramos desde las 19 para disfrutar de una noche espectacular. Predio Los Pescadores. Entrada libre y gratuita", comunicaron este sábado.