El país que superó a la Argentina liderando las exportaciones de limones a Estados Unidos y China

Este salto de Sudáfrica se explica por múltiples factores estructurales. El país africano combina condiciones climáticas favorables, costos de producción más bajos y una expansión sostenida de las áreas sembradas en la última década, lo que ha fortalecido su competitividad en destinos estratégicos donde tradicionalmente dominaba Argentina.

Exportaciones (3)

Qué significa ser el mayor exportador de limones

Estados Unidos y China, dos de los principales importadores mundiales de limón tanto para consumo fresco como uso industrial, han sido mercados clave en esa expansión. Aunque Argentina continuó mejorando sus exportaciones hacia esos destinos, con un incremento de volumen frente al año anterior, el ritmo de crecimiento sudafricano fue más acelerado, permitiéndole captar mayores cuotas de mercado.

La situación marca un cambio importante en la geografía del comercio citrícola global. Sudáfrica no solo lidera en volumen total, sino que también ha intensificado sus relaciones comerciales con mercados de alto consumo en Europa, Asia y América del Norte, desplazando la histórica posición argentina como uno de los exportadores más fuertes.

Para Argentina, esto representa un desafío y una oportunidad. Si bien sigue siendo uno de los principales proveedores de limón en el mundo, la competencia internacional exige mejoras en eficiencia productiva y acceso a mercados, especialmente en un contexto donde países con ventajas competitivas claras, como Sudáfrica, están consolidando su liderazgo.