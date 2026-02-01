En el comercio mundial de cítricos, Argentina siempre fue uno de los protagonistas más importantes, gracias a sus limones de alta calidad producidos principalmente en el Noroeste argentino. Es así que se convirtió en un referente para China y Estados Unidos.
Sin embargo, la dinámica del mercado global ha cambiado y recientemente un país ha superado a Argentina en volumen de exportaciones de limones hacia potencias como Estados Unidos y China, registrando cifras que triplican a las del país sudamericano.
El país que superó a la Argentina liderando las exportaciones de limones a Estados Unidos y China
Según un informe de la consultora TopInfo sobre la temporada 2025–2026, Sudáfrica se posicionó como el mayor exportador de limones frescos del mundo, alcanzando un volumen de alrededor de 587.000 toneladas, frente a las 217.000 toneladas exportadas por Argentina. Esta cifra no solo supera los envíos argentinos, sino que representa más del doble de lo que la Argentina colocó en esos mismos mercados internacionales.
Este salto de Sudáfrica se explica por múltiples factores estructurales. El país africano combina condiciones climáticas favorables, costos de producción más bajos y una expansión sostenida de las áreas sembradas en la última década, lo que ha fortalecido su competitividad en destinos estratégicos donde tradicionalmente dominaba Argentina.
Qué significa ser el mayor exportador de limones
Estados Unidos y China, dos de los principales importadores mundiales de limón tanto para consumo fresco como uso industrial, han sido mercados clave en esa expansión. Aunque Argentina continuó mejorando sus exportaciones hacia esos destinos, con un incremento de volumen frente al año anterior, el ritmo de crecimiento sudafricano fue más acelerado, permitiéndole captar mayores cuotas de mercado.
La situación marca un cambio importante en la geografía del comercio citrícola global. Sudáfrica no solo lidera en volumen total, sino que también ha intensificado sus relaciones comerciales con mercados de alto consumo en Europa, Asia y América del Norte, desplazando la histórica posición argentina como uno de los exportadores más fuertes.
Para Argentina, esto representa un desafío y una oportunidad. Si bien sigue siendo uno de los principales proveedores de limón en el mundo, la competencia internacional exige mejoras en eficiencia productiva y acceso a mercados, especialmente en un contexto donde países con ventajas competitivas claras, como Sudáfrica, están consolidando su liderazgo.