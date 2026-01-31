El arzobispo de Mendoza cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y pidió "más educación y comunidad"

Marcelo Colombo1 Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza se mostró en contra de bajar la edad de imputabilidad a menores que comenten delitos. Reclamó una mirada integral del problema.

El rechazo de la Iglesia a la baja de la imputabilidad de los menores

“La Iglesia está cercana al dolor de las familias y comunidades víctimas de estos hechos, pero insistimos en que una discusión centrada casi exclusivamente en la pena corre el riesgo de dejar en segundo plano lo que realmente previene y cuida”, señaló el arzobispo, quien también preside la Conferencia Episcopal Argentina.

El documento, titulado “Para los jóvenes, más educación, más comunidad”, fue difundido en la memoria de san Juan Bosco, patrono de los jóvenes, y retoma una serie de interrogantes ya planteados por la Pastoral Social en 2025: dónde serían alojados los menores imputables, qué dispositivos existen para su reinserción y si el sistema penitenciario puede considerarse una solución real al problema.

edad-imputabilidad-menores.webp Jóvenes demorados por la Policía. Actualmente la responsabilidad penal es a partir de los 16. Se busca bajarlo a los 13 o 14 años. Imagen ilustrativa.

Un régimen penal juvenil con una mirada humana

Colombo remarcó la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada humana, integral y abierta a la esperanza, que no llegue solo cuando el daño ya está hecho, sino que actúe de manera preventiva.

“El desafío es fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro, más que debates que profundizan divisiones”, afirmó el arzobispo de Mendoza, y agregó que la verdadera prevención nace de “familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes”.

Finalmente, el pronunciamiento reafirma la postura de la Iglesia en defensa de la niñez y la juventud como “tierra sagrada donde se siembra futuro”, y llama a redoblar los esfuerzos para cuidar especialmente a los jóvenes más vulnerables.